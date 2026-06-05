Primera Division
Real Madrid: Präsidentschaftskandidat Riquelme will Jürgen Klopp als neuen Trainer
Veröffentlicht:von SID
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Jürgen Klopp hatte zuletzt immer wieder erklärt, dass er kurzfristig nicht ins Trainergeschäft zurückkehren möchte. Jetzt hat Reals Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme angekündigt, ihn nach seiner Wahl zum Trainer des Vereins machen zu wollen.
Enrique Riquelme will nach einer Wahl zum Präsidenten von Real Madrid Jürgen Klopp zum Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters machen. Das bestätigte das Wahlkampfteam des 37-Jährigen in einer Mitteilung.
Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."
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Real Madrid: Riquelme tritt gegen Pérez im Wahlkampf an
Riquelme werde nach einer erfolgreichen Wahl zusammen mit dem designierten Sportdirektor Raúl das Gespräch mit Klopp suchen, heißt es weiter. Riquelme tritt am Sonntag gegen Amtsinhaber Florentino Pérez an. Beide Kandidaten hatten zuletzt im Werben um Stimmen immer wieder prominente Neuzugänge versprochen. Der bevorzugte Trainer von Pérez ist José Mourinho.
Klopp hatte zuletzt immer wieder erklärt, dass er kurzfristig nicht ins Trainergeschäft zurückkehren möchte. Laut Riquelmes Wahlkampfteam deuten die Gespräche jedoch darauf hin, dass Klopp möglicherweise zu Verhandlungen bereit ist. Seit Januar 2025 fungiert der 58-Jährige als Global Head of Soccer bei Red Bull.
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