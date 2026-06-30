ran Fußball WM 2026 - Hummels rechnet mit DFB-Team ab: "Schreit nach Konsequenzen" Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Nick Woltemade zählt zu den besonders tragischen Figuren des deutschen WM-Aus gegen Paraguay. Die Ursachen seines Fehlschusses vom Punkt liegen jedoch auf der Hand.

Es ist nicht lange her, da sorgte ein Elfmeter von Nick Woltemade im Trikot von Newcastle United für Aufsehen. Der Stürmer schnappte sich den Ball und wuchtete diesen strotzend vor Selbstvertrauen genau ins Kreuzeck. Doch davon ist kaum etwas geblieben. Beim deutschen WM-Aus gegen Parguay gehörte Woltemade zum DFB-Trio, das vom Punkt scheiterte. Seine Ausführung war ohne Schärfe, ohne Überzeugung und daher auch ein gefundenes Fressen für Keeper Orlando Gill. Doch trägt Woltemade deswegen wirklich eine Schuld am DFB-Aus - oder wurde sein Selbstvertrauen von Julian Nagelsmann durch die Nichtberücksichtigung in den drei Gruppenspielen schon vorher zu sehr beschädigt? Wer überträgt welches Spiel? TV-Übersicht zur K.o.-Phase

WM 2026: DFB-Team erleidet mit Julian Nagelsmann ein Debakel - jetzt muss es Konsequenzen geben - ein Kommentar "Dass Woltemade, der heute in einem K.-o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist irgendwo naheliegend", kritisierte "ZDF"-Expertin Fritzy Kromp den Umgang mit dem Stürmer. "Man hat ihn gefühlt gekillt. Der Trainer mit seinen Entscheidungen. Heute brauchst du ihn - und dass er dann nicht funktioniert ... Das macht mich sprachlos. So funktioniert es halt nicht, das sind keine Maschinen", nahm Kromp den DFB-Stürmer in Schutz. Der Fehlschuss von Woltemade war eine logische Konsequenz und steht symptomatisch für den erneuten WM-Misserfolg und viele Entscheidungen von Nagelsmann, die von Außen nur schwer nachvollziehbar sind.

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WM 2026: Undav läuft Woltemade den Rang ab An der Bankrolle von Woltemade sollte sich auch im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zunächst nichts ändern. Überraschend kam das nicht. Der 24-Jährige war schon zuvor nicht mehr erster Backup für den gesetzten Kai Havertz. Deniz Undav, eigentlich als Dampfmacher für Zehner Jamal Musiala vorgesehen, hat sich diesen Status durch starke Leistungen nach Einwechslungen erspielt. Gegen Paraguay durfte er sogar an der Seite von Havertz starten. Der zur Nummer drei degradierte Woltemade kam erst in der 88. Minute ins Spiel - und zu seinem WM-Debüt. Bitter, schließlich hatte er die Mannschaft mit vier wichtigen Treffern in der Qualifikation doch erst zum Turnier geschossen. "Die Tore haben mir viel Selbstvertrauen gegeben, ich kenne meinen Anteil an der gelungenen Qualifikation, habe auf dem Niveau mein Können gezeigt", zeigte sich Woltemade positiv gestimmt. WM 2026: Experten nach WM-Aus der DFB-Elf - "Ist das der Anspruch des deutschen Fußballs?" Nagelsmann vertraute dem Stürmer, auch wenn es im Verein schon länger mehr nach Plan lief. "Nick hat bei uns eine super Quote, in Newcastle gerade aber keinen leichten Stand", erklärte er noch im März. Ihn nicht einzusetzen hätte bedeutet, "einen Topstürmer, der gerade nicht ganz so gut drauf ist, fallen zu lassen", argumentierte Nagelsmann. Nur wenige Monate später hat der Bundestrainer ihn dann zum ungünstigsten Moment doch fallen lassen. Dabei hatte Julian Nagelsmann mit Blick auf Woltemade bei der Nominierung noch verkündet: "Wir kriegen ihn als Team definitiv hin. Nick soll sich keinen 'Kopp' machen." Auch in diesem Punkt sind Nagelsmann und das DFB-Team gescheitert. Denn offenbar hatte sich Woltemade vor dem Elfmeter doch zu sehr "einen Kopp" gemacht.

Nick Woltemade auch in Newcastle mit Torflaute Damit setzte sich fort, was sich in den vergangenen Monaten schon angebahnt hatte. Der Stürmer hatte kein leichtes erstes Halbjahr 2026. Dabei hatte seine Zeit bei Newcastle United, nach seinem 75-Millionen-Wechsel auf die Insel, eigentlich ganz gut begonnen. Vier Tore in den ersten fünf Spielen brachte er zustande. Danach begann der Stern des 24-Jährigen in der Premier League aber immer mehr zu sinken. Coach Eddie Howe setzte Woltemade immer defensiver ein, Scorer blieben in der Folge aus. Seit Januar steht ein einziges Tor auf dem Statistikbogen des Mittelstürmers. Die Kritik wurde lauter. "Ich bin von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair", sagte "Big Nick" kürzlich dem "Stern". Ein schlechtes Omen war das in Bezug auf die WM dennoch. DFB-Team: Deutschland ärgert sich über Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Spiel

WM 2026: Deutschland vs. Paraguay, Noten der DFB-Stars - Zwei Fünfer beim bitteren K.o. in Boston

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