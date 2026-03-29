Spät in der abgelaufenen NFL-Saison zog sich Patrick Mahomes einen Kreuzbandriss zu. Chiefs-Coach Andy Reid gab nun Einblicke in den Gesundheitszustand seines Quarterbacks.

Die ohnehin mehr als bescheidene NFL-Saison 2025 der Kansas City Chiefs erlebte am 14. Dezember ihr endgültiges Fiasko, als sich Quarterback Patrick Mahomes im Spiel gegen die Los Angeles Chargers das Kreuzband riss.

Eine Verletzung, die in der NFL im Normalfall mindestens neun Monate Pause nach sich zieht. Weshalb es ein Wettlauf mit der Zeit werden dürfte, ob Mahomes pünktlich zum Saisonstart 2026 fit wird.

Zuletzt sorgte Mahomes selbst für Optimismus, der 30-Jährige postete auf Social Media ein Video von sich, wie er bereits Bälle wirft. Und auch Head Coach Andy Reid lobte den Arbeitseifer seines Superstars jetzt in höchsten Tönen.

"Es läuft super bei ihm", sagte Reid am Rande des Jahresmeetings der Liga in Phoenix. "Er verbringt unglaublich viel Zeit im Trainingszentrum. Er ist jeden Tag sieben Stunden dort. Die Fortschritte sind deutlich zu sehen."