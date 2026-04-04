FC Chelsea suspendiert Kapitän Enzo Fernandez - Berater reagiert erbost

Der FC Chelsea hat Mittelfeldspieler Enzo Fernandez suspendiert. Der Argentinier sagte in einem Podcast, dass er gerne mal in Madrid leben würde. Sehr zum Unmut der Chelsea-Bosse. Das wiederum ruft seinen Berater auf den Plan.

Nach einem öffentlich angedeuteten Wechselwunsch zu Real Madrid ist Kapitän Enzo Fernandez vom FC Chelsea suspendiert worden.

Der argentinische Weltmeister wird am Samstag im FA-Cup-Viertelfinale gegen den Drittligisten Port Vale und in der Premier League gegen Manchester City (12. April) nicht im Kader der Blues stehen. Das teilte Teammanager Liam Rosenior am Karfreitag mit.

"Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen", sagte Rosenior.

Und weiter: "Die Tür ist nicht geschlossen für Enzo. Es ist eine Sanktion. Man muss die Kultur schützen, und in dieser Hinsicht wurde während der Länderspielpause eine Grenze überschritten."

Fernandez-Berater Javier Pastore hält die Strafe für "total unfair", wie er "The Athletic" erklärte. Der einstige argentinische Nationalspieler monierte, sein Klient habe "an keinem Punkt gesagt, dass er Chelsea oder London verlassen will".