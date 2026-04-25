FA Cup: Manchester City schießt sich nach Schlussspurt gegen Southampton doch noch ins Finale

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Manchester City gegen den Zweitligisten FC Southampton doch noch das FA-Cup-Finale erreicht.

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