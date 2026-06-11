In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 11. Juni, 21:45 Uhr: Konkurrenzkampf vom Stadtrivalen um Elliot Anderson +++

Nottingham Forest ist wohl auf ein Transfer-Rekord aus. Laut "The Athletic" lehnten sie das 140-Millionen-Angebot von Manchester City an Mittelfeld-Star Elliot Anderson ab. Stattdessen fordern sie offenbar einen Betrag, der Geschichte schreiben würde.

Ein Sockelbetrag von 123 Millionen plus 17 Millionen in Bonuszahlungen bot ManCity für den Mittelfeld-Star. Forest soll hingegen auf 145 Millionen, ohne jegliche Zusatzklauseln bestehen. Ein Angebot in dieser Höhe würde mit dem britischen Rekordtransfer vom FC Liverpool an Alexander Isak gleichziehen.

In 37 der 38 Premier-League-Spiele stand Anderson bei Nottingham in der Startelf und galt als absoluter Motor im Mittelfeld. Mit dieser Leistung erkämpfte er sich unter anderem auch seinen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft.

Nun sollen Top-Vereine bei dem Klub aus den East Midlands Schlange stehen. Neben Manchester City soll Manchester United ihr Interesse an Anderson kundgetan haben. Konkurrenzfähig sollen die 'Red Devils' bei Angeboten in dieser Höhe allerdings nicht sein, womit sie aus dem Rennen wären.

Insbesondere weil sich Forest alles andere als verkaufsfreudig zeigt: "Ich glaube, wenn wir um andere Ziele spielen wollen, müssen wir unsere besten Spieler behalten", sagt Nottingham-Trainer Vitor Pereira über das Talent.

Falls Forest doch einem Verkauf unter ihrer Forderung in Erwägung ziehen sollte, dürfte City also die Nase vorne haben. Fakt ist jedenfalls: Anderson steht bei Nottingham Forest bis Juni 2029 unter Vertrag. Damit sitzt der Tabellensechzehnte der abgelaufenen Premier-League-Saison am längeren Hebel.