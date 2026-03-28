U 21 - Nach Doppelpack: Nicolo Tresoldi heiß auf "K.o.-Spiel" in Athen

Nicolo Tresoldi hatte nach seinem Doppelpack für die deutsche U21 mächtig Hunger. Er werde in der Kabine "ein bisschen Pizza essen", sagte der im italienischen Cagliari geborene Stürmer, ein kleine Belohnung musste schließlich sein.

Und auch der Torhunger des 21-Jährigen war noch nicht ganz gestillt. "Ich hatte gerne drei Tore geschossen und den Ball mitgenommen", sagte der Matchwinner nach dem 3:0 (2:0) gegen Nordirland.

Zwölf Treffer in 23 Spielen hat der beim FC Brügge spielende Tresoldi nun für die U21 erzielt, in Braunschweig war er mit einem herausgeholten Foulelfmeter (11.) und mit dem Kopf (41.) erfolgreich. Noch wichtiger wären allerdings Tore am Dienstag im Topspiel gegen Griechenland. Er sei auf alle Fälle bereit, "noch ein paar Tore mehr zu schießen", versicherte Tresoldi.

Noch immer liegt Griechenland im Kampf um das direkte EM-Ticket drei Punkte vor dem DFB-Team, das in Athen Revanche für die 2:3-Pleite im Hinspiel nehmen will. Dabei zählt nur ein Sieg. "Es wird wie ein K.o.-Spiel. Wir müssen das Spiel gewinnen - am besten auch mit ein paar Toren", sagte Tresoldi. Schließlich weisen die Griechen nach dem 5:0 gegen Malta auch die bessere Tordifferenz auf.