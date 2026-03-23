ran Fußball Pep Guardiola und Tochter Maria mit Gänsehaut-Szene Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Nicht einmal mehr drei Monate bleiben bis zum Start der WM 2026. Wie schätzt Jürgen Klopp die Situation um das deutsche Team ein? Und wird er vielleicht selbst irgendwann Bundestrainer?

Schon seit geraumer Zeit wird Jürgen Klopp als potenzieller Bundestrainer gehandelt. Der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach denke darüber aber "momentan gar nicht nach". Bei einer Pressekonferenz von "Magenta TV" erklärte er, dass es für ihn "zum Glück auch keinen Grund" gebe. BVB: Nachfolger von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund steht offiziell fest Ganz abgeneigt scheint der 58-Jährige allerdings auch nicht zu sein. "Mein Alter ist durchaus fortgeschritten, aber irgendwie als Trainer ja auch noch nicht ganz am Ende", führte Klopp aus: "Also wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren."

Fußball-Livestreams: Jetzt live Jetzt live • Fussball Frauen-Bundesliga: Union Berlin - Werder Bremen im Livestream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Frauen-Bundesliga: Union Berlin - Werder Bremen im Livestream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Deutschland habe "richtig viel Talent" Deutschlands Chancen bei der Weltmeisterschaft diesen Sommer sieht er insgesamt gut. "Wir können jetzt auch sicher darüber reden, dass andere Nationen möglicherweise auch ein bisschen mehr Spieler auswählen können, bei uns ist es auch mehr geworden, nicht auf allen Positionen, aber generell haben wir richtig viel Talent", lobte der ehemalige Liverpool-Coach. Das bezeichnende Problem sei stattdessen, dass Deutschland keinen Favoritenstatus genieße. "Ich würde uns gerne die Zeit geben, uns von hier reinzufuchsen und reinzukämpfen, und dann haben wir natürlich die Chance", untermauerte Klopp. Der 58-Jährige erinnerte daran, dass Deutschland bei der vergangenen Europameisterschaft große Chancen hatte und hätte gewinnen können, "wenn der Schiedsrichter zum Beispiel den Ball gesehen hätte oder das Handspiel gesehen hätte".