ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 5. April, 13:16 Uhr: Drei Klubs jagen Bayern-Star +++ Bereits am Samstag war berichtet worden, dass Raphael Guerreiro bei Besiktas Istanbul auf dem Zettel steht. Da der portugiesische Nationalspieler den FC Bayern aber ablösefrei verlassen wird, gibt es noch weitere Interessenten. So sollen verschiedenen Berichten zufolge auch Juventus Turin und Benfica Lissabon ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen haben.

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+++ 4. April, 13:50 Uhr: Zieht es Guerreiro in die Türkei? +++ Nach zehn Jahren in der Bundesliga könnte Raphael Guerreiro seine Karriere offenbar in der Türkei fortsetzen. Wie die türkische Zeitung "Hürriyet" berichtet, soll sich Besiktas Istanbul mit dem Portugiesen beschäftigen, demnach wird er als Linksverteidiger eingeplant. Die Bemühungen um Guerreiro sollen demnach intensiviert werden. Der FC Bayern München hatte zuletzt bereits mitgeteilt, dass der auslaufende Vertrag des flexibel einsetzbaren 32-Jährigen nicht verlängert werde. Zuletzt war auch über ein Interesse von Juventus Turin berichtet worden (siehe Eintrag vom 1. April). Guerreiro absolvierte bislang 89 Pflichtspiele für den Rekordmeister, erzielte dabei zwölf Tore und acht Assists. Vergangene Saison feierte er seine erste deutsche Meisterschaft, zu Beginn dieser Spielzeit folgte der Supercup. Vor seinen drei Jahren in München hatte er sieben Jahre für Borussia Dortmund gespielt und neben zwei DFB-Pokalsiegen auch einen Erfolg im Supercup gefeiert.

+++ 3. April, 18:18 Uhr: U19-Trainer Gaydarov verlässt die Bayern wohl nach der Saison +++ Der FC Bayern muss nach der Saison offenbar den Verlust von U19-Trainer Peter Gaydarov hinnehmen. Wie "Sky" berichtet, wird der 34-Jährige seinen Posten räumen. Für Gaydarov gibt es demnach Interesse von Profiklubs aus Deutschland und dem Ausland. Gaydarov genießt einen hervorragenden Ruf und war maßgeblich an der Entwicklung von Talenten wie Felipe Chavez, Deniz Ofli und David Santos Daiber beteiligt, die in dieser Saison den Sprung in den erweiterten Profikader des Rekordmeisters geschafft haben. Auch Lennart Karl und Wisdom Mike wurden von Gaydarov trainiert. Für die Bayern wäre es die zweite große Veränderung im Trainerstab der Nachwuchsteams. Auch Holger Seitz, Trainer der 2. Mannschaft, gibt laut "Sky" seinen Posten ab. Er soll dem Verein aber erhalten bleiben und eine andere Aufgabe übernehmen. Ohnehin verändert sich im Juniorenbereich des FC Bayern derzeit einiges. Am 1. Mai wird Michael Wiesinger die sportliche Leitung des Campus übernehmen und soll dabei bereits im Hintergrund Gespräche führen, um die Trainerposten zu besetzen.

+++ 3. April, 10:03 Uhr: Kompany schließt Kane-Einsatz gegen Freiburg aus +++ Harry Kane wird dem FC Bayern München gegen den SC Freiburg fehlen. "Er wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Vincent Kompany. Dennoch ist der Belgier optimistisch was das Spiel gegen Real Madrid betrifft: "Ich bin positiv was Dienstag angeht", fuhr er fort. Der Trainer betonte, dass es sich dabei nicht um eine Schonungsmaßnahme handele: "Ich hätte ihn gerne dabei."

+++ 2. April, 07:02 Uhr: FCB bangt um Harry Kane +++ Top-Stürmer Harry Kane hat sich bei der englischen Nationalmannschaft in der Länderspielpause verletzt und konnte keine Minuten für die "Three Lions" sammeln. Eine "kleine Verletzung", wie Nationaltrainer Thomas Tuchel später feststellte. Allerdings ist sie doch so gravierend, dass der FC Bayern München im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg wohl auf den Top-Torjäger wird verzichten müssen. Das spekuliert "Sky". Die Priorität liegt demnach auf einem Einsatz gegen Real Madrid in der Champions League kommende Woche. Spätestens dann soll der beste Torschütze des FCB wieder auflaufen.

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+++ 1. April, 16:47 Uhr: Juventus Turin buhlt angeblich um Bayern-Star Guerreiro +++ Nachdem nun klar ist, dass Raphael Guerreiro den FC Bayern im Sommer 2026 nach drei gemeinsamen Jahren definitiv verlassen wird, ruft dies wohl einige Interessenten auf den Plan. Wie "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin den 32-jährigen Portugiesen als Primärziel für die Außenbahn ausgemacht. Dem Bericht nach bereitet die "Alte Dame" sogar schon ein Angebot für Guerreiro mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro vor. Damit müsste er im Vergleich zu seinem Gehalt in München allerdings wohl Abstriche machen. Beim deutschen Rekordmeister soll Guerreiro bislang 4,2 Millionen Euro im Jahr kassieren. Zuvor hatte die portugiesische Zeitung "Record" berichtet, dass Benfica Lissabon Interesse an Guerreiro haben soll.

+++ 31. März, 20:13 Uhr: FC Bayern befasst sich wohl mit HSV-Keeper Heuer Fernandes +++ Beim FC Bayern bereiten sich die Verantwortlichen wohl auch für ein Szenario vor, wonach der Rekordmeister künftig ohne den bisherigen Stammkeeper Manuel Neuer auskommen muss. Da der 40-Jährige nach wie vor nicht entschieden hat, ob er seinen Vertrag noch um ein weiteres Jahr verlängern möchte, sollen sich die FCB-Bosse wohl nach Alternativen umsehen. Dabei geht es aber nicht um eine neue Nummer 1, sondern um einen vorzugsweise routinierten Backup für Jonas Urbig. Bei einem Neuer-Abgang soll der 22-Jährige zur Nummer 1 aufsteigen. Wie die "Sportbild" nun berichtet, sollen die Münchner sich deshalb mit Daniel Heuer Fernandes vom Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV beschäftigen. Der 33-Jährige überzeugte bislang in der laufenden Saison mit starken Leistungen und ist zudem nur noch bis zum Sommer 2027 an die Hanseaten gebunden. Sollten die Gespräche der Hamburger mit Heuer Fernandes über eine vorzeitige Verlängerung scheitern, seien sie dem Bericht nach zu einem Verkauf im Sommer bereit. Vor Heuer Fernandes kam auch schon das Gerücht auf, dass die Bayern auch den aktuellen deutschen Nationaltorhüter Oliver Baumann im Blick haben sollen.

+++ 31. März, 07:15 Uhr: Max Eberl kommentiert Salah-Gerücht +++ Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat Spekulationen über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Mohamed Salah unmissverständlich zurückgewiesen. Anlass waren Aussagen von Ägyptens Teammanager Ibrahim Hassan, der im Fernsehen erklärt hatte, neben Paris Saint-Germain und mehreren italienischen Vereinen habe auch der deutsche Rekordmeister beim Offensivstar vorgefühlt. Eberl widersprach dieser Darstellung auf Nachfrage des arabischen Fußball-Journalisten Ismael Mahmoud jedoch deutlich und stellte klar, dass Salah vom FC Bayern kein Angebot erhalten habe. Damit nimmt der Münchner Funktionär einem der zuletzt kursierenden Transfergerüchte früh den Wind aus den Segeln. Rund um Salah wird derzeit intensiv über die Zukunft des Angreifers spekuliert, da er sich mit dem FC Liverpool jüngst auf einen vorzeitigen Abschied im Sommer geeinigt hat. Entsprechend wird der ägyptische Nationalspieler seit Tagen mit mehreren internationalen Vereinen in Verbindung gebracht. Zu den Interessenten sollen neben Klubs aus Saudi-Arabien auch Inter Miami zählen. Wo Salah seine Karriere nach der Saison fortsetzt, ist nach aktuellem Stand offen. Klar ist nach Eberls Stellungnahme allerdings: Ein Wechsel zum FC Bayern zeichnet sich derzeit nicht ab.

+++ 30. März, 20:50 Uhr: Wildes Gerücht um Cole Palmer +++ Für den FC Chelsea läuft es sportlich eher mau. In der Champions League ist der ambitionierte Klub bereits ausgeschieden, in der Premier League steht aktuell Platz sechs zu Buche. Das sorgt automatisch für Spekulationen, dass Superstar Cole Palmer mit der Ausbeute unzufrieden sein könnte. So unzufrieden, dass er möglicherweise im Sommer das Weite sucht, falls die Blues die Qualifikation für die Königsklasse verpassen sollten. Die "Sun" berichtet von drei angeblichen Interessenten: Neben Real Madrid und Manchester United wird auch der FC Bayern genannt. Das "Problem" wird auch erwähnt: dass Palmer intern mit 170 Millionen Euro bewertet wird. Unter anderem, weil sein Vertrag noch bis 2033 läuft. Was einen Transfer, vor allem aus Bayern-Sicht, dann eher unwahrscheinlich macht.

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