Real Madrid: Kommt im Sommer 2026 ein Weltmeister-Coach?

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Beim spanischen Topklub Real Madrid wird als möglicher neuer Coach der französische Nationaltrainer Didier Deschamps gehandelt.

Real Madrid steht möglicherweise vor einer titellosen Saison - und dem nächsten Trainerwechsel? Während die "Königlichen" im spanischen Pokal bereits ausgeschieden sind und in La Liga sieben Punkte hinter dem FC Barcelona liegen, ist auch ein möglicher Triumph in der Champions League derzeit stark bedroht. Champions League: Wann flog der FC Bayern zuletzt nach einem Hinspiel-Sieg noch raus? Die Mannschaft von Coach Alvaro Arbeloa hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse zuletzt zuhause gegen die Bayern mit 1:2 verloren und damit droht das vorzeitige Aus.

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Deschamps-Ära als Nationaltrainer endet nach der WM 2026 Während sich die Stars des spanischen Hauptstadt-Klubs auf das Rückspiel in der Allianz Arena vorbereiten, gibt es Gerüchte um einen Trainerwechsel im Sommer, nachdem Arbeloa eigentlich erst vor einigen Monaten das Amt als Nachfolger von Xabi Alonso übernahm. Wie "RMC" berichtet, soll der aktuelle französische Nationaltrainer Didier Deschamps auf der Shortlist der Madrilenen stehen. Er gewann mit der "L'Equipe Tricolore" unter anderem 2018 als Coach den WM-Titel, das gelang ihm auch schon 1998 als Spieler. Dennoch wird die Ära Deschamps' als Nationaltrainer nach der WM 2026 enden, das ist bereits offiziell bestätigt worden. An ein Ende seiner Trainer-Laufbahn soll der 57-Jährige aber deshalb nicht denken, wäre also möglicherweise offen für ein Engagement bei Real. Auch auf Klub-Ebene hat Deschamps schon Trainer-Erfahrung, betreute in der Vergangenheit die AS Monaco, Juventus Turin und Olympique Marseille.

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Auch die Saudis sollen an Deschamps baggern Real soll aber dem Bericht nach nicht der einzige Interessent an Deschamps sein. Auch aus Saudi-Arabien soll es Avancen für den Franzosen geben. Zum einen möchte wohl der saudi-arabische Fußballverband den erfolgreichen Coach als Nationaltrainer haben. Zudem soll aber auch Saudi-Klub Al-Ittihad Interesse an einer Verpflichtung des Ex-Profis haben. Währenddessen dürfte die Deschamps-Nachfolge als französischer Nationaltrainer wohl auch schon geklärt sein. Zuletzt wurde berichtet, dass wohl die französische Ikone Zinedine Zidane seinen früheren Mitspieler beerben soll. Deschamps wiederum könnte bei "Zizous" Ex-Klub Real landen.

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