Champions League: Festung Anfield bröckelt - Wirtz mit Liverpool vor unerwarteter Prüfung

ran Fußball 3. Liga oder Camp Nou? Fans verspotten Barca-Kurve Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Der FC Liverpool taumelt durch die Saison. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul spielen Florian Wirtz und Co. nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um die Rückendeckung der zunehmend unruhigen Fans.

Fußball-Wunder, magische Nächte, angsteinflößende Wucht: Die Anfield Road war lange ein Ort, an dem der FC Liverpool über sich hinauswuchs. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul hat sich die Perspektive merklich verschoben. Die einst uneinnehmbare Festung wirkt angreifbar, die taumelnden Reds sind verwundbar. Es wartet eine Bewährungsprobe, die in den vergangenen Jahren kaum denkbar schien. Nach dem 0:1 in der Türkei spielen Florian Wirtz und Co. am Mittwochabend nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um die Rückendeckung der zunehmend unruhigen Fans - und für Teammanager Arne Slot? Champions League: Power Ranking vor den Rückspielen im Achtelfinale - FC Bayern verteidigt Spitzenplatz "Es ist besorgniserregend, was Liverpool in dieser Saison leistet", sagte Vereinslegende Jamie Carragher bei Sky Sports. Er habe "das Gefühl, dass sich am Sonntag die Stimmung der Fans gegenüber der Mannschaft und dem Trainer deutlich gewandelt hat."

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