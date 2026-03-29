ran Mehr Sport Formel 1: Fans unzufrieden bei Anonelli-Sieg in Suzuka Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli scheint wie beflügelt. Beim Großen Preis von Japan feiert er seinen zweiten Formel-1-Sieg in Folge und schwingt sich zum WM-Favoriten auf.

Zwei Siege, zweimal Pole-Position, ein weiteres Podest: Nach drei Rennen kann sich Kimi Antonellis Statistik in dieser Formel-1-Saison durchaus sehen lassen. Und das ist noch untertrieben. Mercedes dominiert Qualifying in Japan - Dilemma bei Verstappen Es ist erst das zweite Jahr des 19-Jährigen in der Königsklasse des Motorsports, doch spätestens nach seinem zweiten Triumph in Suzuka wird er schon als möglicher Titelkandidat gehandelt.

Jenson Button: "Ein anderer Kimi" Diese Entwicklung blieb natürlich nicht unbemerkt. Ex-Weltmeister und TV-Experte Jenson Button erklärte bereits nach dem Qualifying, das Antonelli als Schnellster beendete: "Wir sehen an diesem Wochenende einen anderen Kimi." Der Italiener sei schon immer schnell gefahren, doch jetzt sei er zudem konstant und wirke kontrollierter. "Die Art, wie er sich durch das Qualifying gearbeitet hat, war wirklich beeindruckend", resümierte Button. Auch Mercedes-Chef Toto Wolff lobte seinen Fahrer: "Er ist unglaublich ruhig und setzt sich nicht selbst unter Druck." Wolff freue sich sehr über die gesamte bisherige Entwicklung von Antonelli.

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Antonelli zufrieden - trotz kleinen Fehlers Auch der Fahrer selbst war zufrieden mit seinen Runden: "Ich wurde immer schneller." Zwar verbremste er sich in Kurve elf, doch daran wollte sich der seit zwei Wochen jüngste Pole-Setter der F1-Geschichte nicht aufhalten. "Ich bin sehr zufrieden und konzentriere mich jetzt auf morgen", erklärte der 19-Jährige. Hamilton verteidigt neues Regelwerk: "Viel unterhaltsamer" Würde Antonelli dieses Jahr wirklich die Fahrer-Weltmeisterschaft gewinnen, wäre er der jüngste Sieger der Historie – und zwar mit Abstand. Gegenwärtig hat Sebastian Vettel diesen Titel inne. Als er 2010 gewann, war er 23 Jahre und 134 Tage alt.

Interner Titelkampf bei Mercedes? Im Internet prophezeien die ersten User bereits den Weltmeistertitel für den Mercedes-Fahrer. "George sollte sich in Acht nehmen", schrieb ein User auf der Kurznachrichtenplattform "X" in Richtung Teamkollege und WM-Spitzenreiter George Russell, der im Rennen in Japan Pech mit einer Safety-Car-Phase hatte. "Antonelli ist derjenige, für den die Leute Piastri gehalten haben", schrieb ein anderer mit Verweis auf McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der im vergangenen Jahr lange auf Titelkurs unterwegs war. Durch seinen Triumph in Suzuka übernahm Antonelli bereits die WM-Führung von Russell - als ebenfalls jüngster Fahrer der Geschichte. Er löste Lewis Hamiltons Bestmarke aus dem Jahr 2007 ab. Antonelli scheint in diesem Jahr mehr als nur eine starke Nummer 2 zu sein. Sollte der Mercedes-Bolide weiterhin signifikant schneller als die Autos der anderen Teams bleiben, könnte sich allerdings eine ähnliche Situation wie bei McLaren im vergangenen Jahr zusammenbrauen. Das Team bestand 2025, ähnlich wie Mercedes, darauf, keine klare Nummer 1 zu definieren und seinen Piloten den Kampf um den Titel zu erlauben. Regeländerung! FIA schraubt noch vor Japan am Qualifying Nachdem Lando Norris in Kanada beim Versuch eines Überholmanövers in Piastri hineinfuhr, äußerte sich Wolff: "Es ist schwierig, denn darauf sind die Fahrer ihr ganzes Leben lang ausgerichtet und konditioniert worden: Meisterschaften zu gewinnen – und das gilt ganz besonders, wenn man in die Formel 1 kommt." "Es macht die Sache natürlich komplizierter, wenn der Konstrukteurstitel in deinen Händen liegt", fügte der Mercedes-Chef im Nachgang von Kanada hinzu. Wie also ein interner Titelkampf bei Mercedes aussehen würde, bleibt abzuwarten. Doch Wolff wird sich sicherlich noch gut an 2016 und den unritterlichen Kampf zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton erinnern. Mit dem besseren Ende für den Deutschen.

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026 imago images 1070077416 McLaren: Lando Norris

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