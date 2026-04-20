La Liga
Real Madrid: Klub-Ikone kritisiert Trainer-Wechsel
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
Bayern-Fans mit Lärm-Attacke gegen Real Madrid?
Videoclip • 01:03 Min
Für Luis Figo ist die Entlassung von Xabi Alonso ein wichtiger Grund dafür, dass Real Madrid in dieser Saison ohne Titel bleiben wird.
Nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München dürfte Real Madrid schon in der zweiten Saison in Folge keinen Titel holen. Entsprechend groß ist die Kritik, die derzeit auf die Königlichen einprasselt.
Nun hat sich auch Klub-Ikone Luis Figo zur Situation um seinen ehemaligen Verein geäußert – und dabei vor allem die Entlassung von Xabi Alonso kritisiert.
Der war erst vor Saisonbeginn von Bayer Leverkusen verpflichtet worden und musste bereits nach wenigen Monaten seinen Stuhl wieder räumen. Seitdem trainiert Alvaro Arbeloa das Team, konnte den erhofften Umschwung bislang aber nicht herbeiführen.
Alonso habe "nicht ausreichend Zeit gehabt", bemängelte Figo in der "Marca": "Wir haben noch nicht einmal Zeit gehabt, die Monate, die er hier ist, zu analysieren, was schiefgelaufen ist. Es ist sehr kompliziert."
Im spanischen Pokalwettbewerb ist Real schon früh ausgeschieden, in der Meisterschaft liegt die Mannschaft um die Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior sieben Spieltage vor Schluss neun Punkte hinter dem FC Barcelona zurück.
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Figo: "Es hat etwas nicht funktioniert"
"Die Realität ist, dass es eine schlechte Saison war. Für Madrid ist eine Saison ohne Titelgewinn immer negativ", erklärte der 53-Jährige, der als Spieler sowohl mit Real als auch mit Barca zahlreiche Trophäen gewann.
"Wenn man keine Titel holt, liegt das daran, dass etwas nicht funktioniert hat", erklärte der Portugiese.
Wie es auf der Trainerbank nach dieser Saison weitergeht, ist noch unklar. Es wäre jedoch eine Überraschung, wenn Arbeloa bleiben dürfte. Mit Didier Deschamps und Jose Mourinho wurden in den vergangenen Tagen bereits zwei hochkarätige Namen als Nachfolger ins Spiel gebracht.
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