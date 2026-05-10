Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Premier League - trotz Schrecksekunde kurz vor Schluss: FC Arsenal macht großen Schritt zum Titel

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Platzsturm-Skandal in Prag! Torwart krümmt sich vor Schmerz

Videoclip • 05:02 Min

Der FC Arsenal fährt im Meisterschaftskampf der Premier League bei West Ham United einen hart erkämpften Dreier ein. Dabei sieht es in der Nachspielzeit zwischenzeitlich nach einem Rückschlag aus.

Der FC Arsenal hat einen großen Schritt auf dem Weg zum ersten englischen Fußball-Meistertitel seit 22 Jahren gemacht. Mit dem eingewechselten Nationalspieler Kai Havertz kamen die Gunners erst spät zu einem 1:0 (0:0) im Londoner Derby beim Abstiegskandidaten West Ham United.

Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League vor dem Verfolger Manchester City weiter fünf Punkte.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit dem 1:0 gegen Atlético Madrid konnte der Favorit seine Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen.

Erst in der Schlussphase gelang Leandro Trossard das Siegtor (83.). In der Nachspielzeit traf Callum Wilson (90.+5) zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter nahm den Treffer nach VAR-Prüfung wegen eines Fouls zurück.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Montag, 11.05. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 11.05. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball

    Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball

    Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball

    3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball

    3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Arsenal dominant, West Ham hält dagegen

Arsenal begann sehr dominant, doch West Ham verteidigte aufopferungsvoll. Trossard hatte Pech mit einem Kopfball ans Lattenkreuz (9.).

Kurz vor der Halbzeit hatten die Hammers ihre erste Chance, den Kopfball von Taty wehrte David Raya ab (45.). Der zuletzt angeschlagene Havertz kam in der 67. Minute aufs Feld.

Am Samstag hatte ManCity mit einem 3:0 gegen den FC Brentford mit Nationalspieler Kevin Schade seine Titelchance gewahrt.

Jérémy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Citizens den Dreier. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hat noch eine Partie in der Hinterhand.

Weitere News aus der Premier League