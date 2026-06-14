Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel.

Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft?

ran zeigt die DFB-Auswahl.