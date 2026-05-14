NFL Patriots vs. Lions: Amis reagieren auf German Game Videoclip • 08:11 Min Link kopieren Teilen

Die NFL veröffentlicht nach und nach den Spielplan für die kommende Saison. Hier bekommt ihr alle News dazu im Liveticker.

Am 9. September 2026 wird die neue NFL-Saison eröffnet. ran präsentiert alle News zum Spielplan, der in den kommenden Tagen komplett veröffentlicht werden soll.

+++ 14. Mai, 14:10 Uhr: Thanksgiving-Gegner der Detroit Lions steht fest +++ Keine Franchise in der NFL blickt auf eine so lange Tradition zurück, an Thanksgiving auf dem Feld zu stehen, wie die Detroit Lions. In diesem Jahr wird das Team von Head Coach Dan Campbell zum insgesamt 86. Mal an diesem Feiertag antreten und in Woche zwölf am 26. November die Chicago Bears empfangen. Es ist das vierte Mal in Folge, dass die Lions an Thanksgiving auf einen Division-Rivalen treffen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 14. Mai, 12:45 Uhr: Kracher-Duell! Auftaktgegner der Seattle Seahawks steht wohl fest +++ Als amtierender Super-Bowl-Champion eröffnen die Seattle Seahawks obligatorisch die neue Saison. Bisher stand jedoch noch nicht fest, wer auf den Titelverteidiger treffen wird. Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, kommt es zu einem echten Kracher. Demnach sollen die Seahawks am Mittwoch, den 9. September, die New England Patriots empfangen. Wenn der Bericht zutrifft, wäre es das erste Super-Bowl-Rematch in Woche eins der Regular Season seit einem Jahrzehnt. Die Saison 2016 begann mit einer unmittelbaren Revanche der Paarung aus Super Bowl 50, als die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers mit 24:10 gewannen. Auch das nächste Wiedersehen konnte Denver mit 21:20 für sich entscheiden, dank eines verfehlten 50-Yard-Field-Goals von Carolinas Kicker Graham Gano in den letzten zehn Sekunden des Spiels. Die Seahawks schlugen die Patriots in Super Bowl 60 deutlich mit 29:13.

+++ 13. Mai, 22:00 Uhr: Green Bay Packers und L.A. Rams liefern Thanksgiving-Auftakt +++ Am 25. November kommt es zum Aufeinandetreffen der Green Bay Packers und der Los Angeles Rams. Das in Woche 12 stattfindende NFL-Spiel steigt im SoFI Stadium und dient als Auftakt zur Thanksgiving Woche, in der auch der jährliche Thanksgiving-Tripleheader (Donnerstag, 26. November) und das Black-Friday-Spiel stattfinden. Die Aufeinandertreffen der Quarterback-Stars Jordan Love und Matthew Stafford beginnt um 17 Uhr Ortszeit, was für deutsche Zuschauer bedeutet, dass sie in der Nacht zum 26. November spätestens um 2:00 Uhr den Fernseher anschalten müssen, um das Spiel live zu verfolgen. Erstmals findet ein NFL-Spiel am Abend vor Thanksgiving statt. Die Partie wird live auf Netflix übertragen.

+++ 13. Mai, 13:34 Uhr: Spielen die Pittsburgh Steelers in Paris? +++ Die New Orleans Saints stehen bereits als Gastgeber des ersten NFL-Spiels in Paris fest. Doch wer wird der Gegner? Wie nun NFL-Reporterin Mary Kay Cabot berichtet, werden die Pittsburgh Steelers in der französischen Hauptstadt spielen. "NBC" berichtete mit Berufung auf Cabot ebenfalls darüber. Bereits in der vergangenen Saison spielten die Steelers in Übersee, in Dublin gewann Pittsburgh 2025 gegen die Minnesota Vikings.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 12. Mai, 22:51 Uhr: Erstes Europa-Spiel steht fest +++ Jetzt steht auch die erste Paarung auf europäischem Boden! Im diesjährigen Madrid-Spiel treffen die Cincinnati Bengals auf die Atlanta Falcons. Dass die Falcons dabei das Heim-Team sein werden, stand schon länger fest - jetzt ist aber auch der Gegner bekannt. Die Teams werden am 8. November um 15:30 Uhr im Bernabeu Stadion aufeinandertreffen.

+++ 12. Mai, 13:45 Uhr: Erstes Monday-Night-Game fix +++ Im ersten Monday-Night-Game der Saison werden die Denver Broncos und die Kansas City Chiefs aufeinandertreffen. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Die Partie wird am 14. September gespielt. Einzig der Austragungsort ist noch nicht bekannt, da die NFL den Spielplan noch nicht finalisiert hat.

+++ 12. Mai, 10:30 Uhr: Buffalo Bills weihen neues Stadion gegen die Detroit Lions ein +++ Fest steht auch schon, dass die Buffalo Bills ihr neues Stadion am 2. Spieltag gegen die Detroit Lions einweihen werden. Passend läuft das Spiel zur Prime Time im Rahmen von Thursday Night Football. NFL: Chris Boswell wird Rekordverdiener unter den Kickern Das neue Highmark Stadium kostet über 2,1 Milliarden Dollar und bietet Platz für 63.000 Zuschauer. Damit fallen die Bills auch als möglicher Lions-Gegner für das diesjährige Munich Game weg. Zwar hat Detroit in Deutschland offiziell ein Heimspiel, im Vorfeld wurde aber bereits darüber spekuliert, dass die NFL das Heimrecht für dieses eine Spiel quasi aussetzen könnte.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 12. Mai, 7:30 Uhr: Kracher an Thanksgiving zwischen Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles +++ An Thanksgiving erwartet uns in diesem Jahr mal wieder ein echter Kracher. Die Dallas Cowboys empfangen zu ihrem traditionellen Thanksgiving-Heimspiel die Philadelphia Eagles. Die Partie ist eine von zwei Nachmittagsspielen, dazu wird es wie gewohnt auch ein Spiel am Abend geben. Welche Teams spielen, ist aber noch nicht bekannt. Zur Erinnerung: Im Vorjahr stellte das Spiel zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel auf.

+++ 10. Mai, 15:00 Uhr: Seattle Seahawks eröffnen Saison schon am 9. September +++ In diesem Jahr wird der Season Opener für die neue Saison bereits am Mittwoch ausgetragen, da er sonst mit dem Australia Game in Melbourne kollidieren würde. Bisher ist jedoch nur klar, dass die Seattle Seahawks als amtierender Super-Bowl-Sieger die Saison zuhause eröffnen, der Gegner steht noch nicht fest. Am Freitag (11. September) steigt dann schon das Australia Game zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers.