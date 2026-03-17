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NFL Draft 2026: Compensatory Picks stehen fest - Lions profitieren von Sonderfall
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:03 Min
Die NFL verteilt für den Draft 2026 insgesamt 33 Compensatory Picks an 15 Teams. Einer ist alles andere als gewöhnlich, doch das Team hat ihn bereits weitergereicht.
Die Reihenfolge der Picks beim Draft fußt in aller Regel auf den sportlichen Ergebnissen der Teams in der Vorsaison. Je schlechter eine Franchise abschneidet, desto früher darf sie auswählen.
Außerdem spielen auch Trades eine Rolle, denn die Picks können gegeneinander oder auch im Gegenwert für Spieler getauscht werden.
Deshalb haben beim Draft 2026, der vom 23. bis 25. April in Pittsburgh abgehalten wird, mit den Atlanta Falcons, den Indianapolis Colts, den Green Bay Packers, und den Jacksonville Jaguars vier Klubs beispielsweise keinen Erstrundenpick.
Und dann gibt es noch die sogenannten Compensatory Picks, die die NFL als Ausgleich für Verluste während der Free Agency gewährt. Diese werden ans Ende der Runden drei bis sieben angehängt.
Bedacht werden jene Teams, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten - also deren neu aufgenommene Spieler nicht dem Wert der abgegebenen Athleten entsprachen. Ist dabei die Anzahl der verlorenen und der neu unter Vertrag genommenen Akteure gleich groß, wird der zusätzliche Pick ans Ende der siebten Draft-Runde gehängt.
Um die Compensatory Picks zu verteilen und innerhalb der Draft Order zu gewichten, nutzt die Liga eine Formel, die auf dem Gehalt, der Spielzeit und den Auszeichnungen während der Postseason basiert.
Dabei gilt: Kein Team darf mehr als vier Compensatory Picks pro Draft bekommen – mit diesem Maximum wurden in diesem Jahr die Baltimore Ravens, die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers bedacht. Letztere tradeten einen dieser Picks jedoch, der nun den Colts gehört.
NFL Draft 2026: Lions erhalten Pick für Coach
Insgesamt verteilt die NFL 2026 33 Compensatory Picks an 15 Franchises.
Dabei gibt es einen Sonderfall: Am Ende der dritten Runde bekommen die Detroit Lions einen Pick zugesprochen, weil sie ihren damaligen Defensive Coordinator Aaron Glenn an die New York Jets verloren, die ihn als Head Coach unter Vertrag nahmen. Diesen Pick tauschten die Lions allerdings in einem Deal mit den Jaguars, um im Draft 2025 Wide Receiver Isaac TeSlaa zu erhalten.
Hintergrund des Compensatory Picks der Lions war eine Anpassung des Tarifvertrags von 2020, die die Chancengleichheit in den Teams fördern sollte. Sie sah vor, dass Franchises belohnt werden, die einen Mitarbeiter, der einer Minderheit angehört, als Head Coach oder leitenden Football-Manager an ein anderes Team verlieren.
Den frühesten Compensatory Pick 2026 erhalten die Minnesota Vikings, die unter anderem Sam Darnold an die Free Agency verloren. Der Quarterback ging anschließend zu den Seattle Seahawks und gewann mit dem Team den Super Bowl.
NFL Draft 2026: Alle Compensatory Picks
Es folgt die Liste aller 33 Compensatory Picks im Draft 2026.
3. Runde
97. Pick: Minnesota Vikings
98. Pick: Philadelphia Eagles
99. Pick: Pittsburgh Steelers
100. Pick: Jacksonville Jaguars (via Detroit Lions)
4. Runde
133. Pick: San Francisco 49ers
134. Pick: Las Vegas Raiders
135. Pick: Pittsburgh Steelers
136. Pick: New Orleans Saints
137. Pick: Philadelphia Eagles
138. Pick: San Francisco 49ers
139. Pick: San Francisco 49ers
140. Pick: New York Jets
5. Runde
173. Pick: Baltimore Ravens
174. Pick: Baltimore Ravens
175. Pick: Las Vegas Raiders
176. Pick: Kansas City Chiefs
177. Pick: Dallas Cowboys
178. Pick: Philadelphia Eagles
179. Pick: New York Jets
180. Pick: Dallas Cowboys
181. Pick: Detroit Lions
6. Runde
214. Pick: Indianapolis Colts (via Pittsburgh Steelers)
215. Pick: Philadelphia Eagles
216. Pick: Pittsburgh Steelers
7. Runde
249. Pick: Indianapolis Colts
250. Pick: Baltimore Ravens
251. Pick: Los Angeles Rams
252. Pick: Los Angeles Rams
253. Pick: Baltimore Ravens
254. Pick: Indianapolis Colts
255. Pick: Green Bay Packers
256. Pick: Denver Broncos
257. Pick: Denver Broncos
Damit dürfen in diesem Jahr also die Denver Broncos den "Mr. Irrelevant" auswählen. Ob ihnen ein ähnlicher Coup gelingt wie 2022 den San Francisco 49ers mit Brock Purdy?
Was ein Compensatory Pick wert sein kann, zeigte sich jedoch schon mehr als zwei Jahrzehnte zuvor: Im Draft 2000 bekamen die New England Patriots unter anderem den 199. Pick zugeteilt und entschieden sich für Tom Brady - zweifellos die beste Entscheidung der Franchise-Geschichte.
Auch interessant: NFL: From Worst to Best - Wo landen die Division-Schlusslichter nächste Saison?
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