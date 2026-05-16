ran Fußball Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Bei Real Madrid herrschen aktuell chaotische Zustände. Nun muss Superstar Kylian Mbappe offenbar zum Rapport beim Präsidenten.

Die Saison 2025/26 lief für Real Madrid alles andere als rund. Erneut gelang den "Königlichen" kein Titel, dazu gibt es innerhalb des Teams immer wieder Auseinandersetzungen. In diesem Zuge muss nun Superstar Kylian Mbappe nun offenbar bei Real-Präsident Florentino Perez zum Rapport antreten, das berichtet die spanische Zeitung "As". FC Barcelona: Entscheidung um Lewandowski-Zukunft gefallen Demnach hatte Perez - noch bevor am späten Donnerstagabend durch neuerliche Äußerungen von Mbappe ein Sturm losbrach - geplant, sich mit dem Franzosen zu treffen. So sollen die seit Monaten schwelenden Fragen rund um die Konflikte zwischen Spieler und Klub angesprochen und geklärt werden. Die Vereinsführung wollte demnach aus erster Hand erfahren, wie Mbappes Einstellung in Sachen Zukunft aussieht. Ob der aktuellen Situation bekommt das Gespräch nun aber eine noch größere Dringlichkeit.

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Real Madrid: Kylian Mbappe mit Kritik an Trainer Alvaro Arbeloa Mbappe hatte jüngst Trainer Alvaro Arbeloa vorgeworfen, ihn nur als Stürmer Nummer vier zu sehen. Spanische Medien werteten Mbappes Kritik als eine Art "Kriegserklärung". Zumal mit Jose Mourinho offenbar bereits der nächste Trainer in den Startlöchern steht. Der Portugiese gab laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits in der Vorwoche grünes Licht, mit einem Vollzug der Verpflichtung wird in Kürze gerechnet. Der angezählte Arbeloa sieht in der Mbappe-Kritik übrigens keine große Sache. "Ich bin ihm gerade begegnet und habe ihm gesagt, er solle ruhig bleiben", sagte Arbeloa auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim FC Sevilla am Sonntag. Und weiter: "Ich verstehe, dass solche Dinge Schlagzeilen machen, aber es ist viel normaler, als man denkt." Und weiter: "Ich war selbst einmal Spieler, ich weiß, was sie in solchen Situationen empfinden können – jeden Tag zu spielen und dann weniger oder gar nicht mehr."