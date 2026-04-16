FC Bayern München: Jamal Musiala knackt gegen Real Madrid deutschen Champions-League-Rekord

Jungstar Jamal Musiala hat im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid einen Rekord aufgestellt.

Der deutsche Nationalspieler wurde in der 61. Minute für Serge Gnabry eingewechselt und kam damit bereits zum 50. Mal in der Königsklasse zum Einsatz – und das im Alter von nur 23 Jahren und 48 Tagen.

Er ist damit der jüngste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. Den bisherigen Rekord hielt sein ehemaliger Teamkollege Thomas Müller, der bei seinem 50. Spiel in der Champions League 24 Jahre und 53 Tage jung gewesen war.

Musiala hätte sicher noch einige Spiele mehr aufzuweisen. Doch eine schwere Verletzung, die er sich im Juli 2025 bei der Klub-WM zugezogen hatte, setzte den Nationalspieler monatelang außer Gefecht. Im Januar war Musiala erst ins Team zurückgekehrt.