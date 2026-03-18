Jamal Musiala wird anscheinend nicht zur Nationalmannschaft reisen. Der Mittelfeldspieler soll in München an seinem Comeback arbeiten.

"Er hat eine Woche Reha hinter sich. Er ist verletzt, ich denke, er wird nicht zur Nationalmannschaft reisen", sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo vielsagend. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt sein Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt.

Die Entscheidung sei in enger Absprache zwischen dem FC Bayern und den Verantwortlichen beim DFB-Team um den Bundestrainer gefallen, berichtet "Sky".

Der 23-Jährige wird somit auch das Bundesliga-Spiel der Münchner gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf ran.joyn.de) verpassen.

Musiala hatte Anfang des Jahres sein Comeback gegeben, nachdem er sich im vergangenen Sommer bei der Klub-WM das Wadenbein gebrochen und das Sprunggelenk ausgerenkt hatte. Sechs Monate musste der Offensivspieler pausieren.

Einen kleinen Rückschlag gab es im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei Atalanta Bergamo: Musiala musste mit einer Schmerzreaktion am damals verletzten Sprunggelenk ausgewechselt werden.