ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany gibt zu: Harry Kane gegen Real über Schmerzgrenze Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Bayern München hat durch den 2:1-Hinspielsieg bei Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Rückspiel am Mittwoch wird auch durch Kleinigkeiten entschieden werden.

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+++ 14. April: 16:55 Uhr: Real-Krise "spiegelt Talent nicht wider" +++ Vincent Kompany über Real Madrid: "Wir haben sehr viel Respekt vor dem Team. Wir bereiten uns auf die beste Version von Real Madrid vor, und die beste Version haben wir gegen Manchester City gesehen. Die aktuellen Ergebnisse spiegeln nicht das Talent dieses Teams wider. Wenn man sich das Talent auf den einzelnen Positionen ansieht, gehört Real immer noch zu den besten Teams in Europa, ohne Zweifel. Wenn Real sagt, dass sie bei uns gewinnen können, dann glaube ich ihnen das."

+++ 14. April: 16:44 Uhr: Musiala auf dem richtigen Weg +++ Vincent Kompany über Jamal Musiala: "Es läuft alles im Moment sehr positiv. Manchmal ist es schwierig, diese ganzen Details zu erklären. Es geht alles in die gute Richtung. Über morgen will ich nichts sagen, aber unser Gefühl ist, dass es in die gute Richtung geht und dass wir irgendwann wieder den Jamal haben, den wir sehen wollen. Wenn er das wieder bringen kann, werden wir das alle zum selben Zeitpunkt sehen. Aber die Gespräche und Gefühle sind viel besser als vor zwei Monaten."

+++ 14. April: 16:39 Uhr: Gnabry kann spielen +++ Kompany bestätigt, dass der angeschlagene Serge Gnabry gegen Real spielen kann. "Ja, er ist fit", sagte der Coach und betonte: "Wir wollen gewinnen und das bringen, was die Fans von uns erwarten, das wir zu Hause bringen können."

+++ 14. April: 16:37 Uhr: Kompany kritisiert Karten-Regel +++ Vincent Kompany über die drohenden Gelbsperren: "Das spielt im Moment keine Rolle. Aber ich muss sagen, ich finde es schwierig, ohne Sperre durch diese Champions League zu kommen. Wir haben mehr Spiele in der Vorrunde und trotzdem sind es nach wie vor drei Karten. Wenn du als Innenverteidiger mit drei Gelben Karten bis hierher kommst, hast du eigentlich einen guten Job gemacht, und trotzdem kannst du für das Halbfinale gesperrt werden. Das finde ich schon hart. Vielleicht gibt es dazwischen auch eine Fehlentscheidung, dann ist es fast unmöglich für einen Innenverteidiger, nicht gesperrt zu werden. Ich finde diese Regel zu aggressiv, vielleicht ändern wir das im nächsten Jahr."

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+++ 14. April: 16:33 Uhr: Kompany über die Faktoren gegen Real +++ Vincent Kompany: "Es kommt auf viele Sachen an. Es gibt die individuelle Qualität der Spieler, dazu die kollektive Intensität und die Bereitschaft der Spieler, durch die Schmerzen zu gehen. Und manchmal kann auch der Schiedsrichter ein Spiel entscheiden. Ich sage nicht, dass es passiert. Aber jedes Detail entscheidet. Vom Gefühl her sind wir körperlich und mental bereit. Wir freuen uns auf das Spiel."

+++ 14. April: 16:23 Uhr: Rücktritt bei Triple? Das sagt Neuer +++ Manuel Neuer über die Entscheidung zu seiner Zukunft: "Je eher, desto besser. Grundsätzlich ist es so, dass ich es nicht davon abhängig mache, welche Titel wir einfahren. Ich habe es noch nicht persönlich entschieden, denke aber mal, dass es nicht mehr so lange dauern wird."

+++ 14. April: 16:18 Uhr: Neuer glaubt, "dass viel möglich ist" +++ Manuel Neuer über die Voraussetzung in einem Kader, um die Champions League zu gewinnen: "Es ist wichtig, dass man ein Team ist, und das Gefühl hat man gerade an der Säbener Straße. Dass viel möglich ist, wissen wir - gerade mit der Mannschaft und der Energie, die uns lebt. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder dran sind. So ein Gefühl entwickelt sich über eine Saison, wir haben bei der Klub-WM den Grundstein gelegt. Es ist das zweite Jahr unter Vinni und wir haben Fortschritte gemacht."

+++ 14. April: 16:15 Uhr: Neuer sieht "schwierige und harte Aufgabe" +++ Manuel Neuer auf der PK: "Wir wissen natürlich, dass es in beide Richtungen gehen kann. Es wird eine schwierige und harte Aufgabe für uns, aber wir haben den Vorteil, dass wir zu Hause spielen. Die Ausgangslage ist gut, aber wir können das nicht überbewerten. Wir haben in der Vergangenheit schon erlebt, wie Real zuschlagen kann."

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+++ 14. April: 14:17 Uhr: Bayern-Training mit Gnabry +++ Der FC Bayern kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid aller Voraussicht nach auf Nationalspieler Serge Gnabry setzen. Der 30-Jährige nahm am Dienstag am Abschlusstraining der Münchner für den Kracher in der Königsklasse teil; schon am Montag hatte er auf dem Platz gestanden. Gnabry hatte wegen Knieproblemen auf das Bundesliga-Spiel der Bayern am Samstag beim FC St. Pauli (5:0) verzichten müssen. Sportvorstand Max Eberl sprach von einer Vorsichtsmaßnahme und kündigte an: "Für Mittwoch wird er fit sein." Ob es für die Startelf reichen wird, ist allerdings offen. Als erste Alternative stünde Jamal Musiala bereit, der in Hamburg aufsteigende Form gezeigt hatte. Jungstar Lennart Karl steht nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder als Ersatz parat. Neben dem 18-Jährigen muss Trainer Vincent Kompany nur noch auf Ersatztorwart Sven Ulreich verzichten. Die Bayern gehen mit einem 2:1-Polster aus dem Hinspiel in Madrid in das entscheidende Duell um den Halbfinaleinzug. In bisher 30 K.o.-Duellen schieden sie nach einem Auswärtssieg im ersten Treffen nur einmal noch aus: 2011 im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (1:0/2:3). Zudem kam Real nach einer Hinspiel-Heimpleite in der Königsklasse noch nie weiter.

+++ 14. April: 10:17 Uhr: Kompany muss improvisieren: Musiala und Gnabry nicht bei 100 Prozent +++ Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid gehen Bayerns Trainer Vincent Kompany offenbar die offensiven Mittelfeldspieler aus. Beim Spiel beim FC St. Pauli fehlte Serge Gnabry. Eine "Vorsichtsmaßnahme" sei es gewesen, hieß es anschließend. Zwar trainierte Gnabry laut "Sport Bild" ohne Bandage später wieder, ob es für die Startelf reicht, sei jedoch ungewiss. Genau so bei Jamal Musiala. Der Torschütze vom Millerntor soll langsam wieder an alte Fitness herangeführt werden, ob es bei ihm für zwei Startelf-Einsätze binnen weniger Tage reicht, ist ebenfalls unsicher. Lennart Karl fällt ohnehin noch aus. Der Bericht nennt Raphael Guerreiro und Tom Bischof als Alternativen für das offensive Mittelfeld, die jedoch positionsfremd agieren würden. Auch interessant: FC Bayern München: Joshua Kimmich warnt vor formschwachem Real Madrid

+++ 13. April: 17:15 Uhr: Kylian Mbappe nach Platzwunde zurück im Training von Real Madrid +++ Einem Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappe für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern steht wohl nichts mehr im Wege. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft absolvierte das letzte Training der Königlichen vor der Abreise nach München am Montag ohne Einschränkungen. Teil zwei des Krachers steigt am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in der Allianz Arena. Mbappe hatte zuletzt vorsichtshalber mit dem Training ausgesetzt. Im Ligaspiel gegen den FC Girona am vergangenen Freitag hatte er bei einem Ellbogenschlag von Vitor Reis über dem Auge genäht werden müssen. Die Stelle schützte er bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einem Pflaster, eine Maske war nicht erforderlich. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Topduell live im TV, Stream und im Ticker

+++ 13. April: 13:32 Uhr: Schiedsrichter für Rückspiel steht fest +++ Die UEFA hat am Montagvormittag den Schiedsrichter für das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern und Real Madrid bekannt gegeben. Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von Slavko Vincic. Der Slowene hat in der jüngeren Vergangenheit bereits zwei Bayern-Saisons in der Champions League vorzeitig abgepfiffen. Im April 2022 reichte ein 1:1 gegen Villarreal ebenso wenig wie das 2:2 im vergangenen Jahr gegen Inter Mailand. In beiden Partien zeigte der 46-Jährige allerdings eine souveräne Leistung. Die Madrilenen haben dagegen positive Erinnerungen an den Schiedsrichter, der auch bei der WM im Sommer zum Einsatz kommen wird. 2024 pfiff er das Finale zwischen Borussia Dortmund und Real, das 2:0 für die Spanier ausging.

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+++ 12. April: 14:08 Uhr: Kylian Mbappe mit Verletzung an der Augenbraue +++ Ob Superstar Kylian Mbappe zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. Der Franzose verpasste das erste Training der Madrilenen vor dem so wichtigen Rückspiel. Laut der spanischen Zeitung "AS" musste die Verletzung an Mbappes Augenbraue, die er sich beim Spiel gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend zuzog, mit drei Stichen genäht werden. Der Offensivspieler fehlte in der Folge am Sonntag beim Training. Allerdings schreibt die Zeitung auch, dass kein Grund zur Sorge bestehe und die Abwesenheit eine reine Vorsichtsmaßnahme sei. Eine Teilnahme am Spiel in München stehe demnach "nicht in Frage". Im Spiel gegen Girona bekam Mbappe in den Schlussminuten einen Ellenbogenstoß von Gegenspieler Vitor Reis ab. Zwar spielte er die Partie normal zu Ende, in der Kabine stellte sich aber wohl heraus, dass die Wunde tiefer war als zunächst angenommen.

+++ 12. April: 10:08 Uhr: Real-Fans über trainingsfreien Tag unglücklich +++ Vor dem Rückspiel ist die Mbappe-Thematik übrigens nicht das einzige Aufreger-Thema beim spanischen Rekordmeister. FC Bayern München: Rotation? Diesen Guardiola-Fehler darf Vincent Kompany nicht wiederholen So sollen unlängst auch die Fans der Königlichen angefressen gewesen sein, weil Trainer Alvaro Arbeloa der Mannschaft trotz der unbefriedigenden Leistung gegen Girona am Samstag trainingsfrei gab. Der Hintergrund: Arbeloa setzte auf Erholungszeit, diverse Anhänger legten der Mannschaft den freien Tag laut "Mundo Deportivo" aber als weiteres Indiz für mangelnde Einsatzbereitschaft aus.