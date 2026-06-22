WM 2026 live im Free-TV, Stream & Liveticker - Spielplan heute: Wer überträgt welches Spiel?

taff "Uns geht das Bier aus": Schottische Fans trinken Boston leer Videoclip • 02:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. Das geben die ARD und das ZDF bekannt.

WM 2026 live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt heute welches Spiel? 22./23. Juni: (Zeiten MESZ) 19:00 Argentinien vs. Österreich - live im Free-TV in der ARD, im Joyn-Livestream und auf MagentaTV 23:00 Frankreich vs. Irak - live im Free-TV in der ARD, im Joyn-Livestream und auf MagentaTV 02:00 Norwegen vs. Senegal - exklusiv auf MagentaTV 05:00 Jordanien vs. Algerien - live im Free-TV im ZDF, im Joyn-Livestream und auf MagentaTV

Wer überträgt die WM im Free-TV? Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben. ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft. ARD im Livestream auf Joyn

ZDF im Livestream auf Joyn "Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern", wird ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können." ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein."

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Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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