WM
DFB-Team: Julian Nagelsmann schließt Startelf für Deniz Undav bei WM quasi aus
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
DFB-Team: Undav mit Nachdruck! "Ich appelliere an jeden Fan..."
Videoclip • 05:39 Min
Deniz Undav schießt Deutschland zum Sieg im Testspiel gegen Ghana. An seiner Jokerrolle dürfte das aber nur wenig ändern.
Trotz seines Siegtreffers im Testspiel gegen Ghana (2:1) und seiner insgesamt herausragenden Verfassung hat Deniz Undav offenbar keine realistische Chance, seine aktuelle Jokerrolle beim DFB-Team Richtung WM zu verändern.
Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte nach dem Spiel gegen die Afrikaner in Stuttgart klar, dass er dem 29-Jährigen - wie auch den anderen Spielern - eine klare Rolle mitgeteilt habe. Zwar sei es nicht völlig ausgeschlossen, dass Undav in der Stürmer-Hierarchie noch klettern könnte.
Es sei aber "eher unwahrscheinlich, weil ich die Rollengespräche ja nicht für die März-Maßnahme gemacht habe, sondern für die WM", sagte er in der "ARD".
Havertz und Woltemade liegen vor Undav
Kai Havertz und Nick Woltemade stehen in der internen Hackordnung derzeit vor Undav - obwohl die Zahlen klar für den Profi des VfB Stuttgart sprechen. Doch das Spiel gegen Ghana ist für Nagelsmann eher eine Bestätigung seiner Einschätzung.
"Was ein Torjäger machen muss, hat er gemacht. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe: Ich glaube, wenn er schon vorher 70 Minuten in den Knochen hat, wird der lange Schritt schwer", sagte Nagelsmann mit Blick auf den Siegtreffer seines Spielers.
Er erklärte weiter: "Das ist ähnlich, wie es in Stuttgart oft ist. Er hat jetzt nicht viele Aktionen, ich glaube bis dahin eigentlich keine. Aber dann macht er das Tor, dafür ist er auf dem Feld. Das ist ja das Entscheidende, dass er dann auch, wenn der Gegner ein bisschen müde ist, die Aktionen nutzen kann."
Weshalb Undav auch künftig im deutschen Team von der Bank kommen dürfte.
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