Der FC Arsenal fährt im Meisterschaftskampf der Premier League bei West Ham United einen hart erkämpften Dreier ein. Dabei sieht es in der Nachspielzeit zwischenzeitlich nach einem Rückschlag aus.

Der FC Arsenal hat einen großen Schritt auf dem Weg zum ersten englischen Fußball-Meistertitel seit 22 Jahren gemacht. Mit dem eingewechselten Nationalspieler Kai Havertz kamen die Gunners erst spät zu einem 1:0 (0:0) im Londoner Derby beim Abstiegskandidaten West Ham United.

Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League vor dem Verfolger Manchester City weiter fünf Punkte.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit dem 1:0 gegen Atlético Madrid konnte der Favorit seine Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen.

Erst in der Schlussphase gelang Leandro Trossard das Siegtor (83.). In der Nachspielzeit traf Callum Wilson (90.+5) zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter nahm den Treffer nach VAR-Prüfung wegen eines Fouls zurück.