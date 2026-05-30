ran Fußball DFB-Team - Arschbacken-Probleme? Deniz Undav scherzt: "Bin kein Arzt" Videoclip • 03:05 Min Link kopieren Teilen

Lange gab es Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von VfB-Topscorer Deniz Undav. Jetzt ist die Entscheidung um den 29-jährigen gefallen.

Deniz Undav wird auch in den kommenden Jahren für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen. Der VfB und Nationalspieler Deniz Undav haben den gemeinsamen Vertrag des 29-jährigen Stürmers vorzeitig bis 2029 inklusive einer Option für ein weiteres Vertragsjahr verlängert. Der Verein hat die Vertragsverlängerung bestätigt. Bundesliga-Neuerungen zur Saison 2026/27: Neuer Ball, lange Länderspielpause und Co.

Kommentar: Deniz Undav liefert Gala gegen Finnland und erhöht den Druck auf Julian Nagelsmann Bei den finanziellen Dimensionen handelt es sich wohl um einen neuen Vereinsrekord. Laut "Sky" kassiert Undav eine Signing Fee von drei Millionen Euro und verdient zukünftig bis zu sechs Millionen Euro pro Saison. Von diesen Zahlen schreibt auch der "kicker", der zudem betont, dass keine Ausstiegsoption vereinbart worden sei. Ein wichtiges Detail, denn somit könnten die Stuttgarter eine etwaige Ablöse frei verhandeln, würden am längeren Hebel sitzen.

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Undav nimmt auf und neben dem Platz zentrale Rolle ein "Deniz war ein wesentlicher Faktor für die sportliche Erfolgsgeschichte des VfB in den vergangenen drei Jahren. Er nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle bei uns ein und identifiziert sich in einem hohen Maße mit dem VfB", sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. Und weiter: "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Deniz noch vor dem Start der WM auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen konnten, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft." Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betont: "In unseren Zukunftsplanungen ist für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Wir freuen uns sehr, dass dies in einer sehr harmonischen und vertrauensvollen Atmosphäre gelungen ist."

Stuttgart ist für Undav "zweite Heimat geworden" Undav ist "sehr glücklich, dass mein Weg in Stuttgart weitergeht. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel... Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden." Der Torjäger ergänzt: "Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt. Deshalb bedeutet es mir so viel, ihnen durch meine Tore und Leistungen immer wieder auch etwas zurückzugeben." Auch interessant: DFB-Team: Erkenntnisse aus dem Sieg gegen Finnland - Karl setzt Ausrufezeichen

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