Formel 1 - Pressestimmen zum Großen Preis von Japan: "Antonelli schafft ein Meisterwerk"

Kimi Antonelli feiert seinen zweiten Formel-1-Sieg in Folge. Vor allem in seiner italienischen Heimat überschlagen sich die Medien mit Lob.

Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli feiert in Suzuka seinen zweiten Saisonsieg, übernimmt als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte die Führung in der WM-Wertung - und verzaubert damit nicht nur seine Heimat Italien. Die Pressestimmen zum Großen Preis von Japan:

Italien

Gazzetta dello Sport: "Kimissimo! Mit Talent und ein wenig Glück übernimmt Antonelli die WM-Führung. Der Pilot erlebt eine magische Zeit. Italien hat mit ihm endlich wieder einen Spitzenreiter im wichtigsten Motorsport gefunden. Er ist ein Pilot, der Formel-1-Geschichte schreiben kann, denn er ist erst 19 Jahre alt."

Corriere dello Sport: "Kimi Antonellis Leistungen werden immer spektakulärer. Nach seinem historischen Sieg als erster Italiener seit 20 Jahren legt Antonelli nach: Triumph beim Grand Prix von Japan in Suzuka - und neue Führung in der Formel 1! Ein außerordentlicher Leclerc hält Russells Mercedes hinter sich."

Corriere della Sera: "Antonelli schafft ein Meisterwerk mit einer Machtdemonstration, die vor allem seinen Teamkollegen George Russell unter Druck setzt. Antonellis Leistung ist die eines Routiniers - mit gerade einmal 19 Jahren. Auch Charles Leclerc überzeugt erneut und bringt Ferrari auf Platz drei, obwohl die Scuderia an diesem Wochenende klar hinter Mercedes und McLaren lag."

Il Messaggero: "Kimi Antonelli schreibt für Italien Formel-1-Geschichte. Kimi zeigt Großes, sicherlich auch dank eines makellosen, zuverlässigen und schnellen Mercedes. Doch der Bologneser nutzt die sich ihm bietenden Gelegenheiten optimal."

La Stampa: "Kimi schreibt Rekorde: Nur zehn Fahrer vor Antonelli – darunter auch Charles Leclerc 2019 – schafften es, nach ihrem ersten Karrieresieg direkt zwei Siege in Folge zu holen."