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NFL: Patrick Mahomes in Woche 1 fit? Chiefs-Coach Andy Reid weckt Hoffnungen
Aktualisiert:von Chris Lugert
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NFL: Patrick Mahomes vor Blitz-Comeback?
Videoclip • 01:01 Min
Spät in der abgelaufenen NFL-Saison zog sich Patrick Mahomes einen Kreuzbandriss zu. Chiefs-Coach Andy Reid gab nun Einblicke in den Gesundheitszustand seines Quarterbacks.
Die ohnehin mehr als bescheidene NFL-Saison 2025 der Kansas City Chiefs erlebte am 14. Dezember ihr endgültiges Fiasko, als sich Quarterback Patrick Mahomes im Spiel gegen die Los Angeles Chargers das Kreuzband riss.
Eine Verletzung, die in der NFL im Normalfall mindestens neun Monate Pause nach sich zieht. Weshalb es ein Wettlauf mit der Zeit werden dürfte, ob Mahomes pünktlich zum Saisonstart 2026 fit wird.
Zuletzt sorgte Mahomes selbst für Optimismus, der 30-Jährige postete auf Social Media ein Video von sich, wie er bereits Bälle wirft. Und auch Head Coach Andy Reid lobte den Arbeitseifer seines Superstars jetzt in höchsten Tönen.
"Es läuft super bei ihm", sagte Reid am Rande des Jahresmeetings der Liga in Phoenix. "Er verbringt unglaublich viel Zeit im Trainingszentrum. Er ist jeden Tag sieben Stunden dort. Die Fortschritte sind deutlich zu sehen."
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Reid vertraut Fields: "Kann Spiele für uns gewinnen"
Allerdings wollte sich Reid zu diesem noch immer recht frühen Zeitpunkt der Reha noch nicht festlegen, ob Mahomes in Woche 1 Mitte September fit sein wird. "Was den Zeitplan angeht? Ich weiß ja, welches Ziel er vor Augen hat. Wir werden einfach abwarten, wie es weitergeht", sagte Reid.
Sollte Mahomes zum Saisonstart noch etwas Zeit brauchen, hat Reid volles Vertrauen in Neuzugang Justin Fields, der via Trade von den New York Jets geholt worden war.
"Wir haben uns auf die Suche gemacht und einen guten Quarterback als Ersatz für ihn verpflichtet", sagte Reid. "Wenn er es also nicht schafft, wenn er also nicht zum Saisonstart dabei sein kann, dann wissen wir, dass wir einen zuverlässigen Ersatz haben, der für uns Spiele gewinnen kann."
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