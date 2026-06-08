ran Fußball Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko wird die größte der bisherigen Fußballgeschichte. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli kämpfen 48 Nationen um den Titel. Auch die DFB-Auswahl ist dabei. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bekommt es in der Vorrunde mit WM-Debütant Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Bei dem Turnier geht es vor allem darum, die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, vergessen zu machen. Als Titelverteidiger tritt Argentinien an, die Südamerikaner gewannen das Finale in Katar nach Elfmeterschießen gegen Frankreich. ran hat alle News und Entwicklungen im Ticker.

+++ 08. Juni: Julian Nagelsmann gibt frei: Deutsche Nationalmannschaft feiert nach USA-Test in Chicago +++ Nach dem 2:1-Testsieg über die USA lockerte Bundestrainer Julian Nagelsmann den strengen WM-Rhythmus. Der Bundestrainer gab seinen Spielern den Sonntag frei. Auf der Pressekonferenz sagte er: "Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben." Die Mannschaft nahm diese Ansage offenbar wörtlich. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es für einige Nationalspieler weiter ins Nachtleben von Chicago. Ziel war unter anderem der bekannte Klub "Tao". Nach "BILD"-Informationen waren rund 15 Spieler aus dem Kader dabei. Nick Woltemade kam angeblich als Erster im "Tao" an. Die DFB-Stars hatten dort eine eigene VIP-Ecke. Der Klub-Besuch bekam durch einen prominenten Act zusätzliche Aufmerksamkeit. Im "Tao" legte ab 01:30 Uhr Star-DJ DJ Snake auf. DJ Snake gehört zu den bekanntesten DJs der Welt. Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er 2016 mit dem Justin-Bieber-Song "Let Me Love You". Der Track wurde bei Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Nicht alle Nationalspieler waren beim nächtlichen Ausflug dabei. Laut "BILD" fehlten unter anderem die Torhüter Manuel Neuer und Oliver Baumann. Beide verzichteten demnach auf den Klub-Besuch. Der Abend passte zur kurzen Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase. Am Montagvormittag ging es für die Mannschaft weiter. Um 10 Uhr Ortszeit stand der Flug ins WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina an. Der Blick richtet sich nun auf den WM-Auftakt. Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen Curacao in das Turnier. Bis dahin bleibt nur noch eine Trainingswoche.

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+++ 08. Juni: DFB-Team bezieht WM-Quartier +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht am Montag ihr Turnier-Quartier in Winston-Salem und sorgt damit in der Stadt in North Carolina direkt für ein wenig WM-Euphorie. Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate am Nachmittag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler um 18.00 Uhr Ortszeit zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Ob Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung dabei ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Der Plan ist aber weiterhin, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer beim WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao im Tor steht. Assan Ouédraogo ist schon seit Sonntag in Winston-Salem. Der Leipziger wurde für den verletzt abgereisten Lennart Karl (Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel) nachnominiert. "Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann.

+++ 04. Juni: "Alles möglich" - Oliver Bierhoff spricht über Deutschlands WM-Chancen +++ Der frühere Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff sieht für Deutschland bei der anstehenden WM 2026 durchaus gute Chancen. Es sei grundlegend "alles möglich", erklärte der 58-Jährige in der "FAZ", allerdings unter einer Bedingung: "Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt." Zudem schränkt er auch die Erwartungshaltung etwas ein, der ehemalige Stürmer sieht andere Nationen als die absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel. "Es gibt natürlich starke Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, den Argentiniern", sagte der Europameister von 1996. Auch zur Personalie Manuel Neuer äußerte sich Bierhoff, für ihn ist das Comeback des 40-Jährigen der richtige Schritt. "Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist und mit seiner Persönlichkeit wahnsinnig viel bewegen kann. Deswegen ist er noch nie infrage gestellt worden", meinte Bierhoff.

+++ 02. Juni: In den USA angekommen - DFB-Team in Chicago gelandet +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM-Endrunde in Nordamerika trotz einer 52-minütigen Verspätung beim Abflug aus Frankfurt/Main noch vor der geplanten Ankunftszeit in den USA gelandet. Der Airbus A350 "Wuppertal" setzte nach achtstündiger Flugzeit um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O'Hare auf, sieben Minuten früher als vorgesehen. Am Samstag (20.30 Uhr MESZ) absolviert die DFB-Auswahl im Soldier Field die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Zwischen den Pfosten soll dabei Manuel Neuer stehen. Falls der Rio-Weltmeister seine Wadenverletzung endgültig überwunden hat, würde er erstmals seit 2024 wieder das deutsche Tor hüten. Nach Chicago war die deutsche Mannschaft erst kurz vor halb drei Uhr deutscher Zeit in Richtung Chicago abgehoben. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. An Bord saßen alle 26 Spieler, die Bundestrainer Julian Nagelsmann zwölf Tage zuvor in seinen WM-Kader berufen hatte.

+++ 02. Juni: DFB-Team fliegt los nach Amerika und verschenkt Trikots +++ Die deutschen Fußballer sind mit ein wenig Verspätung in ihr WM-Abenteuer gestartet. Am Dienstag um 14.28 Uhr hob die Lufthansa-Maschine von Frankfurt in Richtung Chicago los. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste allerdings keine Neuen begrüßen. Im Flugzeug saßen die Auserwählten für die Jagd nach dem fünften Stern, die Nagelsmann zwölf Tage zuvor berufen hatte. Das DFB-Team fliegt mit einem normalen Linienflug, bei dem alle Sitze außer die in der Economy für das deutsche Team reserviert sind. Alle nicht-DFB-Mitreisenden bekamen ein Deutschlandtrikot geschenkt. Am Mittwochvormittag steht auf dem Gelände des MLS-Klubs Chicago Fire das erste Training auf US-Boden an. Kai Havertz trat nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain die Reise nach Chicago separat an.

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+++ 01. Juni: Spanien-Star Cucurella sieht in DFB-Gegner Ecuador einen WM-Geheimfavoriten +++ Vor Beginn der WM warnt Spanien-Star Marc Cucurella vor DFB-Vorrunden-Gegner Ecuador. "Eine Mannschaft, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, von der ich aber glaube, dass sie ein gutes Turnier spielen wird", sagte der Profi vom FC Chelsea auf einer Pressekonferenz. Deshalb wünscht sich Cucurella auch nicht unbedingt ein Aufeinandertreffen der Iberer im Laufe des Turniers mit Ecuador. "Hoffentlich fahren sie früh nach Hause", sagte der Außenverteidiger. Tatsächlich hat Ecuador einige interessante Akteure in den eigenen Reihen wie den Ex-Leverkusener Piero Hincapie, der mittlerweile für Arsenal spielt. Der frühere Frankfurter Willian Pacho wurde kürzlich mit Paris Saint-Germain Champions-League-Sieger und Cucurella spielt bei Chelsea mit Ecuador-Star Moises Caicedo zusammen.

+++ 01. Juni: Nadiem Amiri war von WM-Nominierung "brutal überwältigt" +++ In der ZDF-Dokumentation "World Cup" ist zu sehen, wie der deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri erstmals von seiner Nominierung für die WM berichtet und total bewegt ist. Moderator und Podcaster Tommi Schmitt hatte die DFB-Spieler Amiri, David Raum und Nick Woltemade für die Doku über eine komplette Saison begleitet. Am 21. Mai, dem Tag der offiziellen Kadernominierung, kam es in Ludwigshafen am Rhein zum Treffen zwischen Schmitt und Amiri. Als Amiri aus dem Auto stieg, umarmte er den Moderator sofort. Zuvor hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann telefonisch kontaktiert. "Ich bin dabei. Ich war gerade schockiert im Auto, weil er so normal am Telefon war. Aber er hat mir gesagt: ,Du bist dabei, Nadiem. Wir brauchen Dich‘", freute sich Amiri. "Dass ich mich gegen viele andere gute Spieler durchgesetzt habe – mir fehlen die Worte." Amiri erzählte daraufhin, wie groß seine Anspannung gewesen ist. "Ich habe seit drei Tagen gewartet. Ich glaube, ich habe zwei bis drei Kilo abgenommen", erzählte der 29-jährige Mittelfeldspieler von Mainz. "Das kam jetzt unerwartet", gab er zu. "Eigentlich wollte ich nie vor der Kamera weinen. Ich bin gerade brutal überwältigt, der glücklichste Mensch auf der Welt."

+++ 01. Juni: Ein Tag vor Abflug: Neuer zurück im Torwarttraining +++ Einen Tag vor dem Abflug zur WM ist Manuel Neuer zurück im Training auf dem Platz. Der 40-Jährige, dessen Wade zuletzt mal wieder gezwickt hatte, warf sich beim Abschiedsevent der DFB-Elf am Montag am Frankfurter Verbandscampus im Tor erstmals wieder in ein paar Schüsse. Neuer absolvierte zunächst lockere Läufe, dann Sprints und stellte sich schließlich auch zum klassischen Torwarttraining in den Kasten. Damit nährte er die Hoffnung, dass er bei der Turniergeneralprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA sein erstes Länderspiel seit dem EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien bestreiten kann. Im ersten WM-Test am Sonntagabend in Mainz gegen Finnland (4:0) wurde Neuer noch von Oliver Baumann vertreten. Den Hoffenheimer hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen Neuers Rückkehr zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabgestuft.

+++ 31. Mai: DFB-Elf testet am Montag erneut gegen Finnland +++ Vor dem Abflug in Richtung Fußball-WM wird die deutsche Nationalmannschaft einen weiteren kleinen Test gegen Finnland absolvieren. Dies verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann im Anschluss an das letztlich lockere 4:0 (1:0) im offiziell vorletzten Härtetest vor dem Turnierauftakt gegen die Finnen. Es gehe am Montag nicht über 90 Minuten, sondern über "zweimal 20, zweimal 25", sagte Nagelsmann. Das Spiel sei "für die, die heute nicht gespielt oder weniger gespielt haben, um denen einfach nochmal einen Spielrhythmus zu geben." Er sei "sehr froh, dass sich die Finnen dazu bereit erklärt haben. Das wird mit ein paar Fans stattfinden, die das gewonnen haben. Mitarbeiter des DFB. Das wird nochmal die nächste Aufgabe für uns."

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+++ 30. Mai: Nagelsmann stehen für Finnland-Spiel fast alle Spieler im DFB-Kader zur Verfügung +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im vorletzten WM-Test fast aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Finnland am Sonntag in Mainz nahmen am Samstagvormittag bis auf Manuel Neuer und Kai Havertz alle Spieler teil. Neuer arbeitete aufgrund seiner Wadenprobleme weiter individuell, Havertz bestreitet am Abend mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest. Für Neuer wird sein Münchner Teamkollege Jonas Urbig gegen die Finnen in den Kader rücken. Für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) ist Urbig als Trainingstorhüter vorgesehen. Die DFB-Auswahl fliegt am Dienstagmittag von Frankfurt/Main nach Chicago. Dort steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Programm. Dann sollen auch Neuer und Havertz dabei sein.

+++ 29. Mai: Autogrammstunde mit Manuel Neuer löst Mega-Ansturm aus +++ Eine Autogrammstunde mit Manuel Neuer bei der deutschen Nationalmannschaft löste einen gigantischen Ansturm aus. Hunderte Fans warteten stundenlang vor dem Adidas-Geschäft darauf, ein Autogramm von dem DFB-Rückkehrer zu erhalten. Die ersten Fans waren bereits um 6:30 Uhr vor Ort, obwohl die Autogrammstunde erst um 13:15 Uhr begann. Um die lange Warterei zu überstehen, hatten einige Leute bei bestem Wetter Klappstühle und auch Schirme dabei. Viele Fans trugen Trikots vom FC Bayern oder von der deutschen Nationalmannschaft und ließen sich das Jersey unterzeichnen. Rund 1.000 Leute befanden sich vor dem Shop. Nach etwa 600 Fans im Innenraum war die Überfüllung zu groß. Neuer ging raus und schrieb draußen weiter Autogramme. Dahei gab es laute "Manu, Manu"-Sprechchöre.

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+++ 29. Mai: Familientag beim DFB-Quartier +++ Das DFB-Team ist laut Bundestrainer Julian Nagelsmann in den nächsten Wochen "wie eine Familie". Stärken will er dieses Gefühl mit den Familien der einzelnen Spieler. Am Freitag gibt es in Herzogenaurach ein großes Abschiedsevent im HomeGround mit den Familien der DFB-Stars. Familienmitglieder, Partnerinnen und Kinder sind zu einem Grillabend eingeladen. Auch während der Zeit des Turniers sollen die Spielerfrauen und Kinder eine Rolle spielen. Der DFB unterstützt die Angehörigen bei den komplizierten Reiseplanungen. So soll es nach Informationen der "Bild" wie schon bei der Heim-EM 2024 wieder regelmäßige Besuche am Tag nach einem Spiel geben - in Amerika.

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+++ 29. Mai: Doping-Kontrolle im DFB-Quartier +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Teamquartier in Herzogenaurach am Donnerstagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Trainingskontrolle im "Home Ground" von DFB-Partner "adidas" mussten vier Nationalspieler Urin- und Blutproben sowie sechs weitere Spieler Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Kommentar: Nagelsmanns Worte müssen mit Leben gefüllt werden

+++ 28. Mai: Curacao-Trainer Advocaat traut seinem Team Überraschung gegen Deutschland zu Nationaltrainer Dick Advocaat traut Turnier-Neuling Curacao zum Start in die Fußball-WM eine Überraschung gegen die deutsche Nationalmannschaft zu. "Es ist für uns etwas Besonderes, dort zu sein. Gegen Spieler, die man im Fernsehen sieht, die in den Top-Ligen spielen. Jeder kann überraschen. Warum nicht Curacao? Das werden wir versuchen", sagte der 78-Jährige am Donnerstag im Trainingslager im niederländischen Noordwijk. Am 14. Juni trifft die Auswahl von der Karibikinsel zum Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in Houston auf die Deutschen. In der Gruppe E, der zudem die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador angehören, gilt Curacao als krasser Außenseiter. Advocaat, der 1994 die Niederlande und 2006 Südkorea bei einer WM betreut hat, kann derweil nachvollziehen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer (40) reaktiviert hat. "Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, wie gut er ist", sagte Advocaat: "Ich kann total verstehen, warum er ihn zurückholt. Und da ist Alter nicht so wichtig, vor allem nicht bei einem Torwart."

+++ 27. Mai: Neuer wird gegen Finnland nicht spielen +++ Rückkehrer Manuel Neuer muss auf sein mit Spannung erwartetes Comeback in der deutschen Nationalmannschaft noch warten. Der an der Wade verletzte Torhüter vom FC Bayern wird beim Länderspiel am Sonntag in Mainz gegen Finnland (20:45 Uhr im ran-Liveticker) nicht zum Einsatz kommen. "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er noch nicht spielen wird. Es macht keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Wir wollen einfach da noch Ruhe dranlassen. Die Entscheidung haben wir ihm auch mitgeteilt, er ist damit völlig d'accord", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Start der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am Mittwoch in Herzogenaurach. Der 40 Jahre alte Neuer hatte sich zuletzt erneut an der linken Wade verletzt und war deshalb auch im Pokalfinale am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart ausgefallen. Ob Neuer bei der Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago wieder zur Verfügung steht, ließ Nagelsmann offen. Man müsse sich aber "keine Sorgen machen. Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben." Man werde "sehen, wie die nächste Woche verläuft und dann auch in der nächsten Woche ein Update geben, wie es dann Richtung USA aussieht", so der Bundestrainer. Gegen Finnland legte er sich auf den Hoffenheimer Oliver Baumann als Torwart fest. Er sei überzeugt, dass Baumann ein gutes Spiel mache, "dann sehen wir weiter". Grundsätzlich sei er aber froh, dass Rio-Weltmeister Neuer wieder im DFB-Kreis dabei ist "und uns hilft". Denn mit dem Münchner, betonte Nagelsmann, "sind wir besser als ohne Manu." Nagelsmann muss in Herzogenaurach aus seinem 26er-Kader noch auf Kai Havertz verzichten, der mit dem FC Arsenal am Samstag (18.00 Uhr im ran-Liveticker) das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestreitet. Ansonsten würden alle Spieler "einen guten Eindruck machen. Alle sind gut drauf und haben sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt", sagte der Bundestrainer. Deutschland trifft bei der WM in der Gruppe E auf Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire/20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

+++ 26. Mai: WM-Generalprobe vor vollen Rängen +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden finalen Länderspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft vor vollen Rängen. Nach dem schon seit Wochen ausverkauften letzten Heimspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland meldete nun auch Chicago, dass es für die Generalprobe am 6. Juni im Soldier Field gegen Co-WM-Gastgeber USA (20.30 Uhr) keine Karten mehr gibt.

+++ 25. Mai: DFB-Team startet Mittwoch in die WM-Vorbereitung +++ Die Spieler des FC Bayern feierten ausgelassen das Double, doch Zeit zur Erholung bleibt ihnen kaum. Julian Nagelsmann versammelt seine Fußball-Nationalspieler schon ab Mittwoch in Herzogenaurach zum WM-Trainingslager. "Die sind alle heiß und haben Bock", sagte der Bundestrainer, der den Start der Vorbereitung angesichts des DFB-Pokalfinals zwei Tage nach hinten verschoben hat. "Du musst am Ende als Trainer überlegen: Bringt es den Spielern mehr, wenn sie dann in Herzogenaurach rumhängen, aber nicht trainieren können? Oder bringt es vielleicht ein bisschen mehr, nochmal zwei Tage bei der Familie oder wo auch immer zu sein, den Kopf freizukriegen und dann am Mittwoch auch im Training wieder anzugreifen?", begründete Nagelsmann seine Entscheidung. Sieben Münchner und vier Profis des Final-Verlierers VfB Stuttgart wird er am Mittwoch bei Partner adidas begrüßen, auf Kai Havertz muss er aber noch verzichten. Der Offensivspieler steht mit dem FC Arsenal am Samstag im Champions-League-Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und wird erst danach zum DFB-Team stoßen. Viel Zeit bleibt Nagelsmann ohnehin nicht. Am Sonntag steht schon das Länderspiel gegen Finnland in Mainz an. Am 2. Juni geht es für die 26 Spieler und Trainings-Torhüter Jonas Urbig dann von Frankfurt nach Chicago, wo vier Tage später die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA folgt. Am 8. Juni bezieht der viermalige Weltmeister sein WM-Quartier in Winston-Salem. Das erste Turnierspiel ist für den 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao angesetzt.

+++ 23. Mai: Nagelsmann spricht über emotionales Telefonat +++ Im Vorfeld des DFB-Pokalfinales zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart sprach Julian Nagelsmann in der "ARD" über das emotionalste Telefonat im Rahmen der WM-Nominierungen. "Ich glaube, Nadiem Amiri war schon sehr emotional, weil es sehr spät war. Er hat sehr spät Bescheid bekommen. Er hat, glaube ich, nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass er dabei ist", verwies der Bundestrainer auf den Anruf beim Profi des 1. FSV Mainz 05. Und er blickte auch zurück: "Wir haben ja schon eine sehr lange Geschichte zusammen, ich kenne ihn als 16-Jährigen, damals noch in Ludwigshafen, dann nach Hoffenheim geholt und sein Profi-Debüt gehabt. Die U19-Meisterschaft haben wir damals zusammen gefeiert. Schon eine emotionale Geschichte, und er hat sich schon extrem gefreut, dass er die Nachricht noch bekommen hat, auch wenn sie spät war. Es war schon sehr besonders." Bislang lief Amiri neunmal für die DFB-Auswahl auf, steht bei einem Treffer. Zuletzt war er im September beim 3:1 über Nordirland im Einsatz, bei den beiden jüngsten Länderspielphasen fehlte er verletzt.

+++ 22. Mai: Keine Einladung verdient! Matthäus und Effenberg kritisieren Nagelsmann +++ Der WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt für unzählige Diskussionen. Auch einige Fußball-Legenden haben sich inzwischen zu Wort gemeldet – und einzelne Personalien kritisiert. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann vor allem mit der Nominierung von Leroy Sane wenig anfangen. "Sane performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat", erklärte er im Interview mit "RTL/ntv". Zwar ist Matthäus grundsätzlich ein Fan des Offensivspielers, seine im vergangenen Jahr gezeigten Leistungen hätten aber nicht überzeugt. "Er hat über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe". Lieber im Kader gesehen hätte Matthäus stattdessen Köln-Youngster Said El Mala. "El Malas Leistung war auf das ganze Jahr gesehen wesentlich besser als die von Sane“, so der 65-Jährige. Auch Stefan Effenberg hat indes Kritik geäußert. Der Ex-Bayern-Profi schrieb in seiner Kolumne bei "t-online", dass ihn das Thema "Fitness und Gesundheit" beim zurückgekehrten Keeper Manuel Neuer besorge. "Nicht ohne Grund stand er nur in 37 von 54 Saisonspielen auf dem Platz", so der TV-Experte. Sollte sich Neuer vor Turnierbeginn noch einmal verletzen – und sogar ausfallen – könnte dies Nagelsmann vor die Füße fallen. "Neuer soll offensichtlich seine Trumpfkarte für das Turnier sein – wenn er diese aber verliert, hat er nichts mehr. Ich habe leider kein gutes Gefühl, dass das gut ausgeht", so Effenberg. Auch aus sportlicher Sicht kann er die Nominierung des inzwischen 40 Jahre alten Keepers nicht nachvollziehen. „Argentinien ist 2022 nicht nur dank Lionel Messi Weltmeister geworden, sondern auch dank Torwart Emiliano Martínez. Und da soll ein 40-Jähriger nun konstant mithalten. Da habe ich meine Zweifel.“ Und weiter: "Damit könnte Neuer auch seine Karriere riskieren. Dann bekäme die Laufbahn eines Welttorhüters am Ende noch einen faden Beigeschmack, und das wäre zwar tragisch, aber seine eigene Schuld."

Der DFB-Kader in der Übersicht:

Tor Manuel Neuer (FC Bayern München)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

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+++ 21. Mai: Wegen Fehlen von El Mala - Littbarski kritisiert Bundestrainer Nagelsmann +++ Der frühere Weltmeister Pierre Littbarski zeigte kein Verständnis dafür, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem WM-Kader auf Kölns Said El Mala verzichtete. "Nagelsmann setzt mehr auf Erfahrung als auf Qualität. Deshalb ist Sané dabei. Es ist ein Fehler von Nagelsmann, dass El Mala nicht dabei ist. Der Junge hat Sachen, die Sané auf alle Fälle nicht hat", sagte der 66-Jährige der "Bild". Und weiter: "Said hat Mut zum Risiko. El Mala spielt so wie Sané vor zehn Jahren – als Sané echt noch gut war. Und jetzt ist er mehr so ein Profi, der nicht mehr richtig ins Risiko geht", führte der Weltmeister von 1990 aus. Mit dem nicht berücksichtigten El Mala hat Littbarski Mitleid: "Ich kann mir vorstellen, was in dem Jungen vorgeht. Klar, er wird ziemlich frustriert sein. Das ist ja auch alles schwer zu verstehen. Schade, mit 19 Jahren zu einer WM zu fahren, wäre schon eine geile Sache gewesen." Auch interessant: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!" Netzreaktionen zur Kader-Nominierung

+++ 21. Mai: Nadiem Amiri überraschend dabei +++ Für eine kleine Überraschung sorgte der Bundestrainer bereits vor der offiziellen Nominierung: Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 fährt mit zur WM. Der Name kommt ein wenig aus dem Nichts: Beim vergangenen Lehrgang fehlte Amiri, auch von Insidern wurde der Name bisher nicht geleakt.

+++ 21. Mai: DFB veröffentlicht Nominierungen vorab stückweise +++ Der DFB reagiert auf die Leaks der Kadernominierung und verkündete wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe die erste Personalie selbst. Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein. Der DFB bestätigte die Personalie in einem Kurzvideo. Wenig später wurde auch die Teilnahme von Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und Jamal Musiala bestätigt.

+++ 19. Mai: WM-Enttäuschung für Italien-Legionär +++ Enttäuschung für Yann Aurel Bisseck. Der Innenverteidiger gehört laut ran-Informationen nicht zum deutschen WM-Kader. Der 25-Jährige hatte bei Inter Mailand eigentlich eine starke Saison gespielt und den Gewinn von Meisterschaft und Pokal gefeiert. Sein Einsatz in der Nations League Mitte März 2025 bleibt vorerst aber sein einziges Länderspiel.

+++ 18. Mai: Hitzlsperger äußert Verdacht wegen Nagelsmann und Neuer +++ Welchen Torhüter nimmt Julian Nagelsmann als Nummer eins mit zur WM? Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt, dass nur die am Samstag im Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln erlittene Wadenverletzung von Manuel Neuer bislang verhindert hat, dass der Bundestrainer das Comeback des Bayern-Keepers verkündet. "Vielleicht hat er vorgehabt, zu sagen, dass Manuel Neuer die neue Nummer eins ist, und dann verletzt er sich gegen Köln. Und dann merkt er, er kann es doch nicht sagen", sagte Hitzlsperger im "BR". So habe Nagelsmann mit der Blessur von Neuer "ein bisschen Pech" gehabt - zumal "eine ideale Vorbereitung" anders aussehe. Zuletzt wurde immer wieder über eine Neuer-Rückkehr ins DFB-Team spekuliert, im "ZDF-Sportstudio" wollte Nagelsmann entsprechende Fragen am Samstagabend aber nicht beantworten. Klar ist für Hitzlsperger: Die Kommunikation von Nagelsmann - auch gegenüber der bisherigen Nummer eins Oliver Baumann - ist verbesserungswürdig: "Ich habe in den letzten Tagen häufig das Wort Eiertanz gelesen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Eigentlich denkt man, es sind nur Profis am Werk – auch kommunikativ." Auch in der Causa Deniz Undav, den Nagelsmann nach einem Tor für das DFB-Team öffentlich kritisiert hatte, äußerte der 44-Jährige Kritik. "Wenn er Undav nach einem Siegtor infrage stellt und sagt, er hätte das Tor nicht erzielt, wenn er von Anfang an gespielt hätte, dann frage ich: Wozu? Das hätte man anders lösen können. Da wirkt es so, als trägt er dazu bei, das Ganze auch noch zu schwächen. Und das ist unnötig." Und weiter: "Es täte gut, wenn er Leute an seiner Seite hätte, die ihn gut beraten würden. Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, würde ich behaupten: Die Beratung hat nicht gut funktioniert", betonte Hitzlsperger.

+++ 15. Mai: Völler versteht Hoeneß-Kritik - stellt aber etwas richtig +++ Mit seiner Kritik an einigen Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Uli Hoeneß für Aufsehen gesorgt. Unter anderem plädiert der Ehrenpräsident des FC Bayern München dafür, auf eine eingespielte Elf zu setzen. Nun zeigt Rudi Völler Verständnis für die Äußerungen. "Als Bundestrainer muss man wissen, dass die ganze Nation bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Da muss man Kritik aushalten können - auch die von Uli Hoeneß", sagte der DFB-Sportdirektor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hoeneß habe "mit seiner Vita das Recht dazu, sich kritisch zu äußern. Das macht er auch bei den Bayern, wo er, so wie ich das verfolgt habe, auch nicht alle heiligspricht." Völler ergänzte, für ihn seien die Aussagen grundsätzlich nicht schlimm, weil er wisse, "dass Uli Julian schätzt und ihn seinerzeit erst unbedingt in München halten und dann später zurückholen wollte". Allerdings gab der Weltmeister von 1990 auch zu bedenken: "Dinge, die faktisch falsch sind, muss man aber auch widerlegen. Zum Beispiel die Sache mit dem Einspielen vor einer WM. Das stellt sich doch ganz anders dar." Hierzu stellte Völler fest: "Es waren bei jedem Spiel seit Start der WM-Qualifikation mindestens fünf, meist sogar mehr potenzielle Stammspieler verletzt." Der einstige Stürmer äußerte sich auch zur Diskussion um einen möglichen WM-Boykott des DFB-Teams. "Die Menschen können auch mal abgelenkt werden von den täglichen Sorgen. Am Ende geht es um Fußball. Deshalb halte ich auch von der ganzen Boykott-Diskussion nichts. Die WM wird stattfinden. Wir sollten das Beste daraus machen und versuchen, uns auf den Fußball zu fokussieren. Und ich freue mich total darauf", hofft Völler auf den Fokus auf die Spiele. Die Spieler würden allerdings auch keinen Maulkorb bekommen: "Jeder kann sagen, was er für richtig hält, aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. Nicht so wie in Katar. Was da abgelaufen ist vor dem Japan-Spiel mit der Thematik um die Binde, war schlicht falsch und überflüssig." Im Vorfeld der Auftaktniederlage (1:2) hatte die One-Love-Binde für Vielfalt, Offenheit und Toleranz vor allem in Deutschland den Sport beinahe in den Hintergrund gedrängt.

+++ 14. Mai: USA erlassen Teilnehmern Visumkaution - Fans schauen in die Röhre +++ Die US-Regierung von Präsident Donald Trump passt eine Richtlinie zu Einreisen an. Laut dem "Visa Bond Pilot Program" müssen Staatsangehörige aus 50 Ländern eine Kaution in Höhe von 5.000, 10.000 oder 15.000 US-Dollar hinterlegen, um ein Touristenvisum für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erhalten. Vor dem Turnier kündigte das Außenministerium an, dass bestimmte Teilnehmer und Ticketinhaber keine Visumbürgschaft mehr zahlen müssen. Mora Namdar, US-Staatssekretärin für konsularische Angelegenheiten, erklärte, die Regierung habe "die Visumbürgschaftspflicht für berechtigte Teammitglieder, darunter Spieler, Trainer und Betreuer, die ansonsten alle Voraussetzungen für die Einreise in die USA erfüllen, aufgehoben". Darüber hinaus sollen Fans, die Tickets für die WM haben, ebenfalls von der Kautionspflicht ausgenommen werden, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber das Besitzen eines Tickets alleine reicht nicht aus. "Wir erlassen die Visumkaution für berechtigte Fans, die WM-Tickets gekauft und sich für den FIFA-PASS angemeldet haben“, führte Namdar aus. Der FIFA-PASS ist eine Art bürokratischer Expresspass für Inhaber von WM-Tickets. Er soll dabei helfen, innerhalb von sechs bis acht Wochen einen Termin für ein US-Visum in Ländern zu erhalten, in denen die Wartezeiten bisher oft länger waren. Doch Visumkaution entfällt laut Namdar nur für Fans, die sich bereits vor dem 15. April beim FIFA-PASS angemeldet haben. Es profitieren also nur Fans, die sich bereits vor rund einem Monat um ein US-Visum beworben haben. Also vermutlich genau die Fans, die die Kaution wohl hätten hinterlegen können. Fans aus Algerien, Kap Verde, Senegal und der Elfenbeinküste, die auf eine Kautionsentscheidung warten mussten, bevor sie sich um ein Visum bewerben konnten, müssen jetzt also trotzdem bezahlen.