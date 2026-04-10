ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Zum Auftakt des 29. Spieltages der Bundesliga kam Hoffenheim nicht über ein Remis beim FC Augsburg hinaus.

Die TSG Hoffenheim hat im engen Rennen um die lukrativen Plätze in der Champions League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Christian Ilzer bewies zwar Moral, kam beim FC Augsburg aber nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus und befindet sich weiter im Tief. Nico Schlotterbeck: Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund ist eine Win-win-Situation – Kommentar Die TSG, der in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg gelang, verpasste damit auch die Chance, punktemäßig vorübergehend zu RB Leipzig und zum VfB Stuttgart aufzuschließen. Der Rückstand auf die Top vier könnte am Wochenende sogar auf fünf Punkte anwachsen.

Claude-Maurice und Gregoritsch schocken die TSG Alexis Claude-Maurice brachte den FCA in der 11. Minute in Führung. Michael Gregoritsch legte nur zwei Minuten später nach. Bei beiden Gegentreffern sah die TSG-Abwehr schlecht aus. Hoffenheim wehrte sich jedoch: Robin Hranac (35.) traf zum Anschluss, Bazoumana Touré (42.) gelang unter gütiger Mithilfe von FCA-Torwart Finn Dahmen der Ausgleich. Der FCA blieb auch im fünften Spiel in Folge sieglos, weil Claude-Maurice einen Foulelfmeter über das Tor schoss (85.), hat aber einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung zum Relegationsplatz. Die TSG steht dagegen am nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund unter Druck, soll es mit der Königsklasse doch noch klappen. Beim FCA vertrat Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in der Abwehrzentrale den gelbgesperrten Keven Schlotterbeck. Für den 34-Jährigen war es nach einer Innenbandverletzung am Knie der erste Einsatz seit fünf Monaten. Ilzer nahm nach zuletzt zwei Niederlagen drei Wechsel in seiner Startelf vor.

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