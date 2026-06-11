17:30 SAT.1 Bayern Chancen für Deutschland? Fußball-WM-Check von Thomas Müller Videoclip • 01:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Turnier 2026 dürfte der letzte WM-Auftritt mehrerer Weltstars sein. Cristiano Ronaldo ließ selber durchblicken, nach dem Turnier in Nordamerika keine weitere WM mehr zu spielen. Einige andere Weltstars lassen sich ihre Zukunft noch offen, obwohl die Vorzeichen klar auf Abschied stehen.

Cristiano Ronaldo (Portugal, 41 Jahre) 2006 in Deutschland spielte Cristiano Ronaldo seine erste Weltmeisterschaft. 20 Jahre später dürfte nun sein letztes WM-Turnier stattfinden. Bereits Ende des vergangenen Jahres kündigte er an, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft sein wird. "Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der richtige Zeitpunkt sein", sagte er über einen möglichen Abschied. Nationaltrainer Roberto Martinez hingegen schließt nicht aus, dass Ronaldo auch an der WM 2030 teilnehmen könnte: "Daran sollte niemand zweifeln. Er hat es sich verdient." WM 2030 mit Cristiano Ronaldo? "Daran sollte niemand zweifeln"

Lionel Messi (Argentinien, 38 Jahre) Auch Lionel Messi gab 2006 sein WM-Debüt und könnte nun sein letztes Turnier spielen. Am 24. Juni, also zwischen dem zweiten und dritten Gruppenspiel, wird der Jahrhundert-Fußballer 39 Jahre alt. Bereits seine Teilnahme an der diesjährigen WM hatte er von seiner Form abhängig gemacht. "Ich möchte mich wohlfühlen und meiner Nationalmannschaft einen wichtigen Beitrag leisten, wenn ich dabei bin", sagte "La Pulga". Noch ist er dazu in der Lage, präsentiert sich auch in der MLS bei Inter Miami in Topform. In vier Jahren könnte dies anders sein.

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Luka Modric (Kroatien, 40 Jahre) Luka Modric ist ein weiterer Spieler, der bereits bei der WM 2006 auf dem Rasen stand und nun seine letzte WM bestreiten dürfte. Ein Meilenstein in der Karriere des langjährigen Strippenziehers im Mittelfeld von Real Madrid war die WM 2018 in Russland. Kroatien stand zum ersten Mal im Finale. Der Mittelfeldstar zeigte so gute Leistungen, dass er zum besten Spieler der WM gekürt wurde und später auch noch den Ballon d’Or bekam. Bei der WM 2026 dürfte er die Marke von 200 Länderspielen erreichen. WM 2026 - Massenproteste in Mexiko überschatten WM-Start: Demonstranten stürmen Regierungsgebäude

Manuel Neuer (Deutschland, 40 Jahre) Eigentlich war Manuel Neuer bereits aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch pünktlich zur WM kehrt der Torwart zurück. Allerdings ist seine Verletzungsanfälligkeit bereits jetzt hoch. Aufgrund einer Wadenverletzung verpasste er das DFB-Pokalfinale des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart (3:0). Die Vorbereitung auf die WM ist ebenfalls beeinträchtigt. Beim FC Bayern wird er mindestens noch eine Saison spielen. Danach ist das Karriereende wahrscheinlich.

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Kevin De Bruyne (Belgien, 34 Jahre) Kevin De Bruyne lässt seine Zukunft offen. "Ich glaube nicht, dass ich nach dieser WM aufhöre. Solange ich mich gut fühle, werde ich versuchen, weiterzumachen", sagt der Offensivspieler. Und doch ist es fraglich, ob er noch eine weitere WM mit Belgien spielt. "Ich werde jetzt noch nicht über die WM 2030 sprechen – das sind noch vier Jahre", sagt der einstige Star von Manchester City. Sein Vertrag bei der SSC Neapel läuft noch ein Jahr. Wie es danach weitergeht, dürfte auch Einfluss auf seine Karriere bei der Nationalmannschaft haben.

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Neymar (Brasilien, 34 Jahre) Neymar gab 2014 bei der Heim-WM sein Debüt. Ausgerechnet bei der 1:7-Schmach im Halbfinale gegen Deutschland fehlte er verletzungsbedingt. Mittlerweile dürfte er seinen Zenit überschritten haben. Seit 2023 ist der Brasilianer nicht mehr in einer europäischen Top-Liga aktiv, spielte danach in Saudi-Arabien und nun in seiner Heimat. Im Oktober 2023 absolvierte er sein letztes Länderspiel bis zur Nominierung für das Turnier 2026. Danach fiel Neymar unter anderem lange wegen eines Kreuzbandrisses, einer Oberschenkelverletzung sowie einer Knie-OP aus. Auch seine WM-Vorbereitung wurde von einer Wadenverletzung beeinträchtigt.

Sadio Mane (Senegal, 34 Jahre) Sadio Mane spielte 2018 seine bislang einzige Weltmeisterschaft. Bei der WM 2022 fehlte er verletzungsbedingt. Der senegalesische Star-Stürmer verließ im Sommer 2023 nach einer enttäuschenden Saison den FC Bayern und spielt seitdem in Saudi-Arabien. Dort ist er immerhin effektiv: In der zurückliegenden Saison gelangen ihm für Al-Nassr zehn Tore und sechs Vorlagen in 25 Spielen. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Mane 2030 nicht mehr für die Nationalmannschaft aktiv sein wird.

James Rodriguez (Kolumbien, 34 Jahre) James Rodriguez wurde 2014 zum Weltstar, als er mit sechs Treffern zum Torschützenkönig der WM wurde. Später spielte er für Real Madrid und den FC Bayern München, heute ist er in der MLS für Minnesota United aktiv. Ihm ist bewusst, dass viele ihn bereits seit Jahren auf dem absteigenden Ast sehen. Doch genau daraus zieht er Motivation: "Vielleicht denken die Kritiker, das würde mir wehtun. Aber genau genommen tun diese Leute mir einen Gefallen, weil sie eine Flamme in mir entzünden. Ich gehe dann auf das Spielfeld und will erst recht alles richtig machen." Vom Alter her dürfte dies seine letzte WM sein. Im Juli wird er 35.

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Mohamed Salah (Ägypten, 33 Jahre) Die Zukunft von Mohamed Salah im Vereinsfußball ist noch ungewiss. Obwohl sein Vertrag beim FC Liverpool noch bis 2027 gültig wäre, haben sich beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung geeinigt. Nun steht erst einmal die WM im Fokus. Seine bislang einzige WM spielte Salah 2018. Damals schoss er zwei Tore, aber Ägypten verlor dennoch alle drei Vorrundenspiele und schied aus. Gut möglich, dass seine zweite WM auch die letzte sein wird. Kurz nach dem Turnierstart wird er 34.