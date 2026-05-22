ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika kommt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Wochen. Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Die Kader aller Teams im Überblick ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 23.05., 08:16 Uhr: Mannschaft der DR Kongo soll sich wegen Ebola 21 Tage isolieren +++ Wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat soll sich die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der US-Regierung vor der WM für 21 Tage in Isolation begeben. Wenn das Team in die USA einreisen wolle, müssten sich alle Mitglieder für drei Wochen in einer "Blase" isolieren, sagte der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, am Freitag. Die Mannschaft der DR Kongo will ihr Quartier bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in der US-Metropole Houston aufschlagen. Die Isolation müsse strikt eingehalten werden, betonte Giuliani bei "ESPN": "Wir haben dem Kongo sehr klar gemacht, dass sie die Integrität ihrer Blase für 21 Tage wahren müssen, bevor sie dann am 11. Juni nach Houston kommen können." Folglich müsste sich das Team bereits zu diesem Zeitpunkt in Isolation befinden. Denn bis zum 11. Juni sind es keine drei Wochen mehr. In einer weiteren Stellungnahme erklärte Giuliani, oberste Priorität habe die "Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, der teilnehmenden Teams und der Millionen Fans". Zuvor hatte die US-Regierung der Mannschaft die Einreise in die USA zugesagt. Das Team befindet sich derzeit zur Turniervorbereitung in Belgien. Es hatte ein dreitägiges Trainingslager in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa abgesagt und dort auch auf eine geplante Abschiedsveranstaltung mit Fans verzichtet. Im Kongo breitet sich derzeit das Ebolavirus aus. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Gefahr für die öffentliche Gesundheit "sehr hoch". Die Zahl der Verdachtsfälle liegt inzwischen bei mehr als 700. In Houston trifft die kongolesische Mannschaft in Gruppe K am 17. Juni zunächst auf Portugal. Weitere Vorrundenspielorte für das Team sind das mexikanische Guadalajara (Gegner Kolumbien) und Atlanta (Usbekistan).

+++ Update, 22.05., 08:35 Uhr: WM 2026 wird umweltschädlichstes Sportevent der Geschichte +++ Die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird nicht nur die größte und finanziell lukrativste - sie wird laut Umweltexperten zugleich einen Rekord als das umweltschädlichste Sportereignis der Geschichte aufstellen. "Anders als bei den Olympischen Spielen, wo der CO2-Fußabdruck bei den letzten Austragungen tendenziell gesunken ist, verhält es sich bei der FIFA-Männer-Weltmeisterschaft genau umgekehrt", erklärte David Gogishvili, Geograf an der Universität Lausanne (Unil), gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP". Forschungsergebnisse der Unil zeigen, dass die WM "den größten CO2-Fußabdruck in der Geschichte des internationalen Sports" hinterlassen wird. Die Berechnungen der Uni zu den verursachten CO2-Emissionen reichen von fünf bis neun Millionen Tonnen – im Vergleich zu "rund 1,75 Millionen Tonnen" bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, so Gogishvili weiter. Das Hauptproblem der bevorstehenden WM liegt in den enormen Entfernungen zwischen den einzelnen Stadien. Die Distanz zwischen Miami und Vancouver etwa beträgt mehr als 4.500 Kilometer. Vor allem der Flugverkehr - genutzt von Mannschaften, Offiziellen, Medienvertretern und insbesondere den "mehr als fünf Millionen Fans", die die FIFA anpeilt - stellt die größte Quelle für CO2-Emissionen dar.

+++ Update, 19.05., 9:35 Uhr: Stadion-Beschäftigte in Los Angeles drohen wegen ICE mit Streik +++ Aufgrund der anhaltenden Sorge vor Razzien der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE im Umfeld der Fußball-WM hat eine Gewerkschaft aus Los Angeles ihre Streikandrohung unterstrichen. Beschäftigte des SoFi Stadium kündigten bei einer Protestkundgebung am Montag vor der Arena an, dass sie die Arbeit einstellen wollen, sollten ICE-Agenten bei den Partien im kalifornischen Spielort eingesetzt werden. Die Gewerkschaft "Unite Here Local 11", die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, darunter rund 2000 Beschäftige der WM-Arena in Los Angeles, fordert bundesweite Garantien, dass ICE bei keinem der acht WM-Spiele in Los Angeles zum Einsatz kommen wird. Medienberichten zufolge hatte die Gewerkschaft zuletzt in dieser Frage bereits eine formelle Beschwerde gegen den Weltverband FIFA und weitere Organisationen bei der unabhängigen US-Bundesbehörde National Labor Relations Board (NLRB) eingereicht. Die Präsenz von ICE schaffe ein "Klima der Angst", lautete einer der Vorwürfe der Gewerkschaft. "ICE sollte bei diesen Spielen keine Rolle spielen", sagte Isaac Martinez, angestellt als Stadionkoch, bei der Kundgebung: "Wir wollen nicht in Angst zur Arbeit kommen oder Angst haben, auf dem Heimweg festgenommen zu werden. Wenn wir keine Einigung erzielen, sind meine Kollegen und ich bereit zu streiken." ICE-Direktor Todd Lyons hatte im Februar erklärt, dass seine Behörde während des Turniers eine Schlüsselrolle für die Sicherheit spielen werde. In der Öffentlichkeit wachsen seitdem Bedenken, dass ICE auch rund um die WM-Spiele aktiv werden könnte. Bei Einsätzen von ICE-Agenten wurden zu Beginn des Jahres in Minneapolis zwei Menschen erschossen. Auch interessant: DFB-Team: WM-Kader von Julian Nagelsmann ist noch nicht offiziell, da fliegt er dem Bundestrainer schon um die Ohren

+++ Update, 18.05., 11:51 Uhr: Keine Fanmeile am Brandenburger Tor +++ Zur WM im Sommer wird es in Berlin keine Fanmeile am Brandenburger Tor geben. Das geht aus einer Meldung des offiziellen Hauptstadtportals "berlin.de" hervor. Demnach sei anders als bei vorangegangenen Turnieren auf der Straße des 17. Juni keine Fanmeile geplant. Zuvor hatte das Portal noch berichtet, dass eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor vorgesehen sei. Ein Sprecher der Senatskanzlei erklärte nun aber auf Nachfrage des "Spiegel", es habe sich kein Veranstalter gemeldet. Eine Fanmeile sei daher auch nie geplant gewesen, die ursprüngliche Veröffentlichung bezeichnete er als fehlerhaft. Bei vergangenen Veranstaltungen hatten Zehntausende Menschen Platz auf der Fanmeile am Berliner Wahrzeichen gefunden - zuletzt bei der Heim-EM 2024. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Wegen der Zeitverschiebung werden viele Spiele in Deutschland am späten Abend oder in der Nacht angepfiffen. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit, die weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Ecuador jeweils um 22:00 Uhr. Auch interessant: Lamine Yamal bei der Fußball-WM? Schlechte Nachrichten für den Barca-Star

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+++ Update, 12.05., 11:15 Uhr: HSV-Star Capaldo mit Argentinien zur WM? +++ Nicolas Capaldo war neben Luka Vuskovic und Fabio Vieira einer der Garanten für den am Ende nie in Gefahr geratenen Klassenerhalt des HSV in der Bundesliga. Das ist auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht verborgen geblieben. Der Weltmeister-Trainer von 2022 nominierte den HSV-Star für sein vorläufiges Aufgebot für die WM 2026. Dass Capaldo aber tatsächlich zum Turnier fährt, ist mehr als fraglich. Die vorläufige Liste beinhaltet 55 Akteure, darunter auch Exequiel Palacios und Equi Fernandez von Bayer Leverkusen.

+++ Update, 11.05., 16:52 Uhr: Sechs Deutschland-Legionäre in Bosniens WM-Kader +++ Als Erster von allen 48 Nationaltrainern hat Sergej Barbarez von Bosnien-Herzegowina sein 26-köpfiges WM-Aufgebot bekannt gegeben. Angeführt wird der Kader natürlich von Kapitän und Galionsfigur Edin Dzeko vom FC Schalke 04. Mit Ermedin Demirovic, Dzenis Burnic, Nikola Vasilj, Haris Tabakovic und Nikola Katic sind fünf weitere Spieler aus der 1. und 2. Liga dabei. Bosnien trifft beim Turnier im Sommer auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.

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