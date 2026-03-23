ran Fußball Bundesliga BVB: Nach Debüt-Tor! Niko Kovac fordert Krapfen von Luca Reggiani Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 23. März, 09:35 Uhr: Angeblicher Grund für Kehl-Trennung enthüllt +++ Das Aus von Sebastian Kehl beim BVB hat die Bundesliga dann doch überrascht, vor allem wegen der kurzfristigen Konsequenz. Inzwischen gibt es auch Spekulationen über die Gründe. Und die sollen nicht hauptsächlich sportlicher Natur sein, sondern auch zwischenmenschlicher. Denn wie die "Bild" berichtet, soll es "unüberbrückbare Differenzen" innerhalb der Chefetage des BVB gegeben haben. Ein schwieriges Verhältnis sollen dabei Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gehabt haben. Hintergrund soll die Beförderung von Ricken gewesen sein. Er wurde 2024 als damaliger Leiter des BVB-Nachwuchsleistungszentrums zum Nachfolger von Hans-Joachim Watzke ernannt. Kehl hatte auf den Posten ebenfalls spekuliert. Zwischen Kehl und Ricken "soll es nie richtig gepasst haben", hieß es weiter. Was die "Bild" ebenfalls berichtet: Die Entscheidung für die Trennung soll bereits unter der Woche gefallen sein. Das Gespräch mit Kehl fand aber erst am Sonntag statt, als das Aus auch offiziell verkündet wurde.

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+++ 20. März, 14:35 Uhr: Emre Can verlängert Vertrag beim BVB +++ Emre Can wird seinen Vertrag beim Borussia Dortmund wohl verlängern. Wie "Sky" berichtet, hat sich der Verein mit dem Spieler auf eine Verlängerung um ein Jahr verständigt. Der neue Vertrag soll noch am Freitag unterzeichnet werden. Der aktuelle Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus. Wie viele Spiele der BVB-Kapitän noch in "Schwarz-Gelb" absolviert, ist jedoch unklar. Ende Februar zog sich Can im Spiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss zu, wird also noch mehrere Monate ausfallen. Seit seinem Wechsel nach Dortmund im Januar 2020 absolvierte der 48-malige Nationalspieler 220 Partien für den BVB.

+++ 20. März, 07:25 Uhr: Bericht: Shootingstar verlängert beim BVB +++ Positive Nachrichten vom BVB. Laut "Ruhr Nachrichten" hat Shootingstar Luca Reggiani offenbar einen neuen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterzeichnet. Demnach bindet sich der 18-jährige Verteidiger langfristig an den Klub. Noch vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen den Hamburger SV (ab 18:30 Uhr im Liveticker) soll die frohe Botschaft verkündet werden. Reggiani hatte bislang einen bis 2027 datierten Kontrakt, das neue Arbeitspapier ist dann der erste Profivertrag für den Youngster. Der Italiener kam erstmals im Februar in der Profimannschaft der Borussia zum Einsatz, seitdem stand er viermal in der Bundesliga und einmal in der Königsklasse auf dem Feld. Gegen den FC Augsburg erzielte er sogar sein erstes Tor. Deutlich schwieriger ist derweil die Lage bei Nico Schlotterbeck. Laut "Sky" gab es Anfang der Woche ein Treffen der BVB-Bosse mit dem Berater des Spielers. Die Rede ist dabei aber von positiven Signalen. So soll der Nationalspieler inzwischen eher zu einem Verbleib tendieren, eine zeitnahe Verkündung gilt jedoch als unwahrscheinlich.

+++ 19. März, 12:20 Uhr: Klausel als Problem: Adeyemi-Verhandlungen stocken +++ In der Personalie Karim Adeyemi gibt es beim BVB weiter keine Klarheit. Laut "Sky" herrscht in den Verhandlungen über den 2027 auslaufenden Kontrakt "eher ein Stillstand als ein Weiterkommen". Demzufolge liegt ein neues Angebot der Schwarz-Gelben auf dem Tisch, welches Adeyemis Gehalt "in eine ordentliche Riege aufsteigen" lassen würde. Aber: Der Klub ist wohl nicht bereit, sich auf alle Forderungen einzulassen. Konkret geht es um die von Berater Jorge Mendes geforderte Höhe der Ausstiegsklausel. So befindet man sich aktuell in einer Position, in der beide Seiten nicht zueinanderfinden können. Mehr Druck erzeugt dies vor allem für den Klub, der den Nationalspieler nicht ablösefrei 2027 abgeben will, weshalb ein Verkauf im kommenden Sommer Thema werden könnte. Adeyemi kam 2022 von RB Salzburg, aktuell hat er keinen Stammplatz.

+++ 17. März, 21:18 Uhr: England-Klub wohl an Guirassy dran: Wettbieten um Stürmer? +++ Ursprünglich wollte Serhou Guirassy im Sommer wohl in die Wüste wechseln, doch aufgrund der weiterhin angespannten Lage in Nahen Osten wird das immer unwahrscheinlicher. Ziel des 30-Jährigen sei es laut "Bild" aber weiterhin, noch einmal das große Geld mitzunehmen. Und sowohl für den Stürmer als auch für den BVB scheinen die Zeichen für einen Geldsegen gut zu stehen. Neben der AC Mailand, die Guirassy schon länger auf dem Zettel habe, soll nun offenbar auch Premier-League-Sorgenkind Tottenham Hotspur am guineischen Nationalspieler dran sein. Der Tabellen-Sechzehnte wolle sich für die kommende Saison neu aufstellen. Es soll bereits Kontakt zwischen dem englischen Klub und Guirassys Brüdern und Managern gegeben haben. Auf der Insel ständen die Chancen für einen lukrativen Vertrag auf jeden Fall gut. Da Guirassys Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro nur für Top-Klubs gilt, könnte ein Wettbieten zwischen Mailand und Tottenham auch für Borussia Dortmund erfreulich sein. Nach dem frühen Champions-League-Ausscheiden fehlen im Budget von "Schwarz-Gelb" wohl bis zu 27 Millionen Euro.

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+++ 16. März, 21:09 Uhr: Dortmund scoutet wohl Abwehrstar Senesi +++ Durch den bevorstehenden Abgang von Niklas Süle und die schwere Verletzung von Emre Can braucht Borussia Dortmund im Sommer 2026 neue Innenverteidiger. Wie nun "Sky" und "Bild" berichten, könnte der Argentinier Marcos Senesi ein Kandidat des BVB sein. Den Berichten nach soll die Borussia den 28-Jährigen bei seinem Klub AFC Bournemouth intensiv beobachten. Die Dortmunder könnten den Linksfuß im Sommer ablösefrei verpflichten. Der Südamerikaner ist in der laufenden Saison Stammspieler bei Bournemouth, kam zu 28 Liga-Einsätzen bei den Engländern.

+++ 12. März, 19:09 Uhr: Nach Nmecha-Verlängerung - was passiert mit Guirassy und Adeyemi? +++ Unter anderem durch das frühe Aus in der Champions League könnte Borussia Dortmund laut "Sportbild" wohl dazu gezwungen sein, im Sommer einen Star zu verkaufen. Unter anderem durch das frühe Aus in der Champions League könnte Borussia Dortmund laut "Sportbild" wohl dazu gezwungen sein, im Sommer einen Star zu verkaufen. Dem Bericht nach steigt nun immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass im Sommer 2026 ein Offensivstar verkauft werden könnte. Konkret genannt werden dabei Top-Torjäger Serhou Guirassy und Flügelflitzer Karim Adeyemi. Bei Adeyemi sollen die BVB-Bosse wohl auf eine Ablösesumme im Bereich von 60 Millionen Euro hoffen, sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. Allerdings verlor er zuletzt seinen Stammplatz in Dortmund. Der 30-jährige Guirassy hingegen wolle noch mal einen lukrativen Vertrag unterschreiben, beschäftigt sich wohl daher auch mit einem möglichen Abgang vom BVB. Seine Brüder, die gleichzeitig die Berater des Stürmers sind, sollen den Markt schon seit Monaten sondieren, als mögliche Ziele gelten demnach Klubs aus der Wüste, aber auch der AC Mailand. In Guirassys Vertrag gibt es dem Bericht nach eine Ausstiegsklausel, die sich je nach Klub wohl zwischen 45 und 50 Millionen Euro bewegen soll. Guirassys Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2028.

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