Bundesliga-Stars bei der WM: Diomande, Manzambi, Nmecha - das sind die heißesten Transferaktien

ran Fußball WM 2026 - Klopp über deutsche Titel-Chancen: "Man kann jede Mannschaft schlagen" Videoclip • 04:05 Min Link kopieren Teilen

Die Weltmeisterschaft ist wie immer auch eine millionenschwere Transferbörse - und die Bundesliga befindet sich mittendrin.

Das berühmt-berüchtigte Transferfenster öffnet am Mittwoch - doch schon längst ist der Markt in heller Aufregung. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika stellt viele Stars und Sternchen noch mehr als sonst ins Schaufenster, und die Bundesliga ist mittendrin im Geschacher der Klubs um die Hochbegabten. Ob Yan Diomande, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Ismael Saibari, Deniz Undav, Alejandro Grimaldo oder Johan Manzambi: Ihre Auftritte werden international genau beobachtet. Zoff um Aufstiegsregelung: Hansa Rostock boykottiert Abstimmung zur Regionalliga-Reform Vor allem RB Leipzig darf sich Hoffnungen auf ein "unmoralisches Angebot" machen. Supertalent Diomande gilt aktuell als einer der begehrtesten Spieler im Markt. Den 19-jährigen Ivorer zieht es offenbar zu Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain - trotz Vertrags bei RB bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Zuletzt hatte auch der FC Liverpool Interesse an dem schnellen Flügelstürmer signalisiert. Eine Ablöse von 130 Millionen Euro steht im Raum. RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer hatte sich trotz des anbahnenden Abschieds zuletzt gelassen gezeigt. "Wir sitzen auf dem Fahrersitz und alle anderen auf der Rückbank", sagte er in der "Sport Bild".

Freiburg: Englische Top-Klubs sind an Manzambi Ähnlich ist die Lage beim Freiburger Manzambi, der gerade jeden Tag teurer zu werden scheint, weil die englischen Topklubs Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea und Manchester City den 20-Jährigen verpflichten wollen. Man verfolge dies alles "sehr entspannt", betonte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach im "kicker": "Wir haben unsere Vorstellung, entweder wir verkaufen super, oder wir haben einen super Spieler, wenn Johan bleibt." Bis 2030 hatte der Schweizer Manzambi im vergangenen Sommer verlängert. Inzwischen sind 60 oder 70 Millionen Euro keine Utopie mehr. Auch der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund hatten vorausblickend die Verträge mit Undav (bis 2029 plus Option) und Nmecha (bis 2030) rechtzeitig angepasst. Doch eine Garantie für einen Verbleib ist dies noch lange nicht. "Unabhängig von Vertragslaufzeiten und Plänen, die vor dem Turnier geschmiedet worden sind, können starke Leistungen bei einer WM alles verändern - für die Zukunft der Spieler und deren Klubs", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus der "Sport Bild". "Die Klubs dürften nicht begeistert sein, wenn sie ihre Topspieler verlieren", führte Matthäus weiter aus. Aber man rede "von dreistelligen Millionen-Ablösesummen. Und wenn die unmoralischen Angebote kommen, können Klubs wie der VfB oder der BVB irgendwann nicht mehr Nein sagen."

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FC Bayern: Erster Transfer-Coup bereits geglückt Da trifft es sich es gut, wenn Klubs wie der FC Bayern schon vor Turnierstart ein gutes Näschen bewiesen haben. Der Rekordmeister hatte frühzeitig die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt über WM-Aufsteiger Brown und mit der PSV Eindhoven über Ismael Saibari, der bei Marokko für reichlich Furore sorgt, aufgenommen. Die Verträge und Ablösen sind angeblich ausgehandelt. Für Brown zahlt der Rekordmeister demnach 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Bonus, für Saibari knapp unter 55 Millionen Euro. Ein Abgang steht dagegen bei Bayer Leverkusen an. Alejandro Grimaldo soll für bis zu 25 Millionen zu Atletico Madrid wechseln. Das Geschacher um die Stars ist in vollem Gange - und das weit über die WM hinaus bis zum 1. September. Auch interessant: Premier League: Manchester City verkündet Nachfolger von Pep Guardiola

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