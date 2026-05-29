ran Fußball Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser" Videoclip • 02:28 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage. Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Die Kader aller Teams im Überblick ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 30.05., 11:20 Uhr: Helene Fischer singt WM-Song +++ Die WM 2014, als sich Deutschland in Brasilien zum Weltmeister krönte, wurde begleitet vom Song "Atemlos". Sängerin Helene Fischer performte das Lied sogar bei der großen Titelfeier am Brandenburger Tor in Berlin. Auch in diesem Jahr ist die 41-Jährige wieder für einen WM-Song verantwortlich, genauer gesagt für den des übertragenden Senders "Magenta TV". "Heute Nacht" heißt das Musikstück, welches als offizieller Song des Turniers bei dem Sender fungiert. Im Text heißt es: "Heute Nacht werden wir unsterblich sein. Wir bleiben wach, Herzen schlagen und wir leben frei. Liegen uns in den Armen, der Kopf stellt keine Fragen, Träume, die wir haben!" Verkündet hat die Sängerin die Nachricht übrigens mit einem Clip bei Instagram. Darin zu sehen: Fischer und Bayern-Legende Thomas Müller in der Münchner Allianz Arena. Der inzwischen für die Vancouver Whitecaps spielende 36-Jährige wird bei der WM für den Sender als Experte dabei sein.

+++ Update, 29.05., 10:09 Uhr: FBI warnt vor Betrugs-Webseiten abseits der offiziellen FIFA-Kanäle+++ Eine Arbeitsgruppe des US-amerikanischen Geheimdienstes FBI hat vor betrügerischen Websites, die wie offizielle FIFA-Kanäle aussehen, gewarnt. Das gab die Behörde bekannt. Demnach versuchen Kriminelle, Fake-Tickets oder Fake-Merchandise zu verkaufen und so Daten zu stehlen, um diese Weiterzuverkaufen oder selbst zu benutzen. Die einzige deutsche Anlaufstelle der FIFA ist https://www.fifa.com/de, dort ist auch der Zweitmarkt für Tickets zu finden.

+++ Update, 28.05., 20:55 Uhr: 50.000 leere Plätze bei Vorbereitungsspiel von England? +++ Laut der britischen Tageszeitung "Telegraph" könnte die englische Nationalmannschaft ihr erstes Vorbereitungsspiel in den USA vor mehr als 50.000 leeren Plätzen spielen. Für das Spiel gegen Neuseeland am 6. Juni seien demnach bisher nur 13.000 Tickets verkauft worden. Das Raymond James Stadium in Tampa fasst allerdings ganze 69.000 Zuschauer. Die günstigsten Tickets für das Spiel kosten 72 Dollar und seien damit deutlich günstiger als die Preise bei der WM-Endrunde. Wie die britischen Zeitungen "Daily Mail" und "The Times" berichten, werden voraussichtlich nur 1.500 offizielle Mitglieder des "England Supporters Travel Club" zum Spiel in Florida reisen. Das zweite Vorbereitungsspiel der Engländer gegen Costa Rica findet am 10. Juni statt. Auch dort seien bisher lediglich 12.000 Tickets verkauft worden - das Inter&Co Stadium in Orlando verfügt aber auch nur über 25.000 Plätze.

+++ Update, 25.05., 13:40 Uhr: Spanien gibt WM-Kader bekannt - ohne Spieler von Real Madrid +++ Cheftrainer Luis de la Fuente präsentierte in Madrid seinen 26 Spieler umfassenden Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Zum Aufgebot gehören unter anderem Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen, Marc Cucurella vom FC Chelsea sowie Mittelfeld-Stratege Rodri von Manchester City. Der 18-jährige Lamine Yamal, der zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte, ist einer von acht Spielern des nationalen Meisters FC Barcelona. Vom großen Rivalen Real Madrid wurde hingegen kein einziger Profi in das WM-Aufgebot berufen. Laut "The Athletic" ist das in der Geschichte des Wettbewerbs ein Novum. Auch auf Rechtsverteidiger Daniel Carvajal, für den es die letzte Saison bei Real war, verzichtete der 64-jährige de la Fuente. "Ich bin Nationaltrainer, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein. Ich habe nicht diesen Lokalpatriotismus, den ein Fan haben kann", sagte de la Fuente auf die Frage nach den fehlenden Real-Spielern und ergänzte: "Wenn wir einen Kader nominieren, beschäftigen wir uns monatelang damit. Wir sind zufrieden, denn als wir die Liste endgültig festgelegt haben, konnten wir ruhig schlafen." Neben Yamal berief der 64-Jährige in Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Gavi und Torhüter Joan Garcia sieben weitere Barca-Spieler.

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+++ Update, 24.05., 17:30 Uhr: Viele Stars um Kane und Mbappe bei neuem Shakira-Video dabei +++ Im Video zum neuen WM-Song "Dai Dai" von Shakira sind auch zahlreiche Fußball-Stars zu sehen. Bevor die ersten Töne erklingen, sagen unter anderem Harry Kane, Kylian Mbappe, Jamal Musiala, Rodri, Alphonso Davies, Erling Haaland, Luis Diaz, Vinicius Junior und Lionel Messi: "We are ready (Wir sind bereit)." Letzterer gibt dann auch sozusagen den Anstoß, indem er einen Ball in die Luft schießt. Einige der großen Namen tauchen auch später nochmal auf, haben jedoch keinen Gesangspart. Die Zeilen teilt sich die kolumbianische Popikone mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy. Auch Szenen aus früheren Turnieren sind zu sehen, mit Superstars wie Pele, Diego Maradona, Romario oder Cristiano Ronaldo. Der offizielle Clip zu "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - erschien in der Nacht zu Sonntag. Shakira, die schon für die WM-Turniere 2010 und 2014 die Songs "Waka Waka (This Time for Africa)" und "La La La" lieferte, tritt am 19. Juli beim WM-Finale mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS bei einer Halbzeitshow auf. Die künstlerische Leitung liegt dann in den Händen von Sänger Chris Martin von der Band Coldplay.

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+++ Update, 23.05., 08:16 Uhr: Mannschaft der DR Kongo soll sich wegen Ebola 21 Tage isolieren +++ Wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat soll sich die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der US-Regierung vor der WM für 21 Tage in Isolation begeben. Wenn das Team in die USA einreisen wolle, müssten sich alle Mitglieder für drei Wochen in einer "Blase" isolieren, sagte der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, am Freitag. Die Mannschaft der DR Kongo will ihr Quartier bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in der US-Metropole Houston aufschlagen. Die Isolation müsse strikt eingehalten werden, betonte Giuliani bei "ESPN": "Wir haben dem Kongo sehr klar gemacht, dass sie die Integrität ihrer Blase für 21 Tage wahren müssen, bevor sie dann am 11. Juni nach Houston kommen können." Folglich müsste sich das Team bereits zu diesem Zeitpunkt in Isolation befinden. Denn bis zum 11. Juni sind es keine drei Wochen mehr. In einer weiteren Stellungnahme erklärte Giuliani, oberste Priorität habe die "Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, der teilnehmenden Teams und der Millionen Fans". Zuvor hatte die US-Regierung der Mannschaft die Einreise in die USA zugesagt. Das Team befindet sich derzeit zur Turniervorbereitung in Belgien. Es hatte ein dreitägiges Trainingslager in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa abgesagt und dort auch auf eine geplante Abschiedsveranstaltung mit Fans verzichtet. Im Kongo breitet sich derzeit das Ebolavirus aus. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Gefahr für die öffentliche Gesundheit "sehr hoch". Die Zahl der Verdachtsfälle liegt inzwischen bei mehr als 700. In Houston trifft die kongolesische Mannschaft in Gruppe K am 17. Juni zunächst auf Portugal. Weitere Vorrundenspielorte für das Team sind das mexikanische Guadalajara (Gegner Kolumbien) und Atlanta (Usbekistan).

+++ Update, 22.05., 08:35 Uhr: WM 2026 wird umweltschädlichstes Sportevent der Geschichte +++ Die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird nicht nur die größte und finanziell lukrativste - sie wird laut Umweltexperten zugleich einen Rekord als das umweltschädlichste Sportereignis der Geschichte aufstellen. "Anders als bei den Olympischen Spielen, wo der CO2-Fußabdruck bei den letzten Austragungen tendenziell gesunken ist, verhält es sich bei der FIFA-Männer-Weltmeisterschaft genau umgekehrt", erklärte David Gogishvili, Geograf an der Universität Lausanne (Unil), gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP". Forschungsergebnisse der Unil zeigen, dass die WM "den größten CO2-Fußabdruck in der Geschichte des internationalen Sports" hinterlassen wird. Die Berechnungen der Uni zu den verursachten CO2-Emissionen reichen von fünf bis neun Millionen Tonnen – im Vergleich zu "rund 1,75 Millionen Tonnen" bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, so Gogishvili weiter. Das Hauptproblem der bevorstehenden WM liegt in den enormen Entfernungen zwischen den einzelnen Stadien. Die Distanz zwischen Miami und Vancouver etwa beträgt mehr als 4.500 Kilometer. Vor allem der Flugverkehr - genutzt von Mannschaften, Offiziellen, Medienvertretern und insbesondere den "mehr als fünf Millionen Fans", die die FIFA anpeilt - stellt die größte Quelle für CO2-Emissionen dar.

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+++ Update, 19.05., 9:35 Uhr: Stadion-Beschäftigte in Los Angeles drohen wegen ICE mit Streik +++ Aufgrund der anhaltenden Sorge vor Razzien der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE im Umfeld der Fußball-WM hat eine Gewerkschaft aus Los Angeles ihre Streikandrohung unterstrichen. Beschäftigte des SoFi Stadium kündigten bei einer Protestkundgebung am Montag vor der Arena an, dass sie die Arbeit einstellen wollen, sollten ICE-Agenten bei den Partien im kalifornischen Spielort eingesetzt werden. Die Gewerkschaft "Unite Here Local 11", die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, darunter rund 2000 Beschäftige der WM-Arena in Los Angeles, fordert bundesweite Garantien, dass ICE bei keinem der acht WM-Spiele in Los Angeles zum Einsatz kommen wird. Medienberichten zufolge hatte die Gewerkschaft zuletzt in dieser Frage bereits eine formelle Beschwerde gegen den Weltverband FIFA und weitere Organisationen bei der unabhängigen US-Bundesbehörde National Labor Relations Board (NLRB) eingereicht. Die Präsenz von ICE schaffe ein "Klima der Angst", lautete einer der Vorwürfe der Gewerkschaft. "ICE sollte bei diesen Spielen keine Rolle spielen", sagte Isaac Martinez, angestellt als Stadionkoch, bei der Kundgebung: "Wir wollen nicht in Angst zur Arbeit kommen oder Angst haben, auf dem Heimweg festgenommen zu werden. Wenn wir keine Einigung erzielen, sind meine Kollegen und ich bereit zu streiken." ICE-Direktor Todd Lyons hatte im Februar erklärt, dass seine Behörde während des Turniers eine Schlüsselrolle für die Sicherheit spielen werde. In der Öffentlichkeit wachsen seitdem Bedenken, dass ICE auch rund um die WM-Spiele aktiv werden könnte. Bei Einsätzen von ICE-Agenten wurden zu Beginn des Jahres in Minneapolis zwei Menschen erschossen. Auch interessant: DFB-Team: WM-Kader von Julian Nagelsmann ist noch nicht offiziell, da fliegt er dem Bundestrainer schon um die Ohren