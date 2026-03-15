Neuer Präsident gewählt
FC Barcelona: Joan Laporta als Klubpräsident wiedergewählt
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Der FC Barcelona hat seinen alten neuen Präsidenten gewählt. Spät am Sonntagabend wurde Joan Laporta von den Mitgliedern wiedergewählt.
Joan Laporta bleibt Klubpräsident des FC Barcelona.
Das stand schon vor dem Auszählen aller Stimmen fest, da er nach 75 Prozent ausgewerteter Stimmen uneinholbar vor seinem Konkurrenten Victor Font lag.
FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen kann bei Präsidentschaftswahl nicht abstimmen - das ist der Grund
Der 63-jährige Laporta ließ danach mit seinen Unterstützern wortwörtlich die "Korken knallen" und ließ sich sogar zu einer kleinen Tanzeinlage hinreißen.
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Laut Fußball-Insider Fabrizio Romano bleiben damit auch Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco an Bord der Katalanen. Sie gelten als Schlüsselfiguren in Laportas Langzeitplan für den Verein.
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