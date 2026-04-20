Real Madrid: Klub-Ikone kritisiert Trainer-Wechsel

Für Luis Figo ist die Entlassung von Xabi Alonso ein wichtiger Grund dafür, dass Real Madrid in dieser Saison ohne Titel bleiben wird.

Nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München dürfte Real Madrid schon in der zweiten Saison in Folge keinen Titel holen. Entsprechend groß ist die Kritik, die derzeit auf die Königlichen einprasselt.

Nun hat sich auch Klub-Ikone Luis Figo zur Situation um seinen ehemaligen Verein geäußert – und dabei vor allem die Entlassung von Xabi Alonso kritisiert.

Der war erst vor Saisonbeginn von Bayer Leverkusen verpflichtet worden und musste bereits nach wenigen Monaten seinen Stuhl wieder räumen. Seitdem trainiert Alvaro Arbeloa das Team, konnte den erhofften Umschwung bislang aber nicht herbeiführen.

Alonso habe "nicht ausreichend Zeit gehabt", bemängelte Figo in der "Marca": "Wir haben noch nicht einmal Zeit gehabt, die Monate, die er hier ist, zu analysieren, was schiefgelaufen ist. Es ist sehr kompliziert."

Im spanischen Pokalwettbewerb ist Real schon früh ausgeschieden, in der Meisterschaft liegt die Mannschaft um die Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior sieben Spieltage vor Schluss neun Punkte hinter dem FC Barcelona zurück.