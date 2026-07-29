Der Neustart beim DFB-Team unter Bundestrainer Jürgen Klopp soll einen Routinier zum Umdenken gebracht haben.

Mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine neue Ära. Und diese Tatsache soll nun dazu geführt haben, dass ein langjähriger Nationalspieler seine Pläne noch einmal überdenkt.

Laut "SportBild" hatte Abwehrspieler Antonio Rüdiger unmittelbar nach der bitteren WM-Pleite des DFB-Teams gegen Paraguay noch in der Umkleidekabine seinen Teamkollegen erklärt, er beabsichtige, sich aus dem Nationalteam zurückzuziehen.

Nun berichtet das Medium allerdings, dass sich die Situation durch Klopps Amtsantritt verändert haben soll.

Demnach lässt der 33-Jährige nun die Tür offen, unter dem neuen Cheftrainer weiterhin für Einsätze zur Verfügung zu stehen.