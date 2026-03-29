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Formel 1 - Pressestimmen zum Großen Preis von Japan: "Antonelli schafft ein Meisterwerk"
Aktualisiert:von SID
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Formel 1: Fans unzufrieden bei Antonelli-Sieg in Suzuka
Videoclip • 02:01 Min
Kimi Antonelli feiert seinen zweiten Formel-1-Sieg in Folge. Vor allem in seiner italienischen Heimat überschlagen sich die Medien mit Lob.
Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli feiert in Suzuka seinen zweiten Saisonsieg, übernimmt als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Führung in der WM-Wertung - und verzaubert damit nicht nur seine Heimat Italien. Die Pressestimmen zum Großen Preis von Japan:
Italien
Gazzetta dello Sport: "Kimissimo! Mit Talent und ein wenig Glück übernimmt Antonelli die WM-Führung. Der Pilot erlebt eine magische Zeit. Italien hat mit ihm endlich wieder einen Spitzenreiter im wichtigsten Motorsport gefunden. Er ist ein Pilot, der Formel-1-Geschichte schreiben kann, denn er ist erst 19 Jahre alt."
Corriere dello Sport: "Kimi Antonellis Leistungen werden immer spektakulärer. Nach seinem historischen Sieg als erster Italiener seit 20 Jahren legt Antonelli nach: Triumph beim Grand Prix von Japan in Suzuka - und neue Führung in der Formel 1! Ein außerordentlicher Leclerc hält Russells Mercedes hinter sich."
Corriere della Sera: "Antonelli schafft ein Meisterwerk mit einer Machtdemonstration, die vor allem seinen Teamkollegen George Russell unter Druck setzt. Antonellis Leistung ist die eines Routiniers - mit gerade einmal 19 Jahren. Auch Charles Leclerc überzeugt erneut und bringt Ferrari auf Platz drei, obwohl die Scuderia an diesem Wochenende klar hinter Mercedes und McLaren lag."
Il Messaggero: "Kimi Antonelli schreibt für Italien Formel-1-Geschichte. Kimi zeigt Großes, sicherlich auch dank eines makellosen, zuverlässigen und schnellen Mercedes. Doch der Bologneser nutzt die sich ihm bietenden Gelegenheiten optimal."
La Stampa: "Kimi schreibt Rekorde: Nur zehn Fahrer vor Antonelli – darunter auch Charles Leclerc 2019 – schafften es, nach ihrem ersten Karrieresieg direkt zwei Siege in Folge zu holen."
GROSSBRITANNIEN
The Sun: "Teenage Dream: Das neue Formel-1-Wunderkind Kimi Antonelli holt mit einem atemberaubenden Erfolg beim GP von Japan seinen zweiten Sieg in Folge."
Daily Mail: "Mercedes hat plötzlich mit einem internen Machtkampf zu kämpfen. George Russell wurde von seinem aufstrebenden italienischen Teamkollegen vom Spitzenplatz der Weltmeisterschaft verdrängt – dem 19-Jährigen, dessen Schnelligkeit den Briten in seiner Rolle als Titelfavorit ins Wanken bringt."
Daily Telegraph: "Der Teenager Kimi Antonelli sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge und übernahm die Führung in der Fahrerwertung, nachdem sein Mercedes-Teamkollege George Russell in der Mitte des Grands Prix von Japan am Sonntag von schrecklichem Pech verfolgt wurde."
NIEDERLANDE
AD.nl: "Kimi Antonelli ist der jüngste Spitzenreiter aller Zeiten, Max Verstappen liegt meilenweit hinter dem Mercedes-Duo."
SCHWEIZ
SRF: "Youngster Antonelli macht's in Suzuka wie ein alter Hase. Der 19-jährige Mercedes-Pilot gewinnt den Grand Prix von Japan und macht sich zum jüngsten WM-Leader aller Zeiten."
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