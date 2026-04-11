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La Liga - Patzer von Real Madrid eiskalt ausgenutzt: FC Barcelona zieht in der Tabelle davon
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:03 Min
In Spaniens La Liga hat der FC Barcelona um Coach Hansi Flick einen Patzer von Verfolger Real Madrid eiskalt ausgenutzt.
Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den erneuten Patzer von Real Madrid eiskalt ausgenutzt und stürmen in der spanischen Liga mehr denn je der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen.
Einen Tag nach dem 1:1 des großen Rivalen gegen den FC Girona gewannen die Katalanen das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona mit 4:1 (2:0) und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte. Sieben Spieltage sind in La Liga noch zu absolvieren.
Ferran Torres (9., 25.) brachte die Blaugrana im Camp Nou nach zwei Vorlagen von Starspieler Lamine Yamal in Führung, Flick hatte seine Startelf inmitten der wichtigen Champions-League-Duelle mit Atlético Madrid auf fünf Positionen verändert
Yamal und Rashford sorgen für die Entscheidung
Nach der Pause verkürzte Pol Lozano (56.) zwar für Espanyol, doch Yamal (87.) und Marcus Rashford (89.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.
Nach dem siebten Ligasieg in Folge kann sich Barca nun wieder auf das Viertelfinale in der Königsklasse konzentrieren. Während Real am Mittwoch nach der 1:2-Niederlage im Bernabéu beim FC Bayern zu Gast ist, muss Barca bereits am Dienstag (beide 21.00 Uhr) bei Atlético einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel drehen, um noch ins Halbfinale einzuziehen.
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