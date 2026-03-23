Nationalmannschaft - Deniz Undav in Topform zum DFB-Team: "Ich will spielen"

Deniz Undav gleitet aktuell auf einer Welle der Euphorie. Diese will er auch zu den anstehenden Länderspielen mitnehmen.

Deniz Undav war mal wieder zu Scherzen aufgelegt. Harry Kane? "Den hole ich mir noch!" Seine Ansprüche in der Nationalmannschaft? "Kapitän werden, oder?" Am Ende natürlich nur ein "Spaß".

Und dennoch: Der aktuell beste deutsche Stürmer stellte mit seiner nächsten Glanzleistung beim 5:2 (3:0) seines VfB Stuttgart beim FC Augsburg Startplatz-Ansprüche für die anstehenden Länderspiele und die WM im Sommer.

"Am liebsten will ich spielen - und wenn ich spiele, versuche ich zu glänzen, zu treffen und mich für den Bundestrainer zu empfehlen", sagte Undav bei DAZN mit Blick auf seine Rückkehr ins DFB-Team.