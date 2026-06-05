ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans spotten nach 1860-Absturz: "Karma" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 05. Juni 10:45 Uhr: Barcelona bietet Mini-Ablöse für Marcus Rashford - Manchester United lehnt ab +++ Marcus Rashford wurde vergangene Saison von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen und lieferte in der spanischen Liga starke Leistungen ab. Der Stürmer erzielte in 49 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Die Verantwortlichen haben intern längst eine klare Entscheidung getroffen: Rashford soll dauerhaft verpflichtet werden. Darts: Phil Taylor hält baldiges Karriereende von Luke Littler für möglich Doch für ihr erstes Angebot kassierte Barcelona eine Absage. Laut "Daily Mail" bot Barça lediglich 15 Millionen Euro Ablöse. In Manchester dürfte das kaum ernst genommen worden sein – vor allem mit Blick auf die Konditionen, die beide Vereine beim Leihdeal vereinbart hatten. Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass Manchester hohe Zugeständnisse an Barcelona machen wird. Bereits die ursprünglich veranschlagten 30 Millionen Euro galten den Verantwortlichen als zu niedrig, wie englische Medien berichten. Zudem ist öffentlich bekannt, dass Barcelona für Anthony Gordon eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro an Newcastle United bezahlt haben soll. Daher dürfte United nicht dazu bereit sein, ihren Spieler für eine Mini-Ablöse abzugehen.

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Valencia CF v FC Barcelona, Barca - LaLiga EA Sports VALENCIA, SPAIN - MAY 23: Marcus Rashford of FC Barcelona looks on during to the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and FC Barcelona at Estadio Mestalla on May 23, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Jose Torres Photo Players Images Magara Press) Valencia Estadio Mestalla Spain Copyright: xJosexTorresx Bild: Photo Players Images

+++ 04. Juni 16:59 Uhr: Barca-Coach Flick legt sich wohl auf Alvarez als Lewandowski-Nachfolger fest +++ Der spanische Meister FC Barcelona muss in diesem Sommer den Abgang von Top-Torjäger Robert Lewandowski kompensieren. Dafür soll sich Trainer Hansi Flick nun auf einen Kandidaten festgelegt haben: Julian Alvarez von Atletico Madrid. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Barca sogar schon ein erstes Angebot über 100 Millionen Euro für den Argentinier abgegeben haben. Allerdings betonten Klub-Offizielle von Atletico, dass es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder gar Angebote aus Barcelona gegeben habe. Außerdem sollen die Madrilenen auch ab einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro überhaupt erst bereit sein, sich mit Barca an den Verhandlungstisch zu setzen. Immerhin hat Alvarez in seinem noch bis 2030 laufenden Kontrakt eine Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von 500 Millionen Euro. Alvarez soll von der Idee eines Wechsels zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets zurückhaltend äußerte.

+++ 04. Juni 06:58 Uhr: Geht ter Stegen in die Niederlande? +++ Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Zeit beim FC Girona formal wieder zum FC Barcelona zurückgekehrt. Am Status, dass der deutsche Nationalkeeper nicht mehr gefragt ist, hat sich jedoch nichts geändert. Nun geht aus einem Bericht von "Voetbal international" hervor, dass Ajax Amsterdam Interesse an ter Stegen haben könnte. Die heuerten zuletzt Trainer Michel an, der zuvor in Girona aktiv war und ter Stegen daher kennt. Dafür wären laut "Sport Bild" jedoch erhebliche Gehaltseinbußen seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028.

+++ 03. Juni 06:23 Uhr: Real tütet angeblich Top-Transfer aus Mailand ein +++ Hat Real Madrid den ersten Top-Transfer für die neue Saison abgeschlossen? Das behauptet zumindest Insider Fabrizio Romano. Demnach soll Rechtsverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand bei den Königlichen im Anflug sein. Die Madrilenen ziehen angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von gerade mal 20 Millionen Euro. Demnach seien nur noch Formalien zwischen Spieler und Klub zu erledigen. Dumfries wäre damit Nachfolger von Dani Carvajal, der nicht mehr gefragt ist und den Verein verlässt.

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