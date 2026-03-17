Champions League
FC Bayern München: ÖPNV-Streik während Bergamo-Spiel - MVG bereitet Notfallplan vor
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:07 Min
Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in München fangen schon am Mittwoch an: Passend zu Bayerns Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo. Die MVG will einen Notfallplan einrichten.
Neben der vakanten Position im Tor scheint im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo bei den Bayern jetzt auch der zwölfte Mann in Gefahr zu sein.
Ab 11 Uhr am Mittwoch werden Verdi-Mitarbeiter wieder die Arbeit niederlegen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken.
Damit ist das Spiel am Mittwochabend von den Streiks betroffen. Diese waren zuvor nur für Donnerstag angekündigt gewesen. Es werde voraussichtlich "keine Einschränkungen bei Bus und Tram" geben, teilte die MVG mit, der U-Bahn-Betrieb und damit auch die U6, die zur Allianz Arena führt, sei jedoch "möglicherweise eingeschränkt".
Schon am 11. Februar beim DFB-Pokal-Duell mit RB Leipzig waren die Fans von ÖPNV-Streiks betroffen. Doch die U6 fuhr dank eines Sonderabkommens zwischen der MVG und dem FCB trotzdem weiter. Dieses Mal könnte Ähnliches Abhilfe schaffen.
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MVG-Notfallplan soll FCB-Spiel retten
Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft arbeitet die MVG erneut an einem Notfahrplan.
Dabei sollen auch Großveranstaltungen mit hohem Verkehrsaufkommen berücksichtigt werden, wozu das Bayern-Heimspiel am Abend eindeutig zählt. Die verfügbaren Busse sollen möglichst breit im Netz eingesetzt werden, um zumindest eine Grundversorgung sicherzustellen.
Die MVG hat zudem mitgeteilt, dass bei einem Notbetrieb im U-Bahn-Netz besonders die U6 priorisiert werden soll. Eine endgültige Bestätigung, ob dieser Plan tatsächlich wie gewünscht umgesetzt werden kann, gibt es bislang jedoch nicht.
Für Fans bedeutet das vor allem Unsicherheit. Wer auf den ÖPNV gesetzt hat, muss sich auf Einschränkungen einstellen und seine Anreise deutlich genauer planen als üblich.
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