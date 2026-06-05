Real Madrid: Präsidentschaftskandidat Riquelme will Jürgen Klopp als neuen Trainer

ran Fußball WM 2026: Er lag dreimal richtig! Mathe-Genie überrascht mit Titel-Tipp Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp hatte zuletzt immer wieder erklärt, dass er kurzfristig nicht ins Trainergeschäft zurückkehren möchte. Jetzt hat Reals Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme angekündigt, ihn nach seiner Wahl zum Trainer des Vereins machen zu wollen.

Enrique Riquelme will nach einer Wahl zum Präsidenten von Real Madrid Jürgen Klopp zum Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters machen. Das bestätigte das Wahlkampfteam des 37-Jährigen in einer Mitteilung. Real Madrid: Vom FC Bayern? Florentino Perez verspricht "galaktischen" 150-Millionen-Transfer Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."

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