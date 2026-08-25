NFL NFL: Ravens-Coach goes Eminem! Jesse Minter rappt los Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

Auch im Jahr 2026 beenden diverse NFL-Profis ihre Karriere. ran gibt einen Überblick.

SPARTANBURG, SC - AUGUST 09: New York Jets tight end C.J. Uzomah (87) during the NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers training camp on August 9, 2023, at Wofford College campus in Spartanburg, S.C. (Photo by John Byrum Icon Sportswire) NFL: AUG 09 Carolina Panthers - New York Jets Joint Practice EDITORIAL USE ONLY Icon230809002 Bild: Icon Sportswire

C. J. Uzomah (zuletzt Philadelphia Eagles) Der Tight End C. J. Uzomah hat mit einem emotionalen Video-Post bei "X" seinen Rücktritt von der NFL erklärt.

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"Mit dem 157. Pick im NFL Draft 2015 wählen die Cincinnati Bengals CJ Uzomah, Tight End, Auburn. Der Rest ist Geschichte", schreibt er. Uzomah war von 2015 bis 2021 für die Bengals aktiv und erreichte im Februar 2022 den Super Bowl. Daraufhin spielte er zwei Jahre für die New York Jets und ab 2024 für die Philadelphia Eagles, mit denen er in seiner ersten Saison den Super Bowl gewann. Für die Verkündung von seinem Rücktritt kehrte er gemeinsam mit seiner Tochter nach Cincinnati zurück. "Geschichte hat die Angewohnheit, sich zu wiederholen. Und es gibt keinen Ort, an dem ich meinen Rücktritt lieber offiziell bekannt geben würde, als dort, wo für mich alles begann und wo man mir meine Chance gegeben hat.", so Uzomah. "Ein Ort, den ich immer als meine zweite Heimat betrachten werde und der für mich und meine Familie immer einen ganz besonderen Platz im Herzen haben wird. Der Ort, an dem wir zum ersten Mal seit der Zeit vor meiner Geburt wieder ein Playoff-Spiel gewonnen haben und anschließend allen Erwartungen zum Trotz bis in den Super Bowl vorgedrungen sind. Ein Ort, an dem ich Menschen kennengelernt habe, die für mich wie Brüder geworden sind. Cincinnati, danke für alles. Who Dey für immer."

Nick Chubb (zuletzt Houston Texans) December 21, 2025, Houston, Texas, U.S: Houston Texans running back Nick Chubb (21) warms up prior to the NFL, American Football Herren, USA game between the Houston Texans and the Las Vegas Raiders at NRG Stadium in Houston, TX on December 21, 2025. Houston U.S - ZUMAw137 20251221_aap_w137_015 Copyright: xErikxWilliamsx Bild: ZUMA Press Wire

Nick Chubb hat mit 30 Jahren seine NFL-Karriere beendet. Der Running Back, der 2018 in der zweiten Runde von den Cleveland Browns gedraftet worden war, erklärte, er habe "es bereits seit einiger Zeit gewusst", aber nun sei er "endlich bereit, mitzuteilen, dass ich mit Footballspielen fertig bin". Er wollte seine Karriere "gesund" beenden und nach einer Saison mit positiver Bilanz, und das sei ihm "gelungen". Chubb war 2025 nach sieben Jahren in Cleveland zu den Houston Texans gewechselt, mit denen er in der vergangenen Saison die Divisional-Playoffs erreichte. In seinen acht Jahren in der NFL wurde er viermal in den Pro Bowl gewählt.

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Myles Gaskin (zuletzt Seattle Seahawks) MINNEAPOLIS, MN - AUGUST 10: Minnesota Vikings running back Myles Gaskin 37 warms up before the NFL, American Football Herren, USA preseason game between the Las Vegas Raiders and the Minnesota Vikings on August 10, 2024, at U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. Photo by Bailey Hillesheim/Icon Sportswire NFL: AUG 10 Preseason Raiders at Vikings EDITORIAL USE ONLY Icon240810064 Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Rücktritt in der NFL: Running Back Myles Gaskin hat sein Karriereende in der besten Football-Liga der Welt bekanntgegeben. "Football … es wird niemals genug Worte geben, um zu beschreiben, was ich für dich empfinde, also werde ich es gar nicht erst versuchen", schrieb der Sportler in den sozialen Netzwerken. "Was ich jedoch tun werde, ist, all das, was du mir gegeben hast, an die nächste Generation junger Spieler weiterzugeben, die es wagen, Großes zu leisten. Danke. Es war eine tolle Zeit." 2019 wurde Gaskin von den Miami Dolphins in der siebten Runde gedraftet und verbrachte vier Spielzeiten in Miami. Später spielte er unter anderem für die Los Angeles Rams und die Minnesota Vikings. In der vergangenen Saison stand der 29-Jährige bei den Seattle Seahawks unter Vertrag und bestritt für die Franchise ein Spiel.

Travis Vokolek (zuletzt Arizona Cardinals) October 12, 2025, Indianapolis, Indiana, U.S: Arizona Cardinals tight end Travis Vokolek 81 is strapped to a stretcher after being injured during the game between the Arizona Cardinals and the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana. Indianapolis U.S - ZUMAs304 20251012_zaf_s304_027 Copyright: xScottxStuartx Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Tight End Travis Vokolek hat infolge einer Nackenverletzung, die er in der Vorsaison erlitt, nun mit 28 Jahren sein Karriereende verkündet. Diese Entscheidung fällte der bisherige Profi der Arizona Cardinals in Rücksprache mit seinen Ärzten. "Nach zahlreichen Arzt- und Neurologenbesuchen in den letzten Monaten wurde mir aufgrund einer schweren Nackenverletzung, die ich mir in der vergangenen Saison zugezogen habe, geraten, meine NFL-Karriere aus gesundheitlichen Gründen zu beenden", schrieb Vokolek in den sozialen Medien. Er kam 2023 als ungedrafteter Rookie zu den Baltimore Ravens, Ende 2023 wurde er dann in den aktiven Kader der Cardinals aufgenommen, wo er bis zur Saison 2025 blieb.

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Russell Wilson (zuletzt New York Giants) New York Giants quarterback Russell Wilson 3 passes against the Kansas City Chiefs during a NFL, American Football Herren, USA game at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey on Sunday September 21, 2025. /CSM East Rutherford United States - ZUMAc04_ 20250923_zma_c04_008 Copyright: xDuncanxWilliamsx Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Russell Wilson hängt die Football-Schuhe an den Nagel. Mit einem emotionalen Video auf seinen Social-Media-Kanälen verabschiedete sich der 37-jährige Quarterback im Juni 2026 von der NFL und seiner Fangemeinde mit den Worten: "Thank You, Football. Love, #3." In seiner Rücktrittsverkündung sagte er: "Ich danke dem Football. Ich danke, ich danke, ich danke. Ich bin für immer dankbar." Wilson bestätigte zugleich seinen Wechsel zu CBS Sports, wo er künftig als Analyst in der Sendung "NFL Today" zu sehen sein wird. Damit lehnte er ein Vertragsangebot der New York Jets ab, die ihn als Backup hinter Geno Smith verpflichten wollten. Die Karriere des ehemaligen Seahawks-Stars verlief turbulent: Nach zehn erfolgreichen Jahren in Seattle inklusive Super-Bowl-Titel 2014 führte sein Wechsel zu den Denver Broncos 2022 zu einem der größten Enttäuschungen der NFL-Geschichte. Denver war die schlechteste Offense der Liga, Wilson wurde schließlich entlassen. Bei den Pittsburgh Steelers feierte er 2024 ein beachtliches Comeback und wurde zum zehnten Mal in den Pro Bowl gewählt. Seine letzte Station, die New York Giants in der Saison 2025, endete mit dem Verlust des Stammplatzes an Rookie Jaxson Dart. In 14 Saisons kommt er auf 46.966 Passing Yards, 353 Touchdown-Pässe, einen Super-Bowl-Ring und zehn Pro-Bowl-Nominierungen

Justin Simmons (zuletzt Denver Broncos) - Safety - Denver Broncos Bild: USA TODAY Network

Auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem die Denver Broncos im NFL Draft 2016 mit dem letzten Pick der dritten Runde Justin Simmons vom Boston College ausgewählt hatten, verabschiedete sich der Safety offiziell aus der NFL. Simmons, der acht Saisons für die Broncos und eine für die Atlanta Falcons gespielt hat, betonte, er sei "sehr dankbar und wertschätzend" für die Verabschiedung vor seiner Familie und verschiedenen Mitgliedern der Broncos. Simmons absolvierte 118 Spiele für die Broncos (108 Starts), wurde zweimal in den Pro Bowl gewählt, viermal zum Second-Team All-Pro berufen und belegt mit 30 Interceptions den sechsten Platz in der Franchise-Geschichte. Seine insgesamt 32 Interceptions wurden seit 2016 nur von Kevin Byard bei den New England Patriots übertroffen. Und dennoch erreichten die Broncos in den acht Spielzeiten mit Simmons nie die Playoffs. Seine Zeit in Denver wurde zur längsten Playoff-Durststrecke der Franchise seit den AFL-Zeiten und war geprägt von hoher Fluktuation im Kader, vielen Trainerwechseln und mehreren schwierigen Spielzeiten.

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Taylor Heinicke (zuletzt vereinslos) Taylor Heinicke spielte zuletzt für die Los Angeles Chargers. Bild: Icon Sportswire

Quarterback Taylor Heinicke hat das Ende seiner NFL-Karriere verkündet. In einem Post auf Instagram bedankte sich der 33-Jährige bei seinen Fans für die Unterstützung. "Im Laufe der Jahre gab es viele Höhen und Tiefen, aber die Höhen überwiegen die Tiefen um das Zehnfache", schrieb Heinicke: "Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich dieses Leben führen könnte … Ich freue mich auf diesen nächsten Lebensabschnitt." Heinicke stand zuletzt bei den Los Angeles Chargers unter Vertrag, war aber seit seiner Entlassung dort im vergangenen August ohne Team. Der Spielmacher war 2015 als Undrafted Free Agent in die NFL gekommen. Zunächst verbrachte er zwei Jahre bei den Minnesota Vikings, ehe er über die Houston Texans und die Carolina Panthers zum damaligen Washington Football Team (heute: Commanders) kam. Dort wurde er vor der Saison 2021 zum Starting Quarterback ernannt und führte das Team in 15 Einsätzen als Starter immerhin zu sieben Siegen. 2022 füllte er zunächst die Backup-Rolle hinter Carson Wentz aus, eine Verletzung spülte Heinicke aber zurück in die Startformation. In neun Einsätzen erreichte er fünf weitere Siege und wurde zum Fanliebling. 2023 wechselte er schließlich als Backup zu den Atlanta Falcons, ehe er ein Jahr später nach Los Angeles ging.

Kaleb McGary (Atlanta Falcons) NFL, American Football Herren, USA Football 2024: Atlanta Falcons vs Denver Broncos Nov 17 November 17, 2024: Atlanta Falcons offensive tackle Kaleb McGary 76 drops to pass block in the first half of the football game between the Denver Broncos and Atlanta Falcons. Derek Regensburger/CSM. Credit Image: Â Derek Regensburger/Cal Media EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx ZUMA-20241117_zma_c04_170.jpg DerekxRegensburgerx csmphotothree321942 Bild: IMAGO/Newscom World

Die Atlanta Falcons müssen sich einen neuen Right Tackle suchen. Kaleb McGary beendet seine Karriere in der NFL, das gab sein Agent bekannt. Der 31-Jährige wurde 2019 von den Falcons in der ersten Runde gedraftet und bestritt in sechs Spielzeiten 93 Spiele für die Franchise, 92 als Starter. Noch im vergangenen August unterschrieb er einen neuen Zweijahresvertrag. Die Saison 2025 verpasste er aber aufgrund einer Knieverletzung., die er sich im Trainingslager zugezogen hatte. Da die Falcons mit Michael Penix Jr. und Tua Tagovailoa zwei Linkshänder als Quarterbacks haben, ist die Position des Righ Tackle umso wichtiger.

Stephon Gilmore (Minnesota Vikings) MINNEAPOLIS, MN - NOVEMBER 03: Minnesota Vikings cornerback Stephon Gilmore 2 looks on before the NFL, American Football Herren, USA game between the Indianapolis Colts and the Minnesota Vikings on November 3rd, 2024, at U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. Photo by Bailey Hillesheim/Icon Sportswire NFL: NOV 03 Colts at Vikings EDITORIAL USE ONLY Icon241103158 Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Nach 13 Jahren in der NFL hat Cornerback Stephon Gilmore im Alter von 35 Jahren nun das Ende seiner Karriere verkündet. In der NFL lief Gilmore für sechs Teams auf. Gedraftet wurde er 2012 in der ersten Runde von den Buffalo Bills, wo er bis 2016 blieb. Danach ging es für ihn weiter zu den New England Patriots. wo er 2018 den Super Bowl gewinnen konnte. 2021 ging es für ihn weiter zu den Carolina Panthers, ein Jahr später zu den Indianapolis Colts. 2023 heuerte Gilmore bei den Dallas Cowboys an und seine letzte NFL-Station war 2024 bei den Minnesota Vikings.

Logan Wilson (Free Agent) CINCINNATI, OH - OCTOBER 05: Cincinnati Bengals linebacker Logan Wilson 55 during the game against the Detroit Lions and the Cincinnati Bengals on October 5, 2025, at Paycor Stadium in Cincinnati, OH. Photo by Ian Johnson/Icon Sportswire NFL, American Football Herren, USA OCT 05 Lions at Bengals EDITORIAL USE ONLY Icon251005143 Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Schluss für Logan Wilson. Der langjährige Linebacker der Cincinnati Bengals hat nach sechs Spielzeiten in der besten Football-Liga der Welt seinen Rücktritt bekanntgegeben. "Von einem Jungen aus Wyoming mit großen Träumen bis hin zu dem Moment, als mein Name [...] von den Cincinnati Bengals aufgerufen wurde … der Football hat mir mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können", schrieb Wilson. 2020 wurde Wilson von den Bengals gedraftet und spielte fünf Jahre lang für das Team, Super-Bowl LVI inklusive, ehe er zur Trade-Deadline 2025 an die Dallas Cowboys abgegeben wurde. Im Februar wurde er in Dallas entlassen.

Darius Slay (Buffalo Bills) November 2, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: November 2, 2025: Darius Slay 23 during the Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media Group Pittsburgh USA - ZUMAa234 20251102_zsa_a234_092 Copyright: xAMGx Bild: ZUMA Press Wire

Nach 13 Jahren in der NFL ist Schluss: Cornerback Darius Slay beendet seine Karriere. Das gab der Passverteidiger mit einem Post auf Instagram bekannt. "Lieber Football, danke für alles, was du für mich getan hast. Seit ich fünf Jahre alt war, durfte ich das Spiel spielen, das ich so liebe." Slay kommt in seiner Karriere auf sechs Pro Bowls, 28 Interceptions, drei Touchdowns und einen Super-Bowl-Sieg 2024 mit den Philadelphia Eagles.

Drew Dalman (Chicago Bears) PHILADELPHIA, PA - NOVEMBER 28: Chicago Bears center Drew Dalman (52) prepares to snap the ball during the game between the Chicago Bears and the Philadelphia Eagles on November 28, 2025 at Lincoln Financial Field in Philadelphia, PA.(Photo by Andy Lewis Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA NOV 28 Bears at Eagles EDITORIAL USE ONLY Icon251128230 Bild: Icon Sportswire

Chicagos Center Drew Dalman hat überraschend seinen Rücktritt aus der NFL verkündet. Der letztjährige Neuzugang aus Atlanta hatte bei den Bears ursprünglich einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen Dollar unterzeichnet. Vater Chris hatte ebenfalls in der NFL gespielt und mit den San Francisco 49ers Super Bowl XXIX gewonnen.

Robert Woods (Los Angeles Rams) Bild: Icon Sportswire

Mit einem Ein-Tages-Vertrag bei den Los Angeles Rams hat sich Robert Woods aus der NFL verabschiedet. Der Super Bowl Champion mit den Rams beendete nach 13 Jahren NFL seine Karriere. In dieser Zeit stand er vier Jahre für die Buffalo Bills, fünf für die Los Angeles Rams, ein Jahr für die Tennessee Titans und zwei Jahre für die Houston Texans auf dem Platz und brachte es dabei auf 181 Spiele (10 davon in den Playoffs).

Rob Havenstein (Los Angeles Rams) Bild: Imagn Images

Nach elf Jahren in der NFL hat Rob Havenstein seine Laufbahn beendet. Der 33-Jährige, der seine gesamte Karriere bei den Los Angeles bzw. zuvor den St. Louis Rams verbracht hatte, gab die Entscheidung via Instagram bekannt. Der Offensive Tackle, langjähriger Team-Kapitän der Rams, feierte seinen größten Erfolg mit dem Sieg beim Super Bowl LVI vor vier Jahren.

Adam Thielen (Pittsburgh Steelers) Bild: Eibner

Das Playoff-Aus der Pittsburgh Steelers gegen die Houston Texans war das letzte NFL-Spiel für Wide Receiver Adam Thielen. Der 35-Jährige verkündete via Instagram-Story sein Karriereende. "Was war das für ein wilder Ritt! 13 Jahre, was für eine Ehre", schrieb Thielen. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Minnesota Vikings, auch für die Carolina Panthers war er aktiv.

C.J. Ham (Minnesota Vikings) Bild: Icon Sportswire

Nach 10 Jahren NFL ist für C.J. Ham Schluss. Der Fullback der Minnesota Vikings beendet nach 141 Regular Season und 5 Playoff-Spielen seine Karriere. Insgesamt erzielte er acht Touchdowns und war in der Saison 2024 für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert,

Jaire Alexander (Philadelphia Eagles) Bild: ZUMA Press Wire

Eagles-Cornerback Jaire Alexander zieht sich vorerst vom Football zurück. Laut "Fox Sports" hat Alexander beschlossen, "sich darauf zu konzentrieren, sich körperlich und geistig in Ordnung zu bringen, bevor er über seine Zukunft entscheidet". Alexander, der kürzlich von Baltimore nach Philadelphia getradet wurde, informierte das Team über seine Entscheidung. Der Defensive Back war im Draft 2018 ein Erstrundenpick der Packers.

Ryan Tannehill NASHVILLE, TN - JANUARY 07: Tennessee Titans quarterback Ryan Tannehill (17) leaves the field after the NFL, American Football Herren, USA game between the Tennessee Titans and the Jacksonville Jaguars on January 7, 2024, at Nissan Stadium in Nashville, TN. (Photo by Bryan Lynn Icon Sportswire) NFL: JAN 07 Jaguars at Titans EDITORIAL USE ONLY Icon20240107130 Bild: Icon Sportswire

Quarterback Ryan Tannehill hat zwei Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel sein offizielles Karriere-Ende verkündet. Der ehemalige Passgeber der Miami Dolphins und Tennessee Titans war zuletzt für seinen ehemaligen Klub Dolphins noch als Botschafter beim Madrid-Spiel. Insgesamt brachte es Tannehill in 155 Regular Season und 5 Playoff-Spielen 35.635 Pasing Yards für 223 Touchdowns. Zudem lief er 28 Mal in die Endzone.

Za'Darius Smith (Philadelphia Eagles) Bild: ZUMA Press Wire