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Real Madrid: Trainer-Hammer? Gerüchte um spektakuläres Comeback
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
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Bayern-Fans mit Lärm-Attacke gegen Real Madrid?
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Der Trainerstuhl von Alvaro Arbeloa in Madrid wackelt bedenklich. Nun wird mit Jose Mourinho ein alter Bekannter bei Real gehandelt.
Real Madrid steuert auf eine zweite Saison hintereinander ohne Titel zu. Bei den Königlichen gilt eine solche Bilanz als schändlich und dürfte für Trainer Alvaro Arbeloa mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Aus im kommenden Sommer bedeuten.
Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass nun schon wieder vermehrt über mögliche Nachfolger des Spaniers diskutiert wird. Vor wenigen Tagen erst wurde Frankreichs nach der WM scheidender Nationaltrainer Didier Deschamps mit dem Job in Madrid in Verbindung gebracht.
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Jose Mourinho zurück zu Real?
Nun kreist mit Jose Mourinho ein weiterer bekannter Name über dem Bernabéu. Wie die spanische Zeitung "Sport" meldet, könne sich der Portugiese selbst eine Rückkehr zu Real Madrid gut vorstellen. Zwischen 2010 und 2013 war er bereits Trainer der Blancos, mit denen er in dieser Zeit spanischer Meister und Pokalsieger wurde.
In den spanischen Medien sind sich die Experten in zwei Punkten einig:
1. Die nächste Trainerwahl von Präsident Florentino Präsident muss sitzen. Die großen Hoffnungen, die Madrid in Xabi Alonso gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt, Arbeloa scheint ebenfalls nicht die Ideallösung. Die Fans der "Königlichen" werden schnell ungeduldig, wenn der gewohnte Erfolg ausbleibt.
2. Der neue Trainer muss eine starke Persönlichkeit haben. Eine Kabine mit Spielern wie Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Jude Bellingham führt man nicht alleine durch sportliche Expertise, sondern auch mit einer natürlichen Autorität. Beides dürfte auf Mourinho zutreffen.
Der Portugiese ist als Trainer vertraglich noch bis 2027 bei Benfica Lissabon gebunden. Auf seine Zukunft angesprochen, blieb der 63-Jährige in letzter Zeit vage. Laut "Sport" habe es jedoch noch keinen Kontakt zwischen Real und Mourinho gegeben.
Bis zum Sommer ist aber auch ein wenig Zeit.
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