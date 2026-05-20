Manuel Neuers DFB-Comeback: So kam es zur sensationellen Torwart-Wende

17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern feiert Rekordsaison: Manuel Neuer im Fokus der WM-Frage Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Was lange Zeit ausgeschlossen war, steht nun wohl unmittelbar bevor: Manuel Neuer kehrt für die WM ins deutsche Tor zurück. ran zeichnet die Ereignisse seit der Heim-EM bis zur WM-Entscheidung chronologisch nach. Am Ende war es wohl vor allem Neuers Entscheidung.

Jetzt also höchstwahrscheinlich doch: Julian Nagelsmann hat offenbar Manuel Neuer zu seinem Torwart für die anstehende WM auserkoren und Oliver Baumann, die bisherige Nummer 1, über seine Entscheidung bereits informiert. Sollte diese Information der "Bild"-Zeitung der Wahrheit entsprechen, hätte das Theater um den Bundestrainer und den Weltmeister von 2014 eine noch vor wenigen Wochen unvorstellbare Wendung genommen. Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders live im TV

Nagelsmann trifft wohl Torhüter-Entscheidung Final wird Nagelsmann seine Torhüter-Entscheidung dann am Donnerstag ab 14 Uhr bei einer Pressekonferenz verkünden, bei der er auch den Rest des Kaders bekanntgibt.

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Neuer: Rücktritt nach EM-Aus Der dürfte aber von der Personalie Neuer in der öffentlichen Diskussion weiträumig in den Schatten gestellt werden. Schließlich war der Torwart des FC Bayern nach der Heim-EM 2024 vom DFB schon offiziell verabschiedet worden. Doch was ist seitdem bis heute passiert? ran zeichnet die Entwicklung im Fall Neuer chronologisch nach. 05.07.2024: Deutschland scheidet bei der Heim-EM nach Verlängerung gegen Spanien aus. Und ein ganzes Fußall-Land fragt sich anschließend, ob es Europameister geworden wäre, wenn der Schiedsrichter der Nationalmannschaft einen Handelfmeter zugesprochen hätte. 21.08.2024: Immerhin herrscht anderthalb Monate später Klarheit, was die Zukunft von Nationaltorwart Manuel Neuer angeht. In einem Video wendet sich der damals 38-Jährige an sein Fußballvolk und verkündet staatstragend: "Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft." Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass Manuel Neuer besser gealtert ist als dieses Video… 14.10.2024: Manuel Neuer wird anlässlich des Heimspiels in der Nations League gegen die Niederlande feierlich von der Nationalmannschaft verabschiedet; zusammen mit Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Dem Quartett zu Ehren entrollen die Fans eine riesige Choreographie. Im Tor steht in diesem Spiel übrigens Oliver Baumann.

Ter Stegen steht im Juni 2025 zum bis dato letzten Mal im DFB-Tor 20. und 23.03.2025: Baumann steht auch bei den beiden Nations-League-Viertelfinalspielen gegen Italien zwischen den Pfosten. Nagelsmann aber betont: Die Nummer 1 bleibt Marc-Andre ter Stegen, der zu diesem Zweitpunkt an einem Riss der Patellasehne laboriert. 08.06.2025: ter Stegen steht bei der 0:2-Niederlage im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich im Tor. Bis heute soll es sein letztes Länderspiel gewesen sein. Denn seine Verletzungsmisere geht weiter. Erst verletzt er sich am Rücken, dann am Oberschenkel. 30.07.2025: Angesichts des Dramas um ter Stegen äußert sich Nagelsmann bei einem internationalen Trainerkongress in Leipzig über eine mögliche Rückkehr von Neuer, die unter anderem der langjährige DFB-Torwarttrainer Sepp Maier gefordert hatte. Nagelsmann erteilt diesen Forderungen eine Absage. "Manu hat eine sehr gute Klub-WM gespielt, aber die Entscheidung haben wir ganz bewusst getroffen", sagt Nagelsmann über das Ende der DFB-Karriere von Neuer. 17.11.2025: Baumann feiert nach einem grandiosen 6:0-Sieg gegen die Slowakei in Leipzig mit dem DFB-Team die Qualifikation für die WM. In allen sechs Quali-Spielen steht der Hoffenheimer im deutschen Kasten und kassiert nur drei Gegentore, rettet das DFB-Team mit einer Glanzparade beim Stand von 1:0.

WM-Rückkehr? Neuer schmunzelt über Hainers Forderung 11.02.2026: Nach dem Einzug des FC Bayern ins Halbfinale des DFB-Pokals antwortet Neuer auf die Frage, ob sein Rücktritt aus der Nationalelf in Stein gemeißelt sei, mit "Ja." Zuvor hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer gefordert, dass die Besten zur WM müssten, und Neuer als bester deutscher Torhüter dementsprechend mit nach Amerika müsste. Neuers Antwort: "Es sind natürlich schöne Worte. Aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich darüber." 30.03.2026: Nagelsmann gibt ter Stegen, der mittlerweile vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen wurde, kaum noch Hoffnung auf eine WM-Nominierung. "Aus Respekt ihm gegenüber schließe ich das Thema nicht komplett, aber trotzdem ist die Chance sehr, sehr, sehr gering", sagt der Bundestrainer nach den beiden Testspielen im März. Gegen die Schweiz steht Baumann im Tor, gegen Ghana Alexander Nübel. 07.04.2026: Neuer wird beim 2:1-Sieg der Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid zum Helden der Münchner. Er zeigt im Bernabeu Weltklasse-Paraden am Fließband und wird von der Presse in den Himmel gelobt. Selbstredend hat er damit die Diskussion um die Nummer 1 wieder neu entfacht. 15.04.2026: Im Rückspiel gegen Real sieht Neuer dagegen schlecht aus. Das 0:1 durch Arda Güler legt er mit einem Ausflug und einem Fehlpass vor, der 1:2-Gegentreffer per direktem Freistoß sah mehr als haltbar aus. Am Ende kommen die Bayern dennoch weiter. 22.04.2026: Rudi Völler befeuert die Debatte am Rande des DFB-Pokal-Halbfinals zwischen Leverkusen und Bayern mit nur einem Wort. Auf Nachfrage von "Sky"-Moderator Sebastian Hellmann, ob Neuer definitiv nicht bei der anstehenden WM im Tor stehen werde, erklärte DFB-Sportdirektor: "Normalerweise nicht." 12.05.2026: Doch was ist in dieser Causa eben noch normal? Eben. Nichts! Und so kann es kaum noch verwundern, dass der "kicker" Mitte Mai titelt: "Die Zeichen mehren sich: Denkt Nagelsmann bei Neuer doch noch um?"

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