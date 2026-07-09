WM 2026: England und Argentinien klettern  - Power Ranking vor dem Viertelfinale

ran Fußball WM 2026: Nach Sieg gegen die USA verspotten Belgier Donald Trump mit Tanzeinlage Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Das Achtelfinale der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist beendet, jetzt stehen die entscheidenden Spiele an. ran ordnet die besten acht Teams in einem Power Ranking ein.

Mit der Begegnung zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion wurde am 11. Juni die WM 2026 eröffnet. Das Endspiel wird sie in New York/New Jersey am 19. Juli beenden. Die größte Weltmeisterschaft der Geschichte hat mittlerweile 40 von 48 Teams, darunter auch das DFB-Team, eliminiert, übrig bleiben acht Mannschaften im Viertelfinale. WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker Welche Nationen sind nun die heißesten Titelanwärter, gibt es noch eine Überraschung? ran zeigt das Power Ranking zum Viertelfinale der WM 2026.

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Platz 8: Belgien Weltrangliste: 9.

Gegner bei der WM: Ägypten (1:1), Iran (0:0), Neuseeland (5:1), Senegal (3:2 n.V.), USA (4:1) Belgien hat einen schwierigen Start in die WM erlebt. Nach den beiden Unentschieden zum Auftakt gegen Ägypten und Iran sah es wirklich nicht danach aus, als ob die "Roten Teufel" weit kommen könnten. Doch mit dem 5:1-Sieg gegen Neuseeland kam Belgien im Turnier an, der hart erkämpfte Sieg gegen den Senegal nach einem Zwei-Tore-Rückstand im Sechzehntelfinale war gut für die Moral. FIFA-Skandal um Balogun: Alle Fragen und Antworten Im Achtelfinale gegen die USA zeigten die Belgier nun ihre beste Turnierleistung. Zusätzlich motiviert durch den Skandal um die zurückgezogene Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun durch die FIFA fegte die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia die USA mit 4:1 vom Platz. Gibt es nun doch noch ein Happy End für die oft zitierte "Goldene Generation"? Zweifel an der Stärke der "Roten Teufel" bleiben, zumal gegen die USA Kevin De Bruyne 90 Minuten auf der Bank schmorte. Ob diese Personalie noch für Probleme sorgt, wird sich zeigen. Gegen Spanien sind die Belgier definitiv Außenseiter (Fr., 21:00 Uhr im Livestream auf Joyn und im Ticker).

Platz 7: Schweiz Weltrangliste: 19.

Gegner bei der WM: Katar (1:1), Bosnien & Herzegowina (4:1), Kanada (2:1), Algerien (2:0), Kolumbien (4:3 n.E.) Erstmals seit 1954 steht die Schweiz wieder in einem Viertelfinale bei einer WM. Der Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien war hart erkämpft und erzittert, aber letztlich nicht unverdient. Jetzt träumen die Eidgenossen vom Halbfinal-Einzug. Bei Shooting-Star Johan Mazambi besteht Hoffnung, dass er nach seiner Knieprellung wieder einsatzbereit sein könnte. Kommentar: Deutschland sollte sich die Schweiz als Vorbild nehmen Die Nati steht dennoch nur auf dem vorletzten Rang unseres Power Rankings, da die Chancen auf ein Weiterkommen klein sind. Denn mit Argentinien wartet ein abgezockter und formstarker Gegner auf die Schweizer (So., 3:00 Uhr im ran-Liveticker). Um eine weitere Überraschung zu schaffen, müsste sich die Mannschaft um Granit Xhaka nochmal deutlich steigern - ob das möglich ist, erscheint zumindest zweifelhaft. Aber in diesem Elite-Power-Ranking ist auch der siebte Platz aller Ehren wert.

Platz 6: Marokko Weltrangliste: 7.

Gegner bei der WM: Brasilien (1:1), Schottland (1:0), Haiti (4:2), Niederlande (4:3 n.E.), Kanada (3:0) Marokko ist längst aus dem Status eines "Geheimfavoriten" herausgewachsen. Der Afrikameister hat gegen Brasilien und die Niederlande gezeigt, dass er mit den Top-Nationen nicht nur mithalten, sondern spielerisch auch überzeugen kann. Das Achtelfinale gewannen die "Atlas-Löwen" locker mit 3:0, im Viertelfinale wartet nun mit Frankreich (Do., 22:00 Uhr im ran-Ticker) aber der schwerstmögliche Gegner. Trotz Saibari-Schock - Marokko beendet Kanadas WM-Reise Das Spiel ist die Neuauflage des WM-Halbfinales in Katar vor vier Jahren, damals verlor Marokko mit 0:2. Nun soll die Revanche gelingen, dafür müsste die Mannschaft um Kapitän Achraf Hakimi aber einen außerordentlich guten Tag erwischen. Bayern-Neuzugang Ismael Saibari wird verletzungsbedingt fehlen, das tut den marokkanern weh. Mit ihm wären die Chancen gegen den zweifachen Weltmeister deutlich besser.

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Platz 5: Norwegen Weltrangliste: 31.

Gegner bei der WM: Irak (4:1), Senegal (3:2), Frankreich (1:4), Elfenbeinküste (2:1), Brasilien (2:1) Diesen Norwegern ist wirklich alles zuzutrauen, auch ein Sieg gegen England im Viertelfinale (Sa., 23:00 Uhr im ran-Liveticker). Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken spielt dominanten Ballbesitzfußball und hat gleich mehrere Ausnahmekönner in ihren Reihen. Vorneweg natürlich Mittelstürmer Erling Haaland, der bereits sieben Tore bei der WM erzielt hat. Auch Spielmacher Martin Ödegaard kommt nach einer Saison bei Arsenal mit vielen Verletzungen immer besser in Schwung. Wenn Haaland trifft und die Fans rudern, ist Norwegen eine echte Naturgewalt. Das mussten im Achtelfinale die Brasilianer leidvoll erfahren. Eine bessere Platzierung im Power Ranking verhindert die nicht immer sattelfeste Abwehr, die es gegen England mit einer sehr gefährlichen Offensive um Superstar Harry Kane zu tun bekommt.

Platz 4: England Weltrangliste: 4.

Gegner bei der WM: Kroatien (4:2), Ghana (0:0), Panama (2:0), DR Kongo (2:1), Mexiko (3:2) In der Höhenluft des Aztekenstadions, vor 80.000 lautstarken Mexiko-Fans, stellten die Engländer in einem wilden Spiel ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis. Nach einer Roten Karte lange in Unterzahl spielend, brachten die "Three Lions" den Sieg und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale nach Hause. Vor allem Trainer Thomas Tuchel hinterließ dabei einen starken Eindruck, seine taktischen Umstellungen und seine Wechsel gingen komplett auf. Kommentar: Thomas Tuchel macht gegen Mexiko sein Meisterstück Auf Torjäger Harry Kane ist ohnehin immer Verlass, auch Jude Bellingham spielte gegen Mexiko groß auf. Die Engländer gehen als Favoriten in das Spiel gegen Norwegen (Sa., 23:00 Uhr im ran-Liveticker), allerdings nur ganz knapp. Das Duell mit den Wikingern dürfte noch einmal eine größere Herausforderung werden, als es das Spiel gegen Mexiko bereits war.

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Platz 3: Spanien Weltrangliste: 2.

Gegner bei der WM: Kap Verde (0:0), Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0), Portugal (1:0). Spanien ist auch nach dem Achtelfinale noch ohne Gegentor bei der WM. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente setzte sich im Duell zweier filigraner Teams mit 1:0 durch. Während auf die Defensive und Spielmacher Rodri Verlass ist, tat sich die Offensivabteilung gegen Portugal aber ein wenig schwer. WM 2026 - Mit Cucurella! Die Top-Elf des Sechzehntelfinals Vor allem Lamine Yamal bereitet Sorgen, der Superstar vom FC Barcelona hat bei der WM noch nicht zu seiner Form gefunden. Auch gegen Portugal blieb der 18-Jährige ziemlich wirkungslos. Dafür sprangen die Einwechselspieler in die Bresche. Joker Mikel Merino erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer - nach einem Pass des ebenfalls eingewechselten Ferran Torres. Solche Optionen in der Hinterhand zu haben, kann im Kampf um den WM-Titel ein entscheidender Vorteil sein. Gegen Belgien sollten die Spanier (Fr., 21:00 Uhr im Livestream auf Joyn und im Ticker) jedenfalls gute Chancen haben, ins Halbfinale einzuziehen.

Platz 2: Argentinien Weltrangliste: 1.

Gegner bei der WM: Algerien (3:0), Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2 n.V.), Ägypten (3:2) Argentinien schien gegen Ägypten schon beinahe ausgeschieden, in der 79. Minute lag die Mannschaft noch 0:2 zurück. Doch dann folgten 13 legendäre Minuten, in denen der Weltmeister die Partie drehte. Offizieller Protest bei der FIFA: Ägypten wittert Betrug gegen Argentinien Wie schon gegen Kap Verde, musste der amtierende Weltmeister zittern und überzeugte nicht immer. Aber die Mannschaft um Superstar Lionel Messi hat immer wenn es darauf ankommt, eine Antwort parat. Die Argentinier umweht ein Nimbus der Unbesiegbarkeit. Die Titelverteidigung erscheint durchaus möglich. Gegen die Schweiz (So., 3:00 Uhr im ran-Liveticker) sollte im Normalfall nichts anbrennen.

Platz 1: Frankreich Weltrangliste: 3.

Gegner bei der WM: Senegal (3:1), Irak (3:0), Norwegen (4:1), Schweden (3:0), Paraguay (1:0) Schön war es nicht, aber Frankreich hat Paraguay mit 1:0 bezwungen. Die Mannschaft, die Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, setzte gegen die Franzosen auf Härte und teilweise unfaire Mittel. Damit konnte Paraguay die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps nerven, aber nicht bezwingen. Die "Equipe Tricolore" nahm den Fight an und zeigte, dass sie auch solche Spiele gewinnen kann. Mit Marokko (Do., 22:00 Uhr im ran-Ticker) kommt nun wieder ein Gegner, der ebenfalls auf spielerische Lösungen setzt - was den Franzosen entgegen kommen dürfte. Frankreich ist die bislang beste Mannschaft im Turnier, die Offensive um Kylian Mbappe stark in Form. Es bleibt dabei: Der Titel wird nur über die Franzosen vergeben.