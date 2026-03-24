NFL NFL: Luxus-Villa muss weg! Antonio Brown verliert Mega-Anwesen Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 24.03., 09:23 Uhr: Tampa Bay Buccaneers holen Linebacker von den Carolina Panthers +++ Die Tampa Bay Buccaneers bedienen sich weiter in ihrer eigenen Division und haben sich die Dienste von Linebacker Christian Rozeboom gesichert. Das berichtet unter anderem NFL-Insider Ian Rapoport. Der 29-Jährige unterschrieb 2020 als Undrafted Free Agent bei den Los Angeles Rams, jedoch ohne ein Spiel zu absolvieren. 2021 ging er zu den Kansas City Chiefs, wo er in Week 7 zum ersten Mal im Spieltagskader stand und sein NFL-Debüt gab. Im November der Saison 2021 kehrte er zu den Rams zurück und gewann Super Bowl LVI. In den folgenden Jahren spielte er eine größere Rolle bei den Rams und wechselte im vergangenen Jahr nach Charlotte/North Carolina. Dort unterschrieb Rozeboom einen Einjahresvertrag im Wert von 2,5 Millionen Dollar. Eigentlich war er nur als Ersatzmann eingeplant, letzten Endes startete er aber 15 Spiele und führte die Panthers mit 122 Tackles zum Division-Sieg in der NFC South. Rozeboom gilt als solider Run-Stopper, der jedoch im Coverage schwächelt. Auch deswegen verlor Carolina viele enge Spiele und beendete die Spielzeit mit einer 8-9 Bilanz. In der kommenden Saison wird er gleich zweimal auf sein ehemaliges Team treffen.

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+++ Update, 21.03., 12:30 Uhr: Seattle Seahawks ziehen Option bei Jaxon Smith-Njigba und Devon Witherspoon +++ Die Seattle Seahawks haben Nägel mit Köpfen gemacht. Fürs Erste zumindest: Bei Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba und Cornerback Devon Witherspoon wurden die Fifth-Year-Optionen der Rookie-Verträge gezogen. Heißt: Sie stehen auch für die Saison 2027 weiter in Seattle unter Vertrag. Smith-Njigba, der 2023 an Position 20 gedraftet und 2025 als Offensive Player of the Year ausgezeichnet wurde, erhält damit 2027 ein vollständig garantiertes Gehalt in Höhe von 23,852 Millionen Dollar. Witherspoon, 2023 an fünfter Stelle ausgewählt, kommt 2027 auf 21,161 Millionen Dollar. Teams können die Option noch bis zum 1. Mai ziehen. Klar ist dabei, dass es beim Super-Bowl-Sieger irgendwann um neue, langfristige Arbeitspapiere gehen wird. Smith-Njigba hatte in dem Zusammenhang bereits zuletzt erklärt, dass er der bestbezahlte Receiver der Liga werden solle. Dafür müsste er 41 Millionen Dollar pro Jahr bekommen.

+++ Update, 20.03., 22:06 Uhr: San Francisco lässt 10-Millionen-Option für Trent Williams verstreichen +++ Laut "ESPN" haben die San Francisco 49ers eine Frist für einen Bonus im Vertrag von Left Tackle Trent Williams verstreichen lassen. Damit kommen weitere 10 Millionen US-Dollar auf den Cap Space 2026 der Franchise. Insgesamt beträgt der Cap Hit des 37-Jährigen damit 47 Millionen US-Dollar. Das Team sieht darin jedoch kein großes Problem, da man erwartet, noch vor dem NFL-Draft einen neuen Vertrag mit dem erfahrenen Spieler auszuhandeln. Aktuell würde sein Vertrag nach der kommenden Saison auslaufen. Ihm sind bis dahin 22,21 Millionen US-Dollar garantiert. GM John Lynch zeigte sich zuletzt trotz stockenden Verhandlungen optimistisch, dass ein neuer Deal zu Stande kommt. Der Manager ist sich sicher, dass man eine Einigung erzielen wird und damit auch den Cap Space entlastet: "Trent liebt es, ein Niner zu sein. Wir lieben es, Trent als Niner zu haben, und es liegt an uns, das zu klären und den Spagat zu schaffen. Es gibt einige besondere Umstände, da wir alle wissen, was für ein Spieler Trent ist und wie großartig er als Spieler ist. Er wird 38 Jahre alt, und das bringt gewisse Dinge mit sich. Aber ich denke, wir sind uns alle einig und sehen die Entwicklung sehr positiv." Williams selbst äußerte noch im Februar Vermutungen, das die 49ers seinen Vertrag umstrukturieren könnten, die ihm weitere Garantien bieten und den 49ers zusätzliche Entlastung bei der Gehaltsobergrenze für 2026 verschaffen würde.

+++ Update, 19.03., 06:49 Uhr: Browns holen Defensive End aus Buffalo +++ Die Cleveland Browns haben sich Verstärkung für die Defense geholt: Defensive End A.J. Epenesa unterschreibt für ein Jahr in Ohio. Der verlässliche Pass Rusher bekommt für sein Engagement fünf Millionen Dollar. Epenesa kommt in sechs Jahren auf 93 Spiele für die Buffalo Bills, in diesen gelangen ihm 24 Sacks.

+++ Update, 18.03., 20:38 Uhr: Eagles schnappen sich Andy Dalton +++ Jalen Hurts hat einen neuen Backup: Die Philadelphia Eagles haben via Trade den Veteranen-Quarterback Andy Dalton verpflichtet. Der 38-Jährige kommt von den Carolina Panthers, die im Gegenzug laut "ESPN"-Journalist Adam Schefter einen Siebtrunden-Pick im Draft 2027 erhalten. Dalton spielte von 2011 bis 2019 für die Cincinnati Bengals und wurde im Anschluss zum Journeyman. "The Red Rifle" lief für die Dallas Cowboys, Chicago Bears, New Orleans Saints und Panthers auf. Die Eagles werden nun seine sechste Station in der NFL.

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+++ Update, 17.03., 22:46 Uhr: Ersatz für A.J. Brown? Eagles verpflichten Receiver +++ Marquise "Hollywood" Brown unterschreibt bei den Philadelphia Eagles einen Einjahresvertrag im Wert von bis zu 6,5 Millionen US-Dollar. Das berichtete NFL-Insider Jordan Schultz. Der Receiver war Free Agent, zuletzt spielte er für die Kansas City Chiefs. Gedraftet wurde er 2019 von den Baltimore Ravens an Position 25 in der ersten Runde. Nach drei Jahren in Maryland spielte er für zwei Spielzeiten bei den Arizona Cardinals, bevor er nach Kansas City weiterzog. In den letzten Jahren hatte der 28-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, seine beste Saison erlebte er 2021 bei den Ravens, als er 91 Pässe für 1.008 Yards und sechs Touchdowns fing. Die Verpflichtung von Brown wirft auch ein neues Schlaglicht auf seinen Namensvetter A.J. Brown. Der Star-Receiver soll vor einem Abschied aus Philadelphia stehen. Die Eagles könnte in dem Fall mit "Hollywood" Brown planen, um den Verlust aufzufangen.

+++ Update, 17.03., 19:25 Uhr: Saints holen neuen Running Back +++ Die New Orleans Saints haben übereinstimmenden Berichten zufolge mit Ty Chandler einen neuen Running Back unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige spielte zuletzt bei den Minnesota Vikings, von denen er im Draft 2022 in der fünften Runde ausgewählt wurde. Die vergangene Saison verpasste Chandler fasst komplett wegen einer Knieverletzung, lediglich in drei Spielen kam er zum Einsatz. Seine beste Saison erlebte der Running Back 2023 mit 620 Rushing Yards und vier Touchdowns. Chandlers große Stärke ist seine Geschwindigkeit: Über 40 Yards ist seine Bestzeit 4,38 Sekunden. Zuvor kam bereits mit Travis Etienne Jr. ein weiterer Running Back in der Free Agency und erhielt einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar.

+++ Update, 15.03., 21:19 Uhr: Philadelphia Eagles einigen sich mit Dallas Goedert +++ Laut "ESPN" haben die Philadelphia Eagles mit ihrem erfahrenen Tight End Dallas Goedert um ein Jahr verlängert. Der 31-Jährige wird damit in seine neunte Saison mit dem Super Bowl Champion von 2025 gehen. 2018 wurde er von den Eagles in der zweiten Runde im Draft ausgewählt. Die Verlängerung galt bisher als ungewiss, nachdem es in der vergangenen Offseason aufgrund der Vertragssituation immer wieder Spekulationen um einen Trade gegeben hatte. In der vergangenen Saison kam Goedert auf einen persönlichen Bestwert von 60 gefangenen Bällen und 11 Touchdowns.

+++ Update, 15.03., 09:15 Uhr: Giants schnappen sich neuen Receiver +++ Die New York Giants haben für Quarterback Jaxson Dart eine neue Anspielstation installiert. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten hat sich "Big Blue" mit Wide Receiver Darnell Mooney auf einen Einjahresvertrag im Wert von bis zu zehn Millionen US-Dollar geeinigt. Der Passempfänger wurde Anfang der Woche von den Atlanta Falcons entlassen, nachdem er die vergangenen beiden Spielzeiten bei dem Team verbracht hatte. In den fünf Jahren zuvor spielte er für die Chicago Bears. Mooney ist nach Receiver-Kollege Calvin Austin und Tight End Isaiah Likely der dritte Neuzugang für den Receiving Corps.

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+++ Update, 14.03., 22:20 Uhr: Vertragsanpassung! Ridley bleibt bei den Titans +++ Die Tennessee Titans und Wide Receiver Calvin Ridley haben sich auf eine Umstrukturierung seines Vertrags geeinigt. Das berichtet "ESPN". Damit bleibt der 31-Jährige auch in der Saison 2026 in Tennessee. Auslöser für die Anpassung war ein Roster-Bonus in Höhe von zwei Millionen Dollar, der am Samstag fällig geworden wäre. Ridley hatte im März 2024 einen Vierjahresvertrag über 92 Millionen Dollar unterschrieben, davon 50 Millionen garantiert. Durch die Vertragsänderung senken die Titans den Salary-Cap-Hit von ursprünglich 26,5 Millionen Dollar. Ridley hatte sich in Week 6 der vergangenen Saison gegen die Las Vegas Raiders eine Oberschenkelzerrung zugezogen und drei Spiele verpasst. Kurz nach seinem Comeback brach er sich in Week 11 gegen die Houston Texans das Wadenbein und fiel für den Rest der Saison aus. Am Ende kam Ridley auf 17 Receptions für 303 Yards in sieben Spielen. In seiner ersten Saison bei den Titans hatte er noch 64 Catches für 1.017 Yards erzielt. Titans-General-Manager Mike Borgonzi erklärte beim Scouting Combine zuletzt, dass Ridleys Reha "sehr gut" verlaufe.

+++ Update, 14.03., 09:12 Uhr: A.J. Brown bleibt vorerst bei den Eagles +++ Die Philadelphia Eagles haben sich trotz ernsthafter Gespräche mit den New England Patriots und den LA Rams laut NFL-Insiderin Dianna Russini vorerst gegen einen Trade von A.J. Brown entschieden. Beide Teams bleiben weiterhin interessiert am Wide Receiver, ein Wechsel ist allerdings nicht in naher Zukunft zu erwarten. Sollte ein Trade vonstattengehen, kann man eher davon ausgehen, dass es kurz vor dem 1. Juni passieren wird.

+++ Update, 14.03., 08:39 Uhr: Browns verpflichten Starter von den 49ers +++ Die Cleveland Browns haben laut Mike Garafolo Defensive Tackle Kalia Davis für ein Jahr unter Vertrag genommen. In der vergangenen Saison stand der 27-Jährige 17 Mal für die San Francisco 49ers als Starter auf dem Feld. 2022 wurde er in der sechsten Runde von der Franchise aus Kalifornien gedraftet und machte seitdem insgesamt 33 Spiele in der NFL.

+++ Update, 13.03., 22:51 Uhr: Tennessee Titans trennen sich von L'Jarius Sneed +++ Die Tennessee Titans haben Cornerback L'Jarius Sneed entlassen. "ESPN" berichtet, dass dadurch knapp 11,4 Millionen US-Dollar im Cap Space eingespart werden. Sneed hatte in zwei Saisons nur zwölf Einsätze für die Titans absolvieren können, da er immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte. Ursprünglich hatte er 2024 einen Vier-Jahres-Deal für insgesamt 76 Millionen Dollar unterzeichnet.

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+++ Update, 13.03., 06:26 Uhr: Zweifacher Super-Bowl-Champion für die Eagles +++ Die Philadelphia Eagles haben den 32-jährigen Cornerback Jonathan Jones verpflichtet. Das berichtet Insider Ian Rapoport. Der Passverteidiger, der 2016 und 2018 den Super Bowl mit den New England Patriots gewann, ist nach Riq Woolen der nächste Corner, den sich die Eagles holen.

+++ Update, 13.03., 04:12 Uhr: Steelers verstärken sich mit Brisker +++ Neuer Safety für die Pittsburgh Steelers: Der ehemalige Chicago Bear Jaquan Brisker unterschreibt in Pennsylvania. Briskers Vertrag läuft für die kommende Saison und bringt ihm 5,5 Millionen Dollar ein.

+++ Update, 12.03., 22:20 Uhr: Seattle Seahawks verpflichten Emanuel Wilson +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, verpflichten die Seattle Seahawks Emanuel Wilson. Der Running Back unterschreibt einen Einjahresvertrag im Wert von bis zu 2,1 Millionen Dollar. Wilson kam 2023 als Undrafted Free Agent zu den Green Bay Packers und spielte bis zuletzt dort. In der abgelaufenen Saison lief er für 496 Yards.

+++ Update, 12.03., 17:34 Uhr: Lions holen sich Christian Izien +++ Die Lions haben sich die Dienste von Safety Christian Izien gesichert. Das berichtete NFL-Insider Mike Garafolo. Der 25-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag in Detroit. Izien kam 2023 als Undrafted Free Agent zu den Tampa Bay Buccaneers und erzielte jeweils eine Interception in seinen ersten zwei Ligaspielen - etwas, das vor ihm nur drei weitere Undrafted Free Agents in der NFL schafften.

+++ Update, 12.03., 07:14 Uhr: Bucs holen Ex-Panthers-Star +++ Die Tampa Bay Buccaneers haben sich in der Nacht mit dem Defensive Lineman A'Shawn Robinson verstärkt. Der Pass Rusher spielte in der vergangenen Saison für die Carolina Panthers. Für Robinson ist es ein Einjahresvertrag, der ihm gleich zehn Millionen Dollar einbringt.

+++ Update, 11.03., 17:39 Uhr: 49ers trennen sich wohl von Brandon Aiyuk +++ Wie "ESPN"-Reporter Nick Wagoner berichtet, planen die San Francisco 49ers offenbar, Wide Receiver Brandon Aiyuk zu entlassen. Damit schlucken die "Niners" insgesamt rund 33 Millionen Dollar an Dead Cap, sparen aber auch etwa fünf Millionen Dollar an Cap Space für die übernächste Saison ein. Brandon Aiyuk wurde 2020 in Runde eins von den 49ers gedraftet und spielte bis zuletzt dort. 2024 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und machte seitdem kein Spiel mehr für San Francisco. Die Washington Commanders sollen demnach der größte Interessent für den 27-Jährigen sein. Für Ersatz hat die Franchise bereits gesorgt. In der Free Agency schnappte man sich mit Mike Evans einen neuen Star-Receiver für Quarterback Brock Purdy und stattete den langjährigen Buccaneers-Star mit einem Dreijahresvertrag über 42,4 Millionen Dollar aus.

+++ Update, 11.03., 16:43 Uhr: Colts binden Daniel Jones +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, binden die Indianapolis Colts Quarterback Daniel Jones. Der 28-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag im Wert von 100 Millionen Dollar. Damit handelt es sich um den größten Zweijahresvertrag in der Geschichte der NFL. Nachdem Jones die Colts in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich zu einer Bilanz von 8-2 geführt hatte, riss er sich die Achillessehne und fiel für den Rest der Spielzeit aus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er zum Start der kommenden Regular Season wieder auf dem Feld stehen wird.

+++ Update, 11.03., 14:05 Uhr: Hendrickson wohl zu den Ravens +++ Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, sollen die Baltimore Ravens nach dem geplatzten Deal mit Maxx Crosby vor der Verpflichtung von Trey Hendrickson stehen. Der Defensive End stand in den vergangenen fünf Jahren bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag, würde damit in der AFC North bleiben. Der First Team All-Pro der Saison 2024 soll für vier Jahre und 112 Millionen US-Dollar unterschreiben. Laut "ESPN"-Reporter Adam Schefter hat Hendrickson bereits bestätigt, zu den Ravens gehen zu wollen. Demnach kann der Deal bis zu 120 Millionen US-Dollar schwer werden. Laut Rapoport sind 60 Millionen US-Dollar garantiert.

+++ Update 11.03., 13:45 Uhr: Chaisson unterschreibt bei Commanders +++ Nach einem überaus erfolgreichen Jahr bei den New England Patriots schließt sich K'Lavon Chaisson offenbar den Washington Commanders an. In der Hauptstadt erhält der Linebacker laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Einjahresvertrag über zwölf Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Bei den Patriots hatte er drei Millionen US-Dollar kassiert.

+++ Update, 11.03., 05:11 Uhr: Ravens lassen Crosby-Trade platzen +++ Die Baltimore Ravens werden doch nicht für Defensive End Maxx Crosby traden. Das bestätigten die Las Vegas Raiders am Dienstag. Alle Details zum spektakulären Rückzieher findet ihr hier.

+++ Update, 11.03., 04:26 Uhr: Giants holen nächsten ehemaligen Raven +++ Die New York Giants haben unter der Führung des neuen Head Coaches John Harbaugh den nächsten ehemaligen Baltimore Raven geholt: Fullback Patrick Ricard unterschreibt im Big Apple. Der 31-Jährige bekommt einen Zweijahresvertrag und wird laut "ESPN" der bestbezahlte Fullback der Liga, genaue Details sind jedoch noch nicht bekannt.

+++ Update, 11.03., 03:10 Uhr: Steelers halten Cam Heyward +++ Eine Franchise-Legende bleibt den Pittsburgh Steelers erhalten: Defensive End Cam Heyward verlängert bei den Steelers um weitere zwei Jahre. Der 36-Jährige verdient insgesamt 32,25 Millionen Dollar mit seinem neuen Arbeitspapier, das erste Jahr soll laut Insider Tom Pelissero vollständig garantiert sein.