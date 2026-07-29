Fußball
Wegen Jürgen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt aus der Nationalmannschaft
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"
Videoclip • 02:34 Min
Der Neustart beim DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp soll einen Routinier zum Umdenken gebracht haben.
Mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine neue Ära. Und diese Tatsache soll nun dazu geführt haben, dass ein langjähriger Nationalspieler seine Pläne noch einmal überdenkt.
Laut "SportBild" hatte Abwehrspieler Antonio Rüdiger unmittelbar nach der bitteren WM-Pleite des DFB-Teams gegen Paraguay noch in der Umkleidekabine seinen Teamkollegen erklärt, er beabsichtige, sich aus dem Nationalteam zurückzuziehen.
Nun berichtet das Medium allerdings, dass sich die Situation durch Klopps Amtsantritt verändert haben soll.
Demnach lässt der 33-Jährige nun die Tür offen, unter dem neuen Cheftrainer weiterhin für Einsätze zur Verfügung zu stehen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
DFB-Team: Rüdiger seit fast zehn Jahren dabei
Rüdiger, der noch bis Sommer 2027 bei Real Madrid unter Vertrag steht, ist seit fast einem Jahrzehnt eine zentrale Figur in der deutschen Abwehr und hat in dieser Zeit 80 Länderspiele bestritten und an mehreren großen Turnieren teilgenommen.
Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war nach einer Niederlage im Elfmeterschießen bereits im Sechzehntelfinale Schluss.
Auch interessant: DFB-Team: Entscheidung um Joshua Kimmich offenbar gefallen
Dir gefallen ran-News?
Mehr Fußball-News
Fußball
BVB bei Cerezo Osaka heute live im TV, Stream und hier im Ticker
Fußball
DFB-Team: Hat Völler hier die Kimmich-Entscheidung verraten?
WM
Kommentar: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten!
WM
Versprechen eingelöst: Cucurella tätowiert sich Trainer-Gesicht
Fußball
MLS: Müller bricht Rekord
Bundesliga
Bericht: DFB-Star mit RB Leipzig einig