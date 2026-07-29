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WM 2026 vorbei - und jetzt? So geht es mit dem Fußball weiter - Bundesliga, DFB-Pokal und Co.
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:13 Min
Nach der WM ist vor dem Start der neuen Saison für die Klubs. ran gibt eine Übersicht über die anstehenden Termine.
Die längste WM der Geschichte ist vorbei, aber der Fußball rollt weiter - national und international. Der Ausblick für die kommenden Tage, Wochen und Monate: Wird schon wieder Fußball gespielt?
Ja, tatsächlich. Am 7. Juli haben die Qualifikationen zur Champions League und Conference League bereits begonnen, seit 9. Juli läuft auch die Qualifikation für die Europa League.
Die deutschen Klubs sind automatisch für die jeweiligen Ligaphasen (Auslosung am 27./28. August) startberechtigt - außer der SC Freiburg. Die Breisgauer steigen in der Conference League in der Playoff-Runde ein.
ran gibt eine Übersicht über die anstehenden Termine im Spitzenfußball.
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Wann geht es national los?
Abgesehen von diversen Testspielen geht es schon in dieser Woche wieder um Punkte- ab Donnerstag in der Regionalliga Bayern, ab Freitag in der Regionalliga Nordost. Es folgen die Regionalligen Nord und West (31. Juli) sowie Südwest (7. August).
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Wann beginnt die 3. Liga?
Das erste Spiel der neuen Saison findet am 7. August statt (Freitag, 19.00 Uhr). Waldhof Mannheim empfängt dabei Fortuna Düsseldorf, Absteigeraus der 2. Liga.
Wann beginnt die 2. Liga?
Auch die 2. Liga startet am 7. August (Freitag, 20.30 Uhr). Den Auftakt machen der VfL Bochum und Hertha BSC.
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Und wann beginnt die Bundesliga?
Die neue Saison der Bundesliga wird am 28. August (Freitag, 20.30 Uhr) mit dem Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart eröffnet. Einen Tag später feiert die SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen ihren Einstand in der Bundesliga.
Wann beginnt der DFB-Pokal?
Die erste Runde wird vom 21. bis zum 24. August ausgetragen - mit zwei Ausnahmen: Weil Borussia Dortmund und der FC Bayern am 22. August um den Franz Beckenbauer Supercup spielen, tragen diese beiden Mannschaften ihre Erstrunden-Duelle gegen HEBC Hamburg (Dortmund) und den VfL Osnabrück (München) am 1. und 2. September aus.
Wann beginnt der Europapokal?
Die Auslosung für die Ligaphase der Champions League findet am 27. August (Donnerstag) in Nyon/Schweiz statt, einen Tag später folgen die Europa League und die Conference League. Der erste Spieltag wird vom 8. bis zum 10. September (Dienstag bis Donnerstag) ausgetragen, die Europa League startet am 16./17. September (Mittwoch/Donnerstag). Der erste von sechs Spieltagen der Conference League ist für den 15. Oktober terminiert.
Und was ist mit Länderspielen?
Bereits in knapp zwei Monaten wird Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer gefordert sein. Am24. September beginnt für Deutschland die Nations League in den Niederlanden (Rückspiel 16. November in Berlin), drei Tage später (27. September) folgt in Augsburg das Spiel gegen Griechenland (Rückspiel 4. Oktober). Dritter Gegner ist Serbien (1. Oktober in München, Rückspiel 13. November).
Wann findet das nächste Turnier statt?
Vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 sind England, Schottland, Wales und Irland Gastgeber der nächsten EM-Endrunde. Die Auslosung dafür ist vorgesehen für den 6. Dezember 2026 im nordirischen Belfast. Die Qualifikation dauert von März bis November 2027.
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