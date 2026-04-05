ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Real Madrid kassiert in der spanischen Liga eine späte Niederlage. Damit geht auch die Generalprobe vor dem Duell gegen den FC Bayern in die Hose.

Real Madrid hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern (Dienstag, ab 21:00 Uhr im Liveticker) verpatzt. Die Königlichen unterlagen bei Abstiegskandidat RCD Mallorca um Trainer Martin Demichelis überraschend mit 1:2 (0:1) und verlieren damit im Meisterrennen mit dem FC Barcelona den Anschluss. Mit einem 2:1 (1:1) bei Atlético Madrid bauten die Katalanen dank Robert Lewandowski ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus. Bayern-Noten: Zwei Jungstars brillieren - Probleme bei Neuer "Diese Niederlage geht auf meine Kappe, und das habe ich den Spielern auch gesagt", betonte Real-Trainer Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz: "Die Verantwortung liegt ganz bei mir, und ich möchte, dass sie sich jetzt schon auf das Spiel am Dienstag konzentrieren."

Lewandowski sichert Barcas Sieg im Topspiel Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinicius Junior in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitlich Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie der Königlichen. "Ich bin derjenige, der die Entscheidungen trifft, der die Wechsel vornimmt und der sagt, wie sie spielen müssen", sagte Arbeloa selbstkritisch: "Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken." Vor dem schnellen Wiedersehen im Viertelfinale der Champions League sicherte Lewandowski (87.) als Joker dem Team von Trainer Hansi Flick nach langer Überzahl den Sieg in Madrid. Giuliano Simeone (39.) hatte die Führung für die Gastgeber erzielt, die Marcus Rashford (42.) schnell egalisierte. Nach Rot gegen Nicolas Gonzalez in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste sich Atlético in Unterzahl gegen den drückenden Spitzenreiter stemmen. Am Mittwoch (ab 21.00 Uhr) treffen sich die Teams im Camp Nou wieder.

- Anzeige -