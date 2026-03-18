ran Fußball FC Bayern - Max Eberl mit Kampfansage an Real: "Wir sind hungrig" Videoclip • 09:21 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern gewinnt auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo und trifft nun im Viertelfinale auf Real Madrid. Harry Kane und Tom Bischof freuen sich auf das Duell mit den Königlichen, Jonas Urbig hat noch keine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Vincent Kompany ...bei "DAZN" über das Viertelfinale gegen Real Madrid: "Alles ist riesig in beiden Vereinen. Wer die beste Mannschaft im Moment ist, ist überhaupt nicht wichtig. Die Geschichte von beiden Vereinen ist dermaßen groß, was da für Talent auf dem Platz steht. Das wird sehr besonders sein. Real Madrid wird immer besser, wenn das Niveau im Wettbewerb höher wird. Ich erwartete ein absolutes Topspiel. Aber am Ende wollen wir natürlich siegen." ...über die jungen Spieler Deniz Ofli und Filip Pavic: "Es ist nicht einfach, beim FC Bayern als junger Spieler Minuten zu bekommen. Ich hoffe, dass sie diese Momente genießen. Das sind Spieler, die schon seit Monaten bei uns mittrainieren, Pavic sogar schon ein Jahr, glaube ich – obwohl er so jung ist. Irgendwann kommt dann die Gelegenheit, das ist natürlich schön. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Lenny (Lennart Karl) ist da schon viel weiter. Er hat in dieser Mannschaft mit seiner Leistung schon gezeigt, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Diese Jungs müssen jetzt aus dieser Erfahrung und im Training lernen, damit sie der Mannschaft irgendwann weiterhelfen können."

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Harry Kane ...bei "DAZN" über das Spiel: "Manchmal ist es schwer, bei dieser Ausgangslage den Fokus zu bewahren. Wir wollten es so machen wie im ersten Spiel. Das ist uns gelungen. Wir waren von der ersten bis zur 95. Minute da, einige der ganz jungen Spieler haben ihr Debüt gegeben. Das ist großartig." ...über das Duell mit Real: "Wir haben vor niemandem Angst. Auch wenn es natürlich schwer wird. Es werden harte Spiele. Wir müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen und einfach weitermachen wie bisher."

Jonas Urbig ...bei "DAZN" über das vermeintlich ärgerliche Gegentor: "Grundsätzlich ist das schon so. Aber wir haben in zwei Spielen zehn Tore geschossen, das muss man so ein bisschen relativieren." ...über seine mögliche Nominierung für die Nationalmannschaft und eine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ich habe noch nicht auf mein Handy geschaut. Mir wurde es vorhin gesagt, aber ich habe noch nicht nachgeschaut."

Tom Bischof ...bei "DAZN" über das Duell mit Real: "Ich freue mich auf ein geiles Spiel. Das sind zwei brutale Teams, ein geiles Stadion dort und auch bei uns. Wir haben vor niemandem Angst."

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