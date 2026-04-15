Fußball
Real Madrid: Legende José Emilio Santamaría gestorben
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Union Berlin: Trainerin Eta zeigt krasse Skills
Videoclip • 01:01 Min
Real Madrids Legende José Emilio Santamaría ist im Alter von 96 Jahren verstorben.
Der spanische Fußball trauert um José Emilio Santamaría. Der frühere spanische Nationaltrainer und Profi von Real Madrid starb im Alter von 96 Jahren, wie Real am Mittwoch mitteilte.
Santamaría absolvierte für die Königlichen zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Pflichtspiele und gewann dabei sechs Meisterschaften und viermal den Europapokal der Landesmeister. Die spanische Nationalmannschaft trainierte er unter anderem bei der Heim-WM 1982.
Real Madrid bekundet sein Beileid
Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von "einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen."
Santamaria wurde in Uruguays Hauptstadt Montevideo geboren und nahm später die spanische Staatsbürgerschaft an. Für Uruguay absolvierte der Innenverteidiger 20 Länderspiele, für Spanien 16. Zwischen 1980 und 1982 trainierte er Spaniens Nationalmannschaft.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr Fußball-News
WM-Vorbereitung
Vor WM 2026: Klage gegen Argentinien und Lionel Messi
Champions League
FC Bayern vs. Real Madrid: Diesen Stars droht eine Gelbsperre im Halbfinale
Champions League
FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Real Madrid
Champions League
Einfache Rechnung: So kommt Bayern gegen Real weiter
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26: Wann gibt's Highlights kostenlos im Joyn-Stream und im Free-TV?
Champions League
Champions League heute live: Wer überträgt die Viertelfinal-Spiele im TV & Stream?