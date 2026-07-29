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Wegen Jürgen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Aktualisiert:

von ran.de

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DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"

Videoclip • 02:34 Min

Der Neustart beim DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp soll einen Routinier zum Umdenken gebracht haben.

Mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine neue Ära. Und diese Tatsache soll nun dazu geführt haben, dass ein langjähriger Nationalspieler seine Pläne noch einmal überdenkt.

Laut "SportBild" hatte Abwehrspieler Antonio Rüdiger unmittelbar nach der bitteren WM-Pleite des DFB-Teams gegen Paraguay noch in der Umkleidekabine seinen Teamkollegen erklärt, er beabsichtige, sich aus dem Nationalteam zurückzuziehen.

Nun berichtet das Medium allerdings, dass sich die Situation durch Klopps Amtsantritt verändert haben soll.

Demnach lässt der 33-Jährige nun die Tür offen, unter dem neuen Cheftrainer weiterhin für Einsätze zur Verfügung zu stehen.

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DFB-Team: Rüdiger seit fast zehn Jahren dabei

Rüdiger, der noch bis Sommer 2027 bei Real Madrid unter Vertrag steht, ist seit fast einem Jahrzehnt eine zentrale Figur in der deutschen Abwehr und hat in dieser Zeit 80 Länderspiele bestritten und an mehreren großen Turnieren teilgenommen.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war nach einer Niederlage im Elfmeterschießen bereits im Sechzehntelfinale Schluss.

Auch interessant: DFB-Team: Entscheidung um Joshua Kimmich offenbar gefallen

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