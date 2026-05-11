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Premier League - FC Chelsea: Kommt Xabi Alonso als neuer Trainer?
Veröffentlicht:von SID
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Der frühere Leverkusen- und Real-Trainer Xabi Alonso wird nun wohl auch mit einem möglichen Engagement beim FC Chelsea in Verbindung gebracht.
Einige Monate nach seinem Aus bei Real Madrid könnte Xabi Alonso im Sommer 2026 wohl auf die Trainerbank zurückkehren.
Nachdem zuletzt schon öfter über angebliches Interesse des FC Liverpool am Spanier berichtet wurde, vermeldet nun "The Athletic", dass ein weiterer Premier-League-Klub an Alonso dran sein soll.
Demnach versucht wohl der krisengeschüttelte FC Chelsea, eine mögliche Verpflichtung des früheren Mittelfeldstrategen auszuloten.
Neben Alonso: Auch Iraola als Chelsea-Coach gehandelt
Im Bericht heißt es, dass der 44-Jährige gegenüber einem Engagement an der Stamford Bridge nicht abgeneigt sein soll. Allerdings gilt das Prozedere der Trainersuche bei Chelsea noch lange nicht als abgeschlossen.
Ein weiterer Kandidat soll außerdem Andoni Iraola sein, der zuletzt schon seinen Abgang zum Saisonende bei Chelseas Liga-Rivalen Bournemouth verkündet hat. Bei Chelsea sitzt derzeit Interimstrainer Calum McFarlane als bereits dritter Coach in der laufenden Saison auf der Bank.
Die krisengeschüttelten Londoner starteten mit Enzo Maresca in die Spielzeit 2025/26, doch der Italiener musste am Neujahrstag 2026 gehen. Auch Nachfolger Liam Rosenior brachte die Blues nicht in die Spur und musste deshalb nach nur 104 Tagen im Amt im April schon wieder seinen Hut nehmen.
Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Chelsea mit 49 Punkten nur auf Platz 9. Allerdings kann sich der Klub über einen möglichen Sieg im FA-Cup-Finale gegen Manchester City noch für das internationale Geschäft qualifizieren.
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