Fabio Vieira: Neuer Vertrag beim HSV bereits fix?

Fábio Vieira ist der Unterschiedsspieler des Hamburger SV. Nach der Saison endet zwar die Ausleihe vom FC Arsenal, doch es gibt offenbar Hoffnung, dass er langfristig beim HSV bleibt.

aus Hamburg berichtet Oliver Jensen

Fábio Vieira sorgt beim HSV für die besonderen Momente.

Fünf Tore und vier Vorlagen gelangen dem Mittelfeldspieler bereits in der laufenden Bundesliga-Saison. Damit ist der Portugiese der Top-Scorer des Aufsteigers.

Samstag gelang ihm beim 1:1 gegen den 1. FC Köln ein echtes Traumtor, als er den Ball über Torwart Marvin Schwäbe hinweg ins Tor beförderte. "Er hat mich mit seinem Heber überrascht. Er macht das mit seinem linken Fuß richtig gut. Das muss man neidlos anerkennen", zollte Schwäbe dem Torschützen Respekt.

Der 25-Jährige ist vom FC Arsenal lediglich ausgeliehen. Im Sommer müsste er zum Tabellenführer der Premier League zurück, für die er bislang 49 Pflichtspiele absolvierte. In London steht er noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Der HSV hat eine Kaufoption über 20 Millionen Euro, die für die Norddeutschen allerdings finanziell kaum zu stemmen ist.

Sportdirektor Claus Costa sagte kürzlich im "Doppelpass": "Dass wir im Sommer 20 Millionen für einen Spieler zahlen, ist sehr unwahrscheinlich." Dennoch wird an Lösungen gearbeitet, um den Ausnahmefußballer in der Hansestadt zu halten. Dafür müssten die Engländer dem HSV im Preis jedoch deutlich entgegenkommen.

Laut einem Bericht der "Bild" wäre der HSV bereit, eine hohe einstellige Millionensumme nach London zu überweisen. Der persönliche Anschluss-Vertrag mit Vieira soll bereits ausgehandelt worden sein. Die Voraussetzung für eine Verpflichtung ist allerdings, dass sich der Spieler klar zum HSV bekennt.