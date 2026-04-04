Italiens WM-Aus hat rund um die Mannschaft schon einige Rücktritte gefordert. Nun rät eine Ikone der "Squadra Azzurra" einem Nationalspieler, ebenfalls Konsequenzen zu ziehen.

Das dritte Scheitern in der WM-Qualifikation hatte rund um die italienische Fußball-Nationalmannschaft bereits einige personelle Konsequenzen. Verbandspräsident Gabriele Gravina trat auf öffentlichen Druck hin zurück, auch Sportchef Gianluigi Buffon und Nationaltrainer Gennaro Gattuso gaben ihre Posten auf.

Geht es nach einer Legende der "Squadra Azzurra", sollte die Playoff-Pleite in Bosnien-Herzegowina auch für einen der Führungsspieler Folgen haben - auf Vereinsebene. Giuseppe Bergomi, der an vier Weltmeisterschaften teilnahm und bei seiner Premiere 1982 den Titel gewann, rät Alessandro Bastoni dazu, die Serie A zu verlassen.

Im auf die Geschehnisse rund um Inter Mailand fokussierten Webradio "Radio Nerazzurra" sagte die Vereins-Ikone: "Er muss jetzt, zu seinem eigenen Wohl, Italien verlassen, und wir verlieren ein außergewöhnliches Talent, einen der besten Verteidiger im modernen Fußball."

Bastoni hatte in Bosnien-Herzegowina bereits nach 41 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Zu jenem Zeitpunkt führte Italien mit 1:0, die Gastgeber hatten aber bereits Oberwasser. In Unterzahl geriet der viermalige Weltmeister dann umso mehr unter Druck, kassierte den Ausgleich und verlor schließlich das Elfmeterschießen mit 1:4.